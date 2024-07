Rodinám s dětmi otevřelo jablonecké Muzeum skla a bižuterie letní ateliér s rukodělnými dílnami. Kromě něj čekají návštěvníky zajímavé výstavy ateliérového skla. Denně bude otevřena také expozice v Kristiánově.

„Rukodělné dílny tentokrát nabídnou výrobu přívěsků ze zažehlovacích korálků, navlékání sladkých náramků z komprimátových kroužků a také drátování. Letos si mohou i nejmenší děti vyzkoušet nový zábavný kvíz v expozicích. Pracovní list je připraven také pro starší děti a novinkou je samoobslužný kvíz pro dospívající a dospělé návštěvníky k výstavě Soulad,“ přiblížila za muzeum Šárka Lubasová.

Po celé prázdniny je otevřena i Liščí bouda na Kristiánově v Jizerských horách, kde turisté najdou stálou expozici o místních sklářích, rodinný program O skláři Lišákovi a vítané občerstvení. Na Kristiánov je od muzea zavede naučná stezka Cestou jizerskohorských sklářů.

Otevírací doba muzea je v období prázdnin denně od 10 do 18 hodin, do muzejního ateliéru je poslední vstup v 17.30 hodin. Na Kristiánově je otevřeno denně od 10 do 17 hodin.

Mohlo by se vám líbit: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě