V pondělí 24. října proběhla ve většině měst ustavující zastupitelstva. V Turnově zůstává starostou Tomáš Hocke, změna nenastala ani v sousedních Semilech. "Je mi ctí, že mohu pracovat jako starostka pro naše krásné město. Tak hurá do další práce. Navazovat máme na co a už nyní se moc těším, co vše společnými silami zvládneme v našem městě posunout o významný kus dál," sdělila staronová starostka města Semily Lena Mlejnková.