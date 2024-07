JABLONECKO

Skupina historického šermu Artus Bohemia již pojedenácté pořádá Historický víkend u rozhledny Štěpánka v Kořenově.

Letní prázdniny v muzeu

Kdy: probíhá do neděle 1. září

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Rodinné tvůrčí dílny v ateliéru muzea po celou dobu letních prázdnin. Začaly prázdniny a spolu s nimi se otevřel letní ateliér. Rukodělné dílny tentokrát nabídnou výrobu přívěsků ze zažehlovacích korálků, navlékání sladkých náramků z komprimátových kroužků a také drátkování. Letos si mohou i nejmenší děti vyzkoušet nový zábavný kvíz v expozicích. Pracovní list je připraven také pro starší děti a novinkou je samoobslužný kvíz pro dospívající a dospělé návštěvníky k výstavě Soulad. Po celé prázdniny je otevřena i „Liščí bouda“ na Kristiánově v Jizerských horách, kde turisté najdou stálou expozici o místních sklářích, rodinný program O skláři Lišákovi a vítané občerstvení. Na Kristiánov je od muzea zavede naučná stezka Cestou jizerskohorských sklářů. Otevírací doba muzea je v období prázdnin denně od 10 do 18 hodin, do muzejního ateliéru je poslední vstup do 17.30. Na Kristiánově je otevřeno denně od 10 do 17 hodin.

Řemeslný den

Kdy: pátek 5. července od 10.00

Kde: Kittelův dům, Krásná

Proč přijít: V tento den u Kittelova domu proběhne den s představeními, zážitkovými akcemi a povídáním nad řemesly zasazených do prostředí starého tržiště v okolí domu i uvnitř. V 11 a 14 hodin se konají komentované prohlídky muzea a výstavy rytého skla s autory Lucií a Jiřím Tesařovými, Divadlo Neposeda si připravilo interaktivní dílna pro děti. Podrobnosti ZDE.

Duo Galaxie

Kdy: pátek 5. července v 19.00

Kde: Jarmilka Bar, Bedřichov

Proč přijít: Jste srdečně zváni do nově otevřeného libereckého podniku, kde si kromě dobrého pití poslechnete kapelu Duo Galaxie a můžete si i zatančit.

Oldiesparty.cz

Kdy: pátek 5. července ve 20.00

Kde: kemp Tanvaldský Špičák, Tanvald

Proč přijít: Michal Tůma a Michal Karabin vám zahrají ty největší taneční a rockové české hity minulého století. Tak se přijďte pobavit a zatančit si.

Den s Rohozcem na Zubačce

Kdy: sobota 6. července v 9.00

Kde: Ozubnicová trať Tanvald – Kořenov - Harrachov

Proč přijít: Opět po týdnu jste zváni na zajímavou akci na Zubačce. Můžete se těšit na soupravu historického vlaku, kterou poveze lokomotiva řady 743, historický autobus, který vás doveze na Jizerku a do Příchovic a důlní vláček. Ve spolupráci s Pivovarem Rohozec organizátoři uspořádají ochutnávku piv, připraveny jsou soutěže, tombola a hudební vystoupení. Nebude chybět ani otevřené Muzeum ozubnicové dráhy, Výtopna v Kořenově a tradiční stánkový prodej. Všechny potřebné informace či ceníky najdete na www.zubacka.cz.

Historický víkend na rozhledně Štěpánka

Kdy: sobota 6. července od 10.00 – neděle 7. července do 16.00

Kde: rozhledna Štěpánka, Příchovice

Proč přijít: Artus Bohemia pro vás i letos pořádá historický víkend na krásné rozhledně Štěpánka v Jizerských horách. Po celou dobu akce se můžete těšit na dobová vystoupení, šerm, tance a živou dobovou hudbu, soutěže pro děti a dospělé či dobové ležení s ukázkou zbraní a zbrojí.

O krásné paní a lněné kytli

Kdy: sobota 6. července v 11.00 a ve 14.00

Kde: Státní hrad Trosky

Proč přijít: Ve sváteční den budou prohlídky hradu zpestřeny o dvě reprízy divadelního představení O krásné paní a lněné kytli v podání Divadelního spolku Jiří Poděbrady. Pět herců a jeden středověký příběh o krásné paní, třech rytířích a lněné kytli, která všem měnila život. Příběh z dalekého středověku inspirovaný starofrancouzskou baladou Jacquese de Baisieux vypráví o krásné paní, které se dvoří tři udatní rytíři. Ona ale neví, kterého zvolit, a proto si klade jednu podmínku. Její vyvolený musí vyhrát turnaj jen ve lněné kytlici. Odváží se rytíři jít do boje jen v obyčejné košili, a který z nich nakonec získá srdce krásné paní? Plenérové, napůl improvizované představení plné veršů, hudby, rytířských soubojů, hrdosti, lásky a smíchu.

Krajina pokaždé jinak

Kdy: probíhá do 25. srpna

Kde: výstavní síň Zámečku, Smržovka

Proč přijít: Výstava obrazů ze Severočeské sbírky pojmenovaná Krajina pokaždé jinak. Nejstarším vystavujícím je Wilhelm Riedel, rodák z Jizerky a příslušník rozvětvené rodiny jizerskohorských sklářů. Na výstavě nechybí ani asi nejpilnější krajinář spojený s naším krajem – František Kaván. Ostatních 14 výtvarníků už pracovalo po druhé světové válce. Je to například liberecký Milan Janáček nebo maloskalský Josef Jíra, který se představuje monotypem Pstruzi (1968). Alex Beran zasvětil velkou část své tvorby Jizerským horám a zobrazení jejich lesů, skal a potoků časem zjednodušil až k abstraktnímu pojetí architektury lesa. Znalci díla frýdštejnského malíře Ladislava Karouška budou možná překvapeni jásavými barvami, kterými zachytil tok Jizery s rozhlednou v pozadí. Nejčerstvějším přírůstkem do Severočeské sbírky je dílo Jaroslava Valečky, které vás přenáší do krajiny Lužických hor, konkrétně k Jedlové. Dalšími vystavujícími jsou Marie Blabolilová, Pravoslav Kotík, Tomáš Plesl, Jiří Rada, Jaroslava Solovjevová, Pavel Šulc, Jaroslav Švihla a Josef Urbánek.

