Stížnost vedle dvou kandidátů sdružení Energie pro Hamry podala strana Právo Respekt Odbornost (PRO). „Máme určité pochybnosti. Právo na stížnost ve volebním zákoně je. Pokud mají ostatní čisté svědomí, nemají se čeho bát,“ sdělil lídr kandidátky PRO ve Velkých Hamrech Jan Šefr. Podle jeho slov podalo stížnost na komunální volby celorepublikové vedení strany.

V Jablonci jasno

Na Jablonecku dorazilo ke komunálním volbám skoro 43,5 procenta všech voličů. Jablonec nad Nisou má vést koalice ODS, Piráti, Starostové a Společně pro Jablonec. Čtyři politická sdružení podepsala memorandum o budoucí koalici. Hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo, v ní však nefiguruje.

„Není to ještě koaliční smlouva. Na její přípravu jsme si vyhradili další tři týdny času, protože je třeba v ní a v programovém prohlášení dohodnout mnoho podrobností, abychom předešli pozdějším neshodám,“ sdělila Lenka Opočenská za Společně pro Jablonec.

Koalice bude mít jen těsnou většinu šestnácti hlasů v třicetičlenném zastupitelstvu. „Můžeme už představit i členy rady města, nemáme ale zatím rozděleny funkce náměstků. Dle memoranda bych měl být primátorem já,“ předeslal lídr jablonecké ODS Miloš Vele.

Výsledky voleb v Jablonci nad Nisou

GrafikaZdroj: Deník

Lídr jabloneckého hnutí ANO David Mánek ale stále vidí prostor pro manévry. „Rozhodne až ustavující zastupitelstvo. Budeme dále jednat a uvidíme,“ prohlásil.

Memorandum výše uvedených stran chápe Mánek jako podraz na voliče. „Dali jasně najevo, že by jim vyhovovalo současné vedení města, tedy v koalici ANO, ODS a Starostů. Pokud bude ANO z vedení města vyšachováno, budou mít a dnes už i mají pocit, že není důvod k volbám vůbec chodit,“ doplnil Mánek. Podle něj bude navrhovaná koalice ODS, Pirátů, Společně pro Jablonec a Starostů velmi křehká. „Mají jen o jednoho člověka více, než by měla opozice,“ upozornil Mánek. Koalice by měla v Jablonci vzniknout v nejbližších dnech.

Žádné velké změny

V Železném Brodě oslavilo velké vítězství hnutí Za rozvoj města, jež vedl do voleb současný starosta František Lufinka a záda mu „kryl“ místostarosta Ivan Mališ. Hnutí získalo skoro 40 procent všech platných hlasů a k setrvání v čele radnice mu chybí jediný koaliční partner. Tím se zřejmě stane hnutí Železnobroďáci, jehož zastupitelé spolupracují s členy Za rozvoj města v končící Radě města. Společně totiž mají po současných volbách 9 mandátů z 15.

V Tanvaldu získalo nejvíce hlasů sdružení Volba pro město s lídrem Vladimírem Vyhnálkem, současným starostou Tanvaldu. Sdružení získalo 8 mandátů z celkem 21 křesel v zastupitelstvu. Končící koalice doplněná Společně pro Tanvald a Za bezpečné město má i po volbách nadpoloviční většinu 14 zastupitelů.

I ve Smržovce zřejmě vydrží současné vedení radnice, když ODS vedená starostou Markem Hotovcem získala 6 mandátů a dosud spřízněné hnutí 3, což je těsná nadpoloviční většina v sedmnáctičlenném zastupitelstvu.

Nadpoloviční většinu mandátů do zastupitelstva města Desná získalo hnutí současného starosty Jaroslava Kořínka, když z 15 možných mandátů bere 8. Opřít se bude zřejmě moci i o další 4 hlasy dosud koaličního sdružení Sportovci pro Desnou.

I v Harrachově bude zřejmě pokračovat současné vedení města, když své hnutí nezávislých kandidátů dovedl k vítězství současný místostarosta Tomáš Vašíček (4 mandáty), další dvě kandidátky pak nabídly nynějšího místostarostu Petra Dostalíka a starostu Jaroslava Čecha.

Stejně tak vedení města zůstane zřejmě neměnné v Rychnově u Jablonce a Lučanech nad Nisou.

Nejdrtivější vítězství ve srovnání všech obcí Jablonecka slaví sdružení Nezávislí kandidáti pro obec Pěnčín, které získalo 78,6 procenta všech platných hlasů a tím 12 zastupitelů, druhá ODS a nezávislí bere 3 mandáty.