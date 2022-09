Podobné je to také v dalších obcích v okolí. Jednu kandidátní listinu složili v Radčicích, Vlastiboři či Jílovém u Držkova. „Dát dohromady byť jen jednu kandidátku je složité. Musím lidi doslova přemlouvat, prosit. Nikdo nechce starostovat,“ poznamenal starosta Vlastiboře František Barták.

Už druhé volební období je to stejné i v nedalekých Radčicích. Tady s největší pravděpodobností zůstane ve vedení obce současná starostka Dagmar Havlová. Zdejší zastupitelstvo bylo již po volbách v roce 2018 v průměru nejmladším na celém Jablonecku. „Zastupitelstvo volené v roce 2014 dokonce bylo z valné části na mateřské dovolené,“ popsala Havlová. Vypadá to, že i tady zůstane složení obecního zastupitelstva bez drastických změn.

Ptali jsme se politiků: Proč v některých obcích nechtějí lidé kandidovat?

Pouhé dvě kandidátky má několik dalších obcí na Jablonecku, třeba Zlatá Olešnice. I tady ale zřejmě najdou shodu. Kandidátku SDH Zlatá Olešnice vede současný starosta Jiří Černý, druhou s názvem TJ Sokol Zlatá Olešnice místostarosta Zdeněk Šír.

Naopak horská obec Bedřichov se zhruba 350 stálými obyvateli hlásí rovnou šest kandidátek, každou s devíti kandidáty, do voleb tak jde každý sedmý Bedřichovák.

Každý sám za sebe

Na jinou formu kandidátek vsadili v obcích Frýdštejn a Jenišovice. Voliči si vyberou přímo z konkrétních lidí, ne podle sdružení, stran či hnutí.

„Myslím si, že to je nejspravedlivější pro obce do jednoho tisíce obyvatel. Ne všichni se vyznají v počítání preferencí, takhle to je hned přehledné,“ popsal místostarosta Frýdštejna Pavel Müller.

Podle Müllera byl Frýdštejn první obcí v okolí, kde tento model již před několika volebními obdobími zavedli. Při ustavujícím zasedání zastupitelstva se prý tak nepolitikaří. „Vlastně záleží na tom, kdo z nás dostane nejvíce hlasů a ten pak má právo vyslechnout nabídku ke starostování,“ doplnil.

A co by se stalo, kdyby současnou praxi chtělo narušit nějaké sdružení či politická strana? „Myslím si, že by lidé dali jasně najevo, co si o tom myslí,“ podotkl Müller.

Komunální volby jsou za dveřmi. Kdo chce být dalším jabloneckým primátorem

Po vzoru Frýdštejna probíhají volby v Jenišovicích. „Je to jako lego. Voliči si sestaví zastupitelstvo úplně podle svého rozumu. Při volbách, kde kandidují sdružení, může člověk mít největší počet preferenčních hlasů, přesto se nemusí do zastupitelstva dostat,“ popsal starosta obce Jenišovice Bohumil Bradáč.

V komunálních volbách 2018 kandidovali sami za sebe i v obci Líšný. „To bylo poprvé a dost dobře i naposledy. Letos se naši hasiči rozhodli, že postaví svoji kandidátku, druhou je pak sdružení Zdraví," přiblížil starosta Líšného Jiří Mikeš. Sám svůj konec v komunální politice ohlásil na setkání s obyvateli. „Jsem z úřadování za ty roky rozčarován, byrokracie je už neúnosná,“ doplnil.

Ženy spolu

Na kandidátkách snad všech sdružení, hnutí i politických stran usilujících o mandáty v zastupitelstvech měst a obcí se nacházejí ženy, v Pulečném a Dalešicích šli ještě dále. Ženy si tu založily kandidátky samy.

Liga žen v Dalešicích jde už do čtvrtých voleb. Původně vznikla spíše z recese, dnes se etabluje jako důležitá síla na mapě obce. „Naše sdružení se skládá jen z žen. I proto je naším hlavním tématem bezpečnost dětí i seniorů. A asi nám to jde,“ poznamenala starostka Hana Vélová.

Vzor Ligy převzaly ženy v Pulečném. „Vázla komunikace s pány, a proto jsme se už před volbami 2014 rozhodly jít do voleb samy. Vydrželo nám to i se základní sestavou dlouho, tak proč to nezkusit znovu,“ sdělila lídryně kandidátky sdružení Dámská 7 a starostka Jana Mališová.

Proč jsme vybrali malé obce na Jablonecku?



Malé obce, které leží mimo zájmy developerů, jsou pro jejich obyvatele zřejmě rájem na zemi. Mnohé rodiny tady bydlí celá pokolení, mnohdy dokonce v domech, které postavili jejich předci. Tomu se říká domov s velkým D.

Také ale všichni vidí, jaké to je, takovou obec vést. Problémy se státními institucemi, s tím, jak do obce dotáhnout kvalitní internetové a někde i mobilní spojení, jak a za kolik řešit kanalizaci, jak obsáhnout stále nové a nové zákony a jejich novelizace.

A tak se do do nějakého předvolebního boje nehrnou. Ostatně, co to předvolební boj je? Ve vedlejší vsi osočování, lži, osobní nenávist. Tohle do naší vesničky nechceme.

Příkladem tohoto stavu jsou pak obce Loužnice, Jílové u Držkova, Radčice, Vlastiboř, což jsou obce o 200 až 300 obyvatel, a překvapivě i Maršovice, které čítají cirka 700 obyvatel a jejich počet neustále roste. A to díky zastavitelným pozemkům, které obec v nepravidelných intervalech připravuje a prodává. Porovnejte si to s Bedřichovem, který má cirka 350 obyvatel a kandiduje zde 6 sdružení.

Dělají to stávající starostové dobře? Nebo se prostě lidé do komunální politiky nehrnou? Na rovinu, spíše to druhé. Člověk sledující sociální sítě si může dohledat, jak vypadá předvolební boj jinde, ať už v Jablonci nebo Velkých Hamrech. Tam by zkrátka člověk, uvyklý na pohodový život na rodné vsi, žít snad ani nechtěl. Nebo by se musel obrnit a vytvořit si svůj svět.

Ve výše zmíněných obcích dopadnou volby podle očekávání. Lidé jsou s tím srozuměni a jsou rádi. Pokud by nebyli, vznikly by další kandidátky. Takhle je zřejmě čekají další čtyři roky spokojeného života v rodné vsi. A to není málo, nemyslete si.

V obci Loužnice žilo k 1. lednu 2022 219 obyvatel. Loužnicí vede státní silnice I/10 z Turnova do Harrachova, evropská silnice E65.

V obci Vlastiboř žilo k 1. lednu 2022 123 obyvatel. V katastru obce se nachází nejvyšší strom v ČR douglaska tisolistá, který měří 64 metrů a 10 centimetrů.

V obci Jílové U Držkova žilo k 1. lednu 2022 224 obyvatel. Územím obce protékají potoky Střevelná a Jílovský potok.

V obci Radčice žilo k 1. lednu 2022 178 obyvatel. V okolí obce je mnoho někdejších lomů na břidlici.

V obci Maršovice žilo k 1. lednu 2022 627 obyvatel. V relativně bouřlivě se rozvíjející obci najdou návštěvníci i hodnotné příklady lidové architektury.