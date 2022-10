"Není to ještě koaliční smlouva. Na její přípravu jsme si vyhradili další tři týdny času, protože je třeba v ní a v programovém prohlášení dohodnout mnoho podrobností, abychom předešli pozdějším neshodám," sdělila Lenka Opočenská za Společně pro Jablonec. Koalice, v níž jsou ODS, Piráti, Starostové a Společně pro Jablonec, bude mít jen těsnou většinu šestnácti hlasů v třicetičlenném zastupitelstvu.

"Můžeme už představit i členy rady města, nemáme ale zatím rozděleny funkce náměstků. Dle memoranda bych měl být primátorem já," sdělil lídr jablonecké ODS Miloš Vele.

Výsledky voleb v Jablonci nad Nisou

Zdroj: Deník

V radě budou tři ženy

Radních zůstane v Jablonci devět, třetinu budou tvořit ženy. Memorandem se do rady mají dostat Piráti Jakub Chuchlík a Jaroslav Šída, za Starosty pro Liberecký kraj Jana Hamplová a Jitka Skalická. V radě dále usednou dva zástupci Společně pro Jablonec, a to lídryně kandidátky Lenka Opočenská a Petr Klápště, ODS bude kromě Miloše Vele reprezentovat současný poslanec Petr Beitl a současný náměstek primátora Petr Roubíček.

"Koalice je široká, což vnímám jako pozitivum. Každá strana se může věnovat svým programovým prioritám, společně je pak můžeme uskutečnit," sdělil Chuchlík. Podle Opočenské mělo Společně pro Jablonec pouze dvě možnosti. Buď skončit v opozici, nebo vstoupit jen do téhle koalice. "Třecí plochy mezi námi a ANO 2011 jsou velké, i před volbami jsme říkali, že s nimi do koalice nepůjdeme," popsala.

Jednání budou nadále pokračovat, aby vznikla samotná koaliční smlouva a programové prohlášení. "Jednání jsou velmi konstruktivní, průsečíků ve volebních programech je hodně. Doufejme, že vše doladíme v nejbližších dnech," poznamenala Hamplová.

Udržet finance na uzdě

Nové vedení města čekají těžké časy. "Hlavním bodem bude rozpočtová odpovědnost. Už nyní víme, že město bude za energie i přes zastropování cen platit o cirka 150 milionů korun více. Musíme tyto peníze najít tak, abychom neomezovali činnosti magistrátu a města jako takového," zamyslel se Vele. I proto musí město investovat do opatření souvisejících s energetickou krizí. "Chceme fotovoltaiky na většinu městských budov. Ten proces už je nastartovaný, musíme ho dovést do zdárného konce."

Mezi další priority nové koalice má být bezpečnost, digitalizace úřadu nebo provoz městských společností a jejich spolupráce s magistrátem. "Ten nastavený model je už pětadvacet let zkostnatělý, musíme ho rozhýbat," doplnil Vele.

S ANO se prý nešlo domluvit

Podle zástupců rodící se koalice nepřišla ani jednomu sdružení od vítězného ANO konkrétní nabídka k vytvoření koalice. "Jakousi nabídku nám udělali. Zněla ale jako koalice ANO a ODS s tichou podporou SPD s tím, že dostaneme křeslo primátora. To jsem si nedokázal představit. Neznám ani program SPD," poznamenal Vele.

V podobném kontaktu byli i Starostové. "Hovořili jsme spolu, ale nedostali jsme žádnou konkrétní nabídku," přiznala Hamplová. ANO prý nabídlo post primátora i Pirátům. "Ta jednání ale nebyla vedena intenzivně, takže jsme kývli na nabídku ODS. Teď už se soustředíme jen na tuto spolupráci," doplnil Chuchlík.

Lídr jabloneckého hnutí ANO David Mánek zatím pomyslnou flintu do žita nehází. "Rozhodne až ustavující zastupitelstvo. Budeme dále jednat a uvidíme," prohlásil. Memorandum výše uvedených stran chápe jako podraz na voliče. "Dali jasně najevo, že by jim vyhovovalo současné vedení města, tedy v koalici ANO, ODS a Starostů. Pokud bude ANO z vedení města vyšachováno, budou mít a dnes už i mají pocit, že není důvod k volbám vůbec chodit," doplnil Mánek. Podle něj bude navrhovaná koalice ODS, Pirátů, Společně pro Jablonec a Starostů velmi křehká. "Mají jen o jednoho člověka více, než by měla opozice," upozornil Mánek.

V úterý 4. října skončí lhůta na podání žaloby pro neplatnost voleb. Pokud taková žaloba nepadne, mohlo by se ustavující jednání jabloneckého zastupitelstva v novém složení konat někdy po 20. říjnu. Pokud padne, poběží padesátidenní lhůta pro přezkum voleb.