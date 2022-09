Teplo. To je to, o co ve Velkých Hamrech v předvolebním boji jde především. Stejně tak jako před čtyřmi lety, letos je ale kampaň evidentně klidnější. „Alespoň zatím nikde nevyšly inzeráty, dehonestující tehdejší složení městské rady. To bylo opravdu vyčerpávající,“ popsal náladu před čtyřmi lety starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Šlo o to, že provozovatel kotelny a centrálního zásobování teplem napadal plynofikaci města. „Což se děje dosud, ale spíše v místní rovině,“ podotkl starosta. "My bojujeme o to, aby cena tepelné energie pro podstatnou část občanů města byla co nejnižší. A dokážeme to zajistit," sdělil Petr Štrojsa. Má totiž za to, že plyn není ani zdaleka nejlevnější variantou.

Současné vedení radnice poukazuje na to, že má cenu vytápění zastropovanou až do konce roku 2023. Letošního nárazu v podobě prudce rostoucích cen energií se tak lidé nemusejí obávat. „Cena tepla pro městské objekty napojené na plyn činí v současné době cirka 800 korun za gigajoul,“ přiblížil Najman. Pro srovnání, společnost Jablonecká energetická zvyšuje od 1. září cenu za stejnou jednotku na více než 2000 korun pro každého odběratele.

S tím Štrojsa nesouhlasí. "Varovali jsme před takto pojatou plynofikací, která žádnou plynofikací není, od začátku, a vývoj ukazuje, že jsme měli pravdu. Zmiňovaná cena tepla 800 za gigajoul je pouze účetní trik, aby se lidé nevyděsili před volbami a obrovské nedoplatky na ně dopadly až při příštím vyúčtování," poznamenal.

Před komunálními volbami v roce 2018 zveřejnil Petr Štrojsa několik inzerátů, kde fakticky napadal vedení radnice. Tvrzení pak přecházela ke slovním osobním útokům na starostu a členy městské rady. „Za další jeho (Najmana) období udělal další podvody a ty taky zveřejním,“ vzkázal Štrojsa.

Obyvatelé jsou z celého hašteření kolem plynofikace unavení. „Jde jen o prachy, víme komu. Uvidíme, jak to bude s cenami plynu dál, zatím jsem spokojen,“ popsal Miloslav, jeden z obyvatel sídliště. Další oslovená žena jen mávla rukou. „To je spíš nevraživost mezi oběma pány. Prý se nemají rádi od mládí,“ popsala.

Na zářijové jednání místního zastupitelstva ještě před komunálními volbami by měl přijet náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Ten má zastupitelům a obyvatelům ještě před volbami vysvětlit odpověď ministerstva na otevřený dopis zaslaný Petrem Štrojsou. V dopise popisoval bývalý majitel firmy Golem celou kauzu kolem tepla ve Velkých Hamrech. Odpověď se před nedávnem objevila ve schránkách obyvatel města. Náměstek ministra v odpovědi mimo jiné napsal: „Kladně hodnotím Vaši aktivitu z hlediska obrany proti působení části stávajících zastupitelů města Velké Hamry.“

Ve Velkých Hamrech jdou do voleb čtyři sdružení. Na prvních místech kandidátky jsou známá i neznámá jména. Energie pro Hamry vede dvaačtyřicetiletý Pavel Navrátil, dvojkou je Petr Štrojsa, trojkou někdejší starosta Josef Pala. Hnutí Hamrováci 2010 vede do voleb současná místostarostka Klára Pospíšilová, dvojkou je David Patrman. Současný starosta figuruje na čtvrtém místě kandidátky. Hasiče 22 s podporou STAN vede Zdeněk Nauč, dvojkou je Tomáš Průcha, trojkou Radek Fiala. Strana Právo Respekt Odbornost složila ve Velkých Hamrech kandidátku v čele s Janem Šefrem, záda mu jistí známý daňový poradce Petr Taranda a Monika Žajdlíková.

Energie pro Hamry - kompletní vyjádření Petra Štrojsy



Petr ŠtrojsaZdroj: archiv osobnostiNikdy jsem nebyl jednatelem někdejšího dodavatele tepla. Jsem stále předsedou představenstva společnosti, která dodává tepelnou energii největšímu odběrateli ve městě Velké Hamry, tedy SBD Špičák. Probíhající insolvenční řízení na tom nic nemění. Ovládnout radnici ve stylu současného starosty nehodláme, je to pro nás odstrašující příklad. Kandiduji spolu s ostatními kandidáty sdružení Energie pro Hamry proto, abychom vrátili správu města do rukou občanů, nikoli aby ji ovládal jeden člověk s pomocí pár dalších, kterým zajistil různé výhody. Nejde o žádný boj o teplo. My bojujeme o to, aby cena tepelné energie pro podstatnou část občanů města byla co nejnižší, a dokážeme to zajistit. Pokud má být zdrojem jenom vytápění plyn, pak vzhledem k ceně plynu, která se za poslední roky zvýšila 37krát, tato varianta není možná. Varovali jsme před takto pojatou tzv. plynofikací, která ale žádnou plynofikací není, od začátku, a vývoj ukazuje, že jsme měli pravdu. Zmiňovaná cena tepla 800 Gj je pouze účetní trik, aby se lidé nevyděsili před volbami a obrovské nedoplatky na ně dopadly až při příštím vyúčtování. Dále upozorňuji, že zdražení plynu kvůli krizi se projeví až při vyúčtování v r. 2023. Od nás se transparentně dozví, kolik budou skutečně platit a vyúčtování bude vždy včas.

