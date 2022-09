Zdroj: se souhlasem Davida MánkaDavid Mánek, 39 let, ANO 2011

Skutečnost je taková, že odpadové hospodářství, na které všichni místním poplatkem přispíváme, není zdaleka jen svoz a likvidace směsného odpadu v černých popelnicích. Ten nás stojí ročně cca 30 milionů Kč. Město v rámci celého odpadového hospodářství financuje i nakládání s tříděným odpadem. To nás stojí ročně dalších cca 20 milionů korun. Spolu s náklady na řešení nebezpečných odpadů, objemného odpadu, na úklid města, provoz sběrných dvorů, svoz bioodpadu, vývoz odpadkových košů a další, máme celkové náklady na částce cca 63 milionů korun. Dříve nastavený systém na svoz a likvidaci odpadů od občanů přinesl do rozpočtu města částku 33 milionů Kč. Je tedy zřejmé, že vybrané prostředky by pokryly něco málo přes polovinu nákladů. To by bylo dlouhodobě neudržitelné, i kdybychom do zmíněného započetli tzv. bonusy v podobě dividendy z SKS nebo odměny za třídění od společnosti Eko-kom. Zastupitelstvo tedy udělalo dvě zásadní rozhodnutí: stanovilo novou sazbu místního poplatku za odpady. Dále rozhodlo, že dividenda od SKS už nebude primárně sloužit na krytí ztrát, ale jako zdroj pro nutné investice do nových technologií a služeb odpadového systému. Považuji za správné, aby systém nakládání s odpady v Jablonci byl samofinancovatelný z poplatků od občanů a odměn od Ekokomu a aby zdroje jako dividendy od SKS šly na investice do něj. Ukázalo se, že není možné odpady v Jablonci donekonečna dotovat. Prostředky pak chybí nejen na investice do škol, školek, sportovišť a na rozvoj města.Černé skládky v Jablonci se objevují pravidelně. Bohužel stačí málo a černá skládka se na určitém místě objeví. Mj. i proto byl zřízen v poslední době tzv. odpadový tým, který se stará nejen o pořádek kolem kontejnerových stání, ale je schopen reagovat i na vzniklé černé skládky. Včasný zásah je v tomto obrovsky důležitý.