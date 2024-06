Tipy na víkend: Jablonecký pivní běh, dětský den v muzeu nebo slavnosti v Rádle

LIBERECKO

Roman Piroch a Vltavín

Kdy: pátek 21. června

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Koncert folkrockové kapely s písněmi vlastní tvorby.

Dobrodružství v galerii

Kdy: pátek 21. června ve 20.00

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: V galerii je pro vás připravena mimořádná noční zážitková prohlídka pro veřejnost - děti budou potřebovat čelovky, protože některé části galerie jsou zvlášť zajímavé ve tmě. Během prohlídky budou plnit dílčí úkoly, které je provedou skrze jednotlivé výstavy až do ateliéru Kotelna, kde si budou moci vytvořit vlastní dílo.

Strážské slavnosti

Kdy: pátek 21. a sobota 22. června

Kde: Stráž nad Nisou

Proč přijít: Letní předprázdninové slavnosti připravuje pro své občany stále více obcí a Stráž nad Nisou se k nim přidává. Můžete se těšit na bohatý kulturní program, mimo jiné vystoupí kapely: Přehmat, Wanastowi Vjecy Revival, Kohout plaší smrt, Holki, Tylda a Matylda, Gorale, Olympic Revival Band, SuperHero Killers, Hodiny, Tres Udos a mnohé další. Nebudou chybět atrakce pro děti i dospělé, vystoupení kouzelníka, školní představení, airbrush tetování a samozřejmě nebudou chybět prodejní stánky a bohaté občerstvení.

Dokonalá svatba

Kdy: pátek 21. a sobota 22. června ve 20.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 490/550 korun

Proč přijít: Dnes se žením - to je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den - obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou. Představení na Sychrově se hrají na nádvoří zámku.

Hrádek rock summer

Kdy: sobota 22. června v 15.00

Kde: Festivalová louka u Kristýny, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 490/590 korun

Proč přijít: 19. ročník rockového festivalu v srdci Trojmez. Na festivalové louce vás hvězdnou oblohou provedou pánové z UDG, na správnou vlnu naladí Vltava, o pořádný kotel před pódiem se postarají kluci z John Wolfhooker, humor do vás nasype Vojtaano a o dávku punkrocku se postarají Roadkill Souls.

Den prevence s Ostrovem

Kdy: sobota 22. června ve 14.00

Kde: Schubertova vila, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Ostrov života, z. s. vás zve na den věnovaný zdraví a osvětě. Připraven je bohatý program pro děti dospělé, měření krevního tlaku, vyšetření cukru v krvi, vyšetření krevní skupiny, oční vyšetření, dermatologické vyšetření, cévní diagnostika, budete mít možnost vyzkoušet si resuscitaci a mnoho dalšího. O hudební program se postarají kapely Cover Power, Nekrmit, Tres Udos a Vobuty.

Dny bláta

Kdy: sobota 22. června

Kde: EKOpark, Liberec

Proč přijít: Již 9. ročník velmi oblíbené akce, kde se mohou děti zmazat od hlavy až k patě od bláta a nedostanu vynadáno od svých rodičů, naopak, tento den si užijí i oni. Vezměte si co nejstarší oblečení a vyrazte do libereckého EKO parku. Velmi oblíbenou aktivitou je blátivá kuchyň - velmi efektivní a strukturovaný herní prvek, kde mají děti možnost si dosyta užít přímého kontaktu s hlínou, jílem, přírodninami (nevadí míšení s dalšími přírodninami, což v klasickém pískovišti není příliš žádoucí). Děti mohou trhat, drolit, strouhat, nalévat, vylévat, míchat, přesypávat, krájet – zkrátka mají spoustu možností pro rozvoj jemné motoriky. V programu vás toho ale až do 18. Hodiny čeká mnohem více. Všechny potřebné informace najdete na www.visitliberec.eu nebo na www.ekoparkliberec.cz.

Komentované prohlídky radnice

Kdy: sobota 22. a neděle 23. června v 9.00

Kde: budova radnice, Liberec

Proč přijít: Prohlédněte si zajímavé radniční interiéry, krásné vitráže, nástropní malby i bohatě zdobenou obřadní síň (přístupná pouze mimo slavnostní akce). Když bude příznivé počasí, můžete s průvodcem vystoupat i na věž, ze které se před vámi rozprostře výhled na celé město. Prodej vstupenek probíhá v infocentru.

Fesťáček

Kdy: sobota 22. června v 9.00

Kde: Rekreačně – sportovní areál Vesec, Liberec

Proč přijít: Nejen dospělí mají rádi festivaly, ve Vestci je jeden připraven i pro děti. Malé diváky potěší vystoupení Mira Jaroše, Karola a Kvída, Káji a Bambuláčka či Michala Nesvadby, kterého děti dobře znají z Kouzelné školky na České televizi. Čeká vás také opravdu nabitý doprovodný program: kontaktní ZOO, jízda na ponících a krmení zvířátek, pohádkoí Maskoti, malování na obličej, skákací hrady, kolotoče pro nejmenší, trampolíny, klauni, interaktivní dílny, soutěže o hodnotné ceny partnerů, focení s vystupujícími, zajímavá gastro zóna, která myslí na dětského diváka i jedlíka a chybět nebude také pěnové dělo.

Hejnické pádlo 2024

Kdy: sobota 22. června v 10.00

Kde: koupaliště, Hejnice

Proč přijít: Zábavná soutěž Hejnické pádlo se letos po nějaké době vrací. Soutěžící čeká časovka posádek v plavbě na hasičském člunu kolem koupaliště. Tým musí být složený ze čtyř lidí, z toho minimálně jeden musí být žena. Pádla, vesty a člun budou k dispozici k zapůjčení.

Pivovarské slavnosti

Kdy: sobota 22. června ve 13.00

Kde: Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou

Proč přijít: Přátelé piva, výborného jídla, dobré muziky a pohodové zábavy jsou zváni, aby si spolu s pořadateli užili pohodový den, kterým vás provedou Míra Kuželka a Zdeněk Lukesle. O hudební program se letos postarají zajímavá jména: Petr Kalandra Memory Band, hudební hosté z Francie Hot Chickens, legendy Laura a její tygři a Visací zámek nebo Žlutý pes Revival.

Slavnosti slunovratu

Kdy: sobota 22. června ve 14.00

Kde: Lesní koupaliště, Liberec

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Tradiční akce Slavnosti slunovratu pořádaná Jizersko-ještědským horským spolkem po mnoho let na Martinské stěně v Kateřinkách mění svou lokaci. Pořadatelé vás rádi přivítají v malebných prostorách Lesního koupaliště. Čekají vás ukázky skotských tanců, Divadlo Rolnička, živá country a bluegrass hudba a možnost opékání buřtů.

Jahodová neděle

Kdy: neděle 23. června

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Tradiční liberecká akce v době, kdy dozrávají typické letní plodiny – jahody. Přijďte si jahody nejen nakoupit, ale také ochutnat spoustu dobrot nejen z jahod, ale i z dobrot, s nimiž se jahody snoubí. Před libereckou radnicí se i pobavíte, mimo jiné tradiční soutěží ve zdolávání jahodových knedlíků.

Harcov v pohybu

Kdy: neděle 23. června ve 14.00

Kde: Harcov střelnice, Liberec

Proč přijít: Jste srdečně zváni užít si nedělní odpoledne ve sportovním duchu. Bude připraveno několik stanovišť pro rodiče s dětmi v rámci soutěže a i další mimo soutěž. Na programu bude také ukázka skoků na trampolíně v podání organizátorů celé akce - členů oddílu Trampolíny Patrman & Trampolíny Liberec, a to jak těch nejmladších z gymnastické přípravky, tak i těch nejzkušenějších. Špičkou dne bude představení nového projektu Trampolínového a pohybového centra.

Výstava výtvarných prací

Kdy: neděle 23. června v 17.00

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Proč přijít: Jste zváni na výstavu studentů ateliéru Tuba. Účastníci kurzů pro děti a dospělé v jarním semestru vystaví svá nejlepší díla, která na kurzech vznikla a společně oslaví závěr školního roku na slavnostním večeru. Výstava probíhá pouze po dobu vernisáže. Akce je otevřená pro širokou veřejnost, vstupné zdarma.

Jan Schindler: Drobné rytecké pochutiny

Kdy: probíhá do 28. října

Kde: Severočeské muzeum

Proč přijít: Výstava představuje cestu Jana Schindlera světem rytého skla od jeho úplných začátků v roce 1992 až po současnost. K vidění jsou jeho školní práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, i práce komerčního charakteru, které vznikly v rozmezí let 1995 – 2019. Těžištěm celé přehlídky je ale autorské ryté sklo, které poodkrývá jeho blízký, i když zvláštní, vztah k technice rytí skla a vlastně i ke sklu, jako takovému. Ve volné tvorbě používá Jan Schindler běžně dostupné užitkové, nejlépe nápojové sklo. Nevyhýbá se skleněným objektům s výrobní vadou, dá se říci, že je dokonce vyhledává, nebo používá předměty odpadní a vdechuje jim druhý život. Tyto svým rytím pojednané objekty autor nepovažuje za nedotknutelná umělecká díla, naopak k nim přistupuje s racionální civilností. Jan Schindler, rodák z Turnova, žijící a pracující v Jablonci nad Nisou a pedagogicky působící v Železném Brodě si dává za cíl rehabilitaci techniky rytiny na sklo v konkurenci průmyslových technik pískování a leptání.

