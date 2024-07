LIBERECKO

Den Vratislavické kyselky

Kdy: pátek 19. července ve 12.00

Kde: Vratislavická kyselka, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Areál podniku se pro veřejnost otevře už ve 12 hodin. Můžete se těšit na zajímavé komentované prohlídky výrobních prostor a exkurzi po areálu Vratislavické kyselky. Díky tomu se dozvíte detailní zákulisní informace o výrobě Vratislavické kyselky a také několik zajímavých novinek z výroby. I letos je připraven bohatý doprovodný program včetně vystoupení čtyřech kapel v čele s Děda Mládek Illegal Band. Na místě najdete také bohatou nabídku občerstvení ve formě farmářských specialit. Připravená je také široká nabídka osvěžujících nápojů – na místě bude kromě stánku Kitl a Vratislavické kyselky také vinařství z Lednice Amonit a skvělá piva z pivovarů Rohozec a Konrád. Připraveny budou také další aktivity pro děti ve speciálním dětském koutku. Myslíme ale i na dospělé, na které mimo jiné čeká program ve stánku od Českého rozhlasu Liberec. Každý si zkrátka najde to svoje.

Festival Kukokli

Kdy: pátek 19. července od 15.00 - neděle 21. července 12.00

Kde: kostel Navštívení Panny Marie, Horní Vítkov

Proč přijít: Kultura, kostel, klid, louka, genius loci, to je multižánrový festival Kukokli. Jeho sedmý ročník už tento víkend od 19. do 21. července oživí chátrající barokní kostel v Horním Vítkově u Liberce. Letos zapojí i německé návštěvníky. Kukokli není jen o živém umění, ale i výjimečné architektuře a idylické okolní přírodě. Kukokli je tako snaze zpřístupnit mimořádně inspirativní prostor společným zážitkům, zachránit zapomenutý kostel a podpořit jeho opravu. Více ZDE.

Recitál písní Hany Hegerové se Světlanou Nálepkovou

Kdy: pátek 19. července v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Populární herečka a zpěvačka Světlana Nálepková uvádí recitál klasických šansonů své slavné kolegyně Hany Hegerové s krásnými texty Pavla Kopty, Michala Horáčka a Milana Lasici. Zazní hity, které z repertoáru Hany Hegerové každý zná, a přesto se nikdy neomrzí jako - Lásko prokletá, Pojď dál, Cesta, Čerešně a mnoho dalších. Recitál zazní s klavírním a houslovým doprovodem.

LenFest

Kdy: sobota 20. července v 10.00

Kde: Sýpka Lemberk, Lvová

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Jste zváni na sedmý ročník festivalu lnu, jeho výtvarného zpracování a designu. V tvůrčích dílnách vás čekají ukázky řemesla předení lněné příze, vyšívání, malování či vyšívání na lněnou dekoraci či tisk skleněnými razítky na plátno. Naivní divadlo Liberec sehraje dětem svou pohádku Tři přadleny, vystoupí svérázná písničkářka z Lužických hor Jana Věbrová a chybět nebude ani jazzová hudba. Ilona Husáková vás naučí vázat kytice a věnce s přidáním lnu a Valérie Záhonová promluví o přírodních textilních materiálech. Celý program najdete ZDE.

Zpřístupnění Bredovského letohrádku

Kdy: sobota 20. a neděle 21. července v 10.00

Kde: vedle zámku Lemberk, Lvová

Proč přijít: Mimořádné zpřístupnění Bredovského letohrádku s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" včetně barokní zahrady bude probíhat celý víkend vždy do 16 hodin.

Tradiční jízdy historických autobusů na Zubačku

Kdy: sobota 20. července

Kde: Nádraží MHD Liberec - Terminál Fügnerova, Liberec

Proč přijít: Vždy, když se koná některá z akcí na ozubnicové trati Zubačka, vyráží na cestu historické autobusy. Z Liberce se vydáte tradičně přes Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov až do Kořenova. Zároveň podniknete výjezdy na Jizerku a do Příchovic a večer se vrátíte zpět do Liberce.

