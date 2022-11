Zdroj: DeníkPočet zastupitelů zůstává stejně jako v předchozím volebním období na devíti členech. Nejvíce mandátů má Změna pro Harrachov (4), následuje ODS (3) a ANO a nezávislí (2). Ve vedení města zůstává Tomáš Vašíček, který se z postu místostarosty posouvá do čela radnice. Dřívější místostarosta Petr Dostalík z ODS zůstává v zastupitelstvu, na radnici ho nahradí stranický kolega Tomáš Ploc. Novou místostarostkou je Lucie Kučerová ze Změny pro Harrachov.

Dřívější starosta Jaroslav Čech se do zastupitelstva nedostal. Dále by ale měl zůstat externím spolupracovníkem radnice a starat se o dotace. "Zatímco v uplynulém volebním období byla hlavním úkolem stabilizace městských financí a navázání přátelských vztahů napříč Harrachovem, nyní můžeme postoupit dále," sdělil starosta Tomáš Vašíček. "Chceme, aby měl Harrachov jednotnou vizi, jednotnou propagaci harrachovských akcí, klíčová je spolupráce města a Sportovního areálu Harrachov. Chceme do města přilákat zajímavé investory i organizátory sportovních a kulturních událostí," upřesnil Vašíček.

Město bude i nadále rozvíjet vztahy s organizátory Gladiator Race, Skimo (Sportvisio) a nově SkiTour. "Rádi bychom také po vzoru jiných středisek přilákali do města stálého sponzora," slíbil Vašíček.

Za ubytování v Harrachově si návštěvníci připlatí. Kvůli inflaci

Důležitým bodem agendy nového vedení bude zdravotní a sociální zabezpečení pro občany města. I proto se do vedení dostává koordinátorka sociálních služeb Harrachova Lucie Kučerová na postu místostarostky. "Určitě chceme pokračovat v tom, co se podařilo rozjet v oblasti sociální a zdravotní péče. Stále je co vylepšovat a služby pro občany Harrachova rozšiřovat," přiblížila Kučerová.

Jedněmi z prvních úkolů nového vedení bude prodej celnice a s ním související změna územního plánu, která se bude týkat zastavěnosti parcely a která je nyní v jednání. Samozřejmostí je příprava města na zimní sezonu, vyrovnání se se zvyšujícími se cenami energií a spolupráce se Sportovním areálem Harrachov.

Stálicí jsou také skokanské můstky a s nimi související vyhlášení studentské soutěže o architektonický a urbanistický návrh zprovoznění můstků. "Čeká nás zahájení prací na rekonstrukci můstku K120, tak aby mohl Harrachov začít s pořádáním závodů a v nedaleké budoucnosti snad i světových pohárů, například ve spolupráci s organizátory z Polska," doplnil nový starosta.