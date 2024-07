JABLONECKO a Semilsko

Sarah

Kdy: čtvrtek 25. července od 19.00

Kde: Letní scéna Eurocentra Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Metalové a hardrockové covery známých seskupení. Poslechněte si hity známých seskupení jako Judas Priest, AC/DC, Iron Maiden, DIO ve svědomitých interpretacích. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v přilehlém Velkém sále Eurocentra.

Svatoanenská mše

Kdy: pátek 26. července v 10.00

Kde: kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Tradiční poutní mše ke sv. Anně, patronce města Jablonec nad Nisou. Mši celebruje Jan Pecháček, novokněz a kaplan z Náchodu.

Lanochodci na Troskách

Kdy: sobota 27. července v 9.00

Kde: Státní hrad Trosky

Proč přijít: Jako každý rok budou po "lajnách" natažených mezi Pannou a Babou chodit lanochodci. Nenechte si ujít zážitek, ze kterého se vám bude tajit dech. Akce proběhne v rámci základního okruhu za běžné vstupné, informace najdete na webu www.hrad-trosky.cz.

Středověký víkend

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července v 10.00

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: Zažijte středověk všemi smysly na Valdštejně. Nenechte si ujít vystoupení skupiny historického šermu Rytíři turnovského meče, dobovou hudbu skupiny Subulcus a ochutnávku staročeských placek. Vstupné v rámci prohlídky hradu, podrobný program najdete na www.hrad-valdstejn.cz.

7krát3

Kdy: pátek 26. července od 19.00

Kde: Pivovar Volt Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: 7krát3 (přezdívaný Jaquin Step, vlastním jménem Štěpán Hebík) je český hudebník, zpěvák, producent a rapper. Jeho debutové album I vyšlo na všech digitálních platformách 21. ledna 2020 u labelu Bigg Boss. Album obsahuje obsahuje 6 písní a podílelo se na ní několik dalších hudebníků jako Jiří Korn, PSH, Adam Koller nebo Mike Trafik. Mezi jeho vydané singly patří Promiň (2019), Pobývám tu (2019), Hledám někoho (2019), Tygrovanej sprej (2019) a Brko a deka (2020). Po dvou letech od vydání svého debutového alba I přichází 7krát3 s druhou deskou. Jmenuje se jednoduše II (2022). Pomocnou ruku přiložilo bezmála třicet hudebníků. Svým hlasem přispěli např. Rytmus a Erika Rein.

Anenská slavnost na Jizerce

Kdy: sobota 27. července od 10.00

Kde: Panský dům na Jizerce

Proč přijít: Anenské slavnosti na Jizerce s ukázkou řemesel se chystají i v roce 2024, a to konkrétně poslední červencovou sobotu. Stánkaři na nich budou před zraky diváků vyrábět tradiční výrobky a zastoupená bude celá řada řemesel. I pro děti se chystá bohatý program a dorazí také výprava historických kol. Dopoledne se očekává příjezd zakladatele skláren F. A. Riedla a požehnání slavnosti a po celý den se návštěvníci mohou těšit na staročeskou jarmareční kapelu, ukázky sklářských i tradičních řemesel, závody v netradičních disciplínách a samozřejmě prodej regionálních výrobků. Na místo bude jezdit kyvadlová autobusová doprava z nádraží v Kořenově přes Horní Polubný na Jizerku a zpět, a to od 9 do 18 hodin.

Neckyáda

Kdy: sobota 27. července ve 14.00

Kde: koupaliště a hasičské cvičiště, Železný Brod

Proč přijít: Poslední červencová sobota bude v Železném Brodu patřit už šestému ročníku Železnobrodské neckyády. Ovšem pozor, tentokrát byli organizátoři nuceni přesunout závod o kousek proti proudu a tak se bude startovat od koupaliště a končit na hasičském cvičišti. Závod tradičních i netradičních plavidel doplní program pro děti a po skončení závodu afterparty pirátských dj’s. Závod bude tradičně rozdělen do dvou disciplín – slalom a sprint. Samostatnou kategorií je soutěž krásy vašich lodí. Po skončení závodu, vytažení vraků a usušení posádek následuje afterparty. Zazní v ní tóny elektronické hudby jako je house či d´n´b a další.

BG Trio

Kdy: sobota 27. července v 18.00

Kde: Kemp Tanvaldský Špičák

Proč přijít: Tanvaldské hudební léto pokračuje dalším koncertem v tanvaldském kempu. Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Zajištěno je dobré občerstvení a dětský koutek.

Sugarcutes

Kdy: sobota 27. července v 19.00

Kde: Kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V rámci Bedřichovského kulturního léta si tentokrát užijete dámské vokální kvarteto, které zpívá slavné melodie tohoto i minulého století v jejich vlastním čtyřhlasém aranžmá. K bedřichovskému kostelu je váže mnoho osobních vzpomínek a věří, že jeho jedinečná akustika dodá jejich písním nový rozměr. Přijďte si je poslechnout.

Totál Vokál

Kdy: neděle 28. července v 15.00

Kde: Tyršovy sady, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Melodický, dynamický, poetický a komický čistě dámský vokální band s velmi osobitým přednesem. Recesistická pěvecká kapela Totál Vokál se vám představí v rámci letního festivalu Jablonecké tóny. Vokální kapela je složená ze šesti zpěvaček, které bez použití hudebních nástrojů a za občasné pomoci beatboxu interpretují známé písně českých i světových autorů. Jejich repertoár zahrnuje vlastní aranže skladeb nejrůznějších žánrů od rocku přes pop až po lidovou tvorbu. Na českou hudební scénu přináší čerstvý, zřídkakdy vídaný přístup k vokální hudbě. Propojují umělecky plnohodnotný projev s humorným až groteskním pojetím prováděných skladeb a usilují o přiblížení se tomu, čemu za Velkou louží lidově říkají show. Jejich vystoupení jsou charakteristická důvtipnými kostýmy, žertovnými choreografiemi, a přijde-li to vhod, i interakcemi s publikem.