Dobývání Curie Vítkov

Kdy: sobota 20. a neděle 21. července v 10.00

Kde: Dvorec v Horním Vítkově u Chrastavy

Proč přijít: Jste zváni na tradiční vyvrcholení sezóny na vítkovském dvorci. Program probíhá celý víkend až do nedělních 14 hodin. Čekají vás komentované prohlídky dvorce s ukázkami starých řemesel, tržiště, vojenské ležení, lučištnický turnaj a zábavný dětský program "Cesta válečníka" s dětskou bitvou. Nenechte si ujít ukázky bojového umění našich předků při dech beroucím dobývání pevnosti, používání obléhací techniky nebo v individuálních turnajích. V sobotu v 16 hodin a v neděli ve 13.30 probíhají závěrečné bitvy, kterými končí denní program.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 20. července v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Piknik v zahradě Schubertovy vily

Kdy: sobota 20. července ve 13.00

Kde: Schubertova vila, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Pohodové odpoledne v zahradě městské památky. Vezměte si piknikovou deku, něco k zakousnutí a užijte si den s přáteli, sousedy, rodinou. K dobré náladě vám budou hrát kapely Stan Band a Goliband. Pohádková představení pro děti nabídne Divadlo Jednoho Edy. Chybět nebudou deskové a venkovní hry, dílničky, setkání s knížkami a mnoho dalšího.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 20. července ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Lazzy day 2024

Kdy: sobota 20. července ve 14.00

Kde: Park Nové Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Vratislavický Lazzy day se letos koná již po třetí a zase si užijete společně den plný lenošení, dobrého jídla a pití, skvělé hudby a přátelských setkání. A na co se můžete těšit? Bistro Nové Vratislavice se postará o dobré jídlo a pití, vynikající víno bude od Adama Friče a Vinařství Dog in Dock z Veselí nad Moravou, od bratrů Pospíšilových budou křupavé koblížky Mini Donuts, nebudou chybět ani osvěžující nápoje, které k létu neodmyslitelně patří stejně jako poctivá řemeslná zmrzlina a samozřejmě výborná káva z Mnichova Hradiště. V 17 hodin se můžete těšit na koncert kapely Seven strings z Jablonce nad Nisou.

Salsa tančírna

Kdy: sobota 20. července v 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Ke správnému létu patří tanec, to ví i organizátoři libereckého Léta na náměstí, proto je pro vás na sobotní podvečer připraven taneční program tentokrát v rytmu salsy ale nejen v něm.

Večerní kostýmované prohlídky

Kdy: sobota 20. července v 19.00

Kde: Státní hrad a zámek Frýdlant

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Jste zváni na jedinečné večerní prohlídky hradu a zámecké kuchyně, kde budete mít možnost setkat se i s bývalými majiteli frýdlantského panství. Ponořte se do historie a nechte se unést atmosférou minulých staletí během místních speciálních nočních prohlídek. Během těchto prohlídek Vám naši průvodci představí nejen krásy hradu a tajemství zámecké kuchyně, ale také příběhy a osudy významných osobností, které zde kdysi žily a vládly. Setkáte se s postavami bývalých majitelů frýdlantského panství, kteří Vás provedou místy, kde se psaly dějiny.

Adéla Elbel: První poločas rozpadu

Kdy: sobota 20. července v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 290 a 350 korun

Proč přijít: Komička Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému 80 minutovému speciálu “Stand up your life: první poločas rozpadu”, ve kterém mluví o tom nejpodstatnějším - tedy sama o sobě. Přijďte se přesvědčit, jak dokáže být během své one woman show zábavná, stejně jako nesmlouvavě kritická k sobě i ostatním. Adéla Elbel je stand-up komička a moderátorka, která mimo jiné pravidelně vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním pořadu Comedy club.

Motorismus 70. a 80. let

Kdy: neděle 21. července v 10.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Historická a tak trochu retro přednáška o tom, jak se jezdilo a čím, se pro vás chystá v Automuzeu v pavilonu I.

Strašidlo cantervillské - open air představení

Kdy: neděle 21. července ve 20.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 599 korun

Proč přijít: Jaroslav Kříž, režisér Městského Hálkova divadla oživil veselý a napínavý duchařský příběh Oscara Wilda v tomto komediální divadelním představení. Strašidlo cantervillské se úspěšně hraje již sedmou sezonu na hradech, zámcích a dalších netradičních místech po celé České republice.

