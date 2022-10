Zdroj: DeníkNově vzniklá koalice v Jablonci ještě není zcela doladěna. I když před dvěma týdny podepsali zástupci ODS, Pirátů, Starostů pro Liberecký kraj a Společně pro Jablonec memorandum o budoucí spolupráci, koaliční smlouva stále není na světě. To by se ale mělo v nejbližších dnech změnit. „Dali jsme si termín do pondělí 17. října, v příštím týdnu by mělo být vše jasné,“ poznamenala lídryně Starostů Jana Hamplová.