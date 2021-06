Před pěti lety skončil Robert Šlachta, tehdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, u policie. Hned poté se spekulovalo o jeho kandidatuře do Senátu. Šlachta (49) se ale vydal jinou cestou. Nechtěl se spojovat s nikým na současné politické scéně. Letos v lednu založil hnutí s příznačným názvem Přísaha a červnový průzkum agentury Kantar CZ mu přisoudil pětiprocentní preference.

Místo ve sněmovně mu mohou zaručit hlavně přeběhlíci od SPD a ANO. Nebo lidé, kteří jsou zklamáni politikou všech stran, které slibovaly, že zatočí s korupcí, ale skutek utek. Možná smýšlejí jako Miloš Fürst, majitel firmy ILV, která vyrábí přes 800 typů elektronických desek. Šlachtově Přísaze poslal maximální možný finanční dar ve výši tři milionů korun. „Je to férový člověk a očekávám od něj, že po 32 letech zlodějen v naší zemi nasměruje lidi k jiným hodnotám, k národní hrdosti, demokracii masarykovského typu a tehdejšímu podnikatelskému étosu,“ zdůvodnil Fürst Deníku svoji štědrost.

Kontakt s lidmi

Šlachtu podporuje zhruba 4000 lidí, kteří mu posílají příspěvky, věší si bannery na domy, kupují si trika. Bývalý elitní policista si kampaň, založenou na kontaktu s občany, řídí sám. „Nemám žádného Marka Prchala, konzultuji s profesionály, ale je to hlavně na mně a mých lidech. Třeba teď o víkendu pojedeme na sraz amerických aut, kde oblepíme karoserie našimi logy a budeme se bavit se všemi, kteří dorazí. S nápadem přišel jeden kluk z Pohořelic, tak jsme se toho hned chopili,“ vysvětluje Šlachta svůj způsob práce.

Unikátní je i to, že ač je kometou předvolebních průzkumů, nemá ještě žádné členy. Ustavující sněm Přísahy se bude konat 26. června, a teprve na něm by měl být Šlachta zvolen předsedou a rozdány první legitimace.

Kandidáty prověří

I proto nevidí problém v tom, že se rozžehnal s bývalými tvářemi Přísahy, Evou Gajdošík a Veronikou Fejk- lovou. První sdílela dezinformační weby, druhá nemá čistý trestní rejstřík. „Nebyly členkami, paní Gajdošík má navíc nemocného manžela, prostě jsme se rozešli,“ informoval Deník Šlachta. O to více chce „lustrovat“ kandidáty do voleb. „Nejdůležitější je to, co v životě dokázali, naši krajští koordinátoři s nimi budou hovořit, vedení je pak definitivně schválí,“ prozradil metodu výběru.

Sám bude lídrem Přísahy v Jihomoravském kraji, kde se utká se šéfem ODS Petrem Fialou či ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou. Program teprve cizeluje s odbornými poradci a představí ho po sněmu. Detailní bude hlavně v oblasti, která je Šlachtovi vlastní, tedy v bezpečnosti a justici. Chce například zavést specializované soudce a policejní složky včetně finanční policie.