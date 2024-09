Jan Sedlák dnes 07:02

Do Jablonce nad Nisou dorazí v úterý Legiovlak, který zde zůstane až do konce týdne. Tento unikátní projekt Československé obce legionářské představuje věrnou repliku legionářského vlaku z let 1918-1920 a nabízí veřejnosti jedinečnou příležitost nahlédnout do historie československých legií.