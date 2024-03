V Jablonecké knihovně ocenili nejmenší čtenáře a jejich rodiče, konalo se tu divadelní představení a čtenáři roku dostali i drobné dárky.

Jablonec nad Nisou, knihovna, čtenář, děti, 2024 | Video: Baloghová Radka

České knihovny každoročně hledají v rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů své „nej“ čtenáře, aby jim touto cestou mohly poděkovat za to, že využívají jejich služeb. Letos byla soutěž Čtenář roku zaměřena na čtenáře nejmenší, a to na děti ve věku do šesti let. Jablonecká knihovna se už tradičně do soutěže zapojila a ve středu 6. března našla také ona svého nejlepšího čtenáře. Protože ale Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou (MK) navštěvuje mnoho šikovných dětí, rozhodli se tady, že tentokrát pozvou a ocení hned několik z nich a zpříjemní jim den představením divadla Rolnička Jarmily Enochové, která si pro ně připravila Medvědí pohádky na motivy stejnojmenné knihy Hany Doskočilové.

Před zaplněným sálem a za přítomnosti ředitelky knihovny Tatiany Kleknerové a náměstkyně primátora Jany Hamplové tak jablonecké knihovnice předaly dárky čtyřem dětem, jež měly v loňském roce nejvíce výpůjček. „Velké díky ale patří hlavně rodičům, kteří svoje děti do knihovny přivedli, podporují je ve čtení, tráví s nimi svůj volný čas, a to nejen při výběru knížek, ale i při ostatních akcích, které knihovna pro děti po celý rok pořádá,“ sdělila vedoucí půjčoven MK Jitka Nosková. Čtenářem roku však letos mohl být jmenován nakonec pouze jeden. Stal se jím pětiletý František Rálek, zvídavý chlapec, který rád tvoří, maluje, stříhá a lepí obrázky. Z knížek má nejraději encyklopedie a naučné knížky. V současné době ho nejvíce zajímá zeměpis a vesmír. Má ale také rád pohádky a příběhy, ke kterým ho přivedla jeho mladší sestřička.

Dárky pro oceněné děti byly pořízené díky finanční podpoře města Jablonce nad Nisou.