Pana náměstka ministerstva ve Velkých Hamrech rádi uvítáme. Jenom doufáme, že to není předem domluvené PR starosty Najmana z ministerstva řízeného jeho spojenci z nechvalně proslulého hnutí STAN.

Závěrem dodávám, že naše společnost disponuje pravomocným soudním rozhodnutím, které jednoznačně konstatuje, že postup správních orgánů při povolování staveb plynových kotelen byl nezákonný a v současnosti činíme kroky k nápravě stavu.



Petr Štrojsa

Právo Respekt Odbornost - kompletní vyjádření Jana Šefra



Jan ŠefrZdroj: archiv osobnostiKomunální volby 2022 ve Velkých Hamrech rozhodnou voliči a jejich priority. I když máme vlastní volební program, který voličům předkládáme, vycházíme z toho, že nejlepší volební program je nakonec ten, který vzejde z vůle voličů a jejich konečného hlasování. Proto zodpovězení této otázky ponecháme na nich.

Kauza vytápění městských objektů dnes už nerezonuje jen ve Velkých Hamrech, nýbrž se stala díky energetické krizi nejen celostátním, ale v podstatě i celoevropským tématem. Z toho důvodu je i téma energetické bezpečnosti města nezbytnou součástí našeho volebního programu. Ostatně strana PRO, v čele s panem Rajchlem, je v této problematice víc než aktivní, o čemž svědčí celá řada jejich tiskových a dalších výstupů.

A pokud jde o naše šance, tak ty mají v rukou voliči, kteří se mohou sami rozhodnout, zda chtějí změnu v dosavadním způsobu řízení města a plnění předvolebních slibů, popř. jim naopak vyhovuje to, co v současnosti mají a prožívají. My nabízíme nejen tu změnu, ale hlavně dvě další nezbytné věci, kterými jsou dialog a ruka ke spolupráci všem, kteří nám v tom chtějí pomáhat.

Hlavním problémem těchto dnů, včetně Velkých Hamrů, je energetická krize a ve Velkých Hamrech je to hlavně problém spočívající v efektivním, dostupném a spolehlivém vytápění města.



Jan Šefr

Proč jsme vybrali Velké Hamry?



S Velkými Hamry je problém. Lépe řečeno je problém s teplem ve městě. Když tu jen před pár lety začala plynofikace, tvrdě se proti záměru města vymezil tehdejší jednatel společnosti Golem, provozovatel centrálního zásobování teplem, Petr Štrojsa.

Postupně se na veřejnosti před komunálními volbami v roce 2018 objevovalo téma korupce ve vedení města, ale i osobní útoky poukazující na údajný intimní vztah starosty Jaroslava Najmana a tajemnice městského úřadu. Ta ostatně na jaře letošního roku ve své funkci skončila, když za hlavní důvod označila verbální útoky na svou osobu.

Zkrátka boj o dodávky tepla se zvrhl v neuvěřitelně zběsilý hon na jednotlivé aktéry. Na podzim roku 2020, tedy v půlce volebního období, problémy eskalovaly až k zástavě dodávek tepla do místní školy a do desítek domácností. Bez tepla a v mnoha případech i teplé vody se ocitly stovky lidí. Zasáhnout musel hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který vydal dle zákona rozhodnutí, které tehdejšímu dodavateli tepla, společnosti Golem Velké Hamry, nařídil obnovit dodávky tepla. Situaci s teplem ve Velkých Hamrech řešil přímo na místě i vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy. Nutno podotknout, že k vypnutí tepla došlo v době, kdy již práce na plynofikaci začaly.

A jelo se dál. Na zasedání zastupitelstva dohlíželi policisté. Na vedení města bylo podáno ne několik, ale doslova několik desítek trestních oznámení.

Společnost GasNet nakonec plynovod a kotelny pro městské objekty postavila a plyn začal městské objekty ohřívat. Půtky ale trvají dál. Část opozice chce místní obyvatele chránit před rostoucími cenami energií. Právě nedávno začalo trestní stíhání v kauze Petra Štrojsy a jeho údajných pomluv a vyhrožování nejen směrem k vedení radnice.

Zkrátka, jít ve Velkých Hamrech s kůží na trh je setsakra horkou záležitostí.