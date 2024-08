LIBERECKO

Den svijanského piva

Kdy: pátek 9. srpna ve 14.00

Kde: Prostor před Domem kultury, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Přijďte do centra Liberce oslavit 25. ročník Dne svijanského piva. Vstup na akci je zdarma a čeká vás nabitý program. Den svijanského piva je propojení pivního a gastronomického zážitku s tím hudebním. Ve 14 hodin vystoupí pop – rocková kapela Hitmakers, následně Anacreon hrající melodic metal. Rockového barda a jednou pro vždy hlavně Ježíše z muzikálu Jesus Christ Superstar, Kamila Střihavku, netřeba představovat, vystoupí s kapelou Leaders. Další minuty budou patřit kapele Kabát revival a skupině Bastard. Celé odpoledne pro vás bude moderovat Veronika Krejzová.

Letní koncert rádia Blaník

Kdy: pátek 9. srpna v 17.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Jste zváni na odpolední letní koncert plný hvězd. Vystoupí Monika Absolonová, Janek Ledecký, Vojta Nedvěd a Blanická kapela.

Lukáš Pavlásek: Planeta slepic

Kdy: pátek 9. srpna v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 290/350 korun

Proč přijít: One-man-show Lukáše Pavláska Planeta slepic je stand-up speciál, ve kterém se dozvíte, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, kde si každý myslí, že má pravdu, stále jen nakupuje nepotřebné věci a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti, jako jsou ženy, muži a psi. Dozvíte se, co strašného se stane, když si doma zapomenete mobilní telefon. Užijete si svých pět minut slávy v televizní soutěži, naučíte se chovat v nákupním centru, zavoláte si na horkou linku a zjistíte, proč přírodu každou sobotu čeká nápor idiotů z města. A na závěr dojdete k tomu, že na téhle planetě nakonec přežijí jen slepice. Přijďte se zasmát tomu, co znáte ze života.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 10. srpna v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Svatovavřinecká pouť

Kdy: sobota 10. – neděle 11. srpna

Kde: hasičská louka, Chrastava

Proč přijít: Pouťové atrakce, stánky s dobrým jídlem a pití a zábava pro malé a velké – to vše vás čeká na chrastavské letní tradiční pouti. Chybět nebude ani hudební produkce, v sobotu vám zahraje Duo Alex a také Bohemia Universal Band. Nenechte si ujít ani výstavu drobného zvířectva v areálu chovatelů.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 10. srpna ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Výstup na zámeckou věž

Kdy: sobota 10. srpna v 15.00

Kde: Liberecký zámek, Liberec

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Ne každý návštěvník Liberce ví, že krajské město má svůj zámek, který stojí za zhlédnutí. V sobotu navíc můžete vystoupat i na jeho věž a užít si překrásný výhled na město a okolí. Výstupy jsou možné až do 20 hodin, vstupenku zakoupíte v Paláci Liebieg či online na www.evstupenka.cz.

Jak chodil Kuba za Markytkou a Tři přadleny

Kdy: sobota 10. srpna v 17.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tradiční loutkové pohádky, které jsou určeny i pro nejmenší diváky. Přijďte se přesvědčit, že lenost nezná mezí nebo že se hloupost nevyplácí. To vše v rámci divadelního podvečeru na nádvoří Paláce Liebieg ve spolupráci a Naivním divadlem Liberec.

Frýdlantsko Franze Kafky

Kdy: sobota 10. srpna v 18.00

Kde: Státní zámek a hrad Frýdlant

Proč přijít: Frýdlantsko Franze Kafky letos skládá poctu ženám. Motto zní „Kafka ženský aneb Ta Kafka!“ Záměr a myšlenku na slavnostním zahájení podrobně vysvětlí starosta Frýdlantu Dan Ramzer a ředitel festivalu Jakub Žáček, kteří se postarají o úvodní slovo v 18 hodin. Po té s programem přijde Krátké a úderné divadlo a Big ’O‘ Band Marka Ottla. Program bude tvořit pásmo písniček a scének s názvem Show must go off aneb Kabaret Best of. V 19.30 je na řadě stand-up Na Stojáka. Jak vidí Franze Kafku ženy - komičky a co je na něm vlastně k smíchu? Připravte se na silné zážitky, protože na pódiu se vystřídají Ester Kočičková, Iva Pazderková a Katka Irma Hašková. Ve 20.30 vystoupí zpěvačka Katarzia. Výrazná osobnost, silné texty a komorní provedení, to je koncert Katarzie v doprovodu klavíru. Prostřednictvím (nejen) svých písní z alba Šťastné dieta bude vyprávět o pocitech ženy v dnešním světě a vztazích.

Exil 51

Kdy: sobota 10. srpna v 19.30

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Legendární liberecká formace Exil 51 se vrací k vystupování a vy si s ní užijete open – air ve Vratislavicích.

41. Letní jazzová dílna Karla Velebného

Kdy: sobota 10. srpna

Kde: náměstí, restaurace Beseda, Jazzová osvěžovna, Frýdlant

Proč přijít: Tradiční letní akce, která má ve Frýdlantu více než čtyřicetiletou historii, a nad kterou drží záštitu starosta Frýdlantu i český ministr kultury, se bude opět konat od soboty až do pátku 16. srpna na různých místech města a přinese vám jako vždy bohatý kulturní zážitek. V sobotu celý festival začne Dixielandovým průvodem, který začne v 18 hodin na rohu ulic Holečkova a Karla Velebného. V dalších dnech vás čeká spousta koncertů lektorů i frekventantů dílny včetně pátečního Vokálního koncertu v kostele Nalezení svatého Kříže. Všechny informace o programu najdete na www.mesto-frydlant.cz.

Svatovavřinecká pouť

Kdy: sobota 10. a neděle 11. srpna

Kde: restaurace U Loterie, kostel, Dlouhý Most

Proč přijít: Tradiční pouť s atrakcemi nejen pro děti a živou hudbou, o kterou se postará Duoband Petra Voslaře vás čeká v Dlouhém Mostě. V neděli na hlučnou zábavu naváže poutní Mše svatá v kostele sv. Vavřince spojená s žehnáním zrestaurované sochy Panny Marie Lurdské, která byla původně umístěna v kapli v nedaleké Javornici.

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama

Kdy: sobota 10. srpna ve 20.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Léto na náměstí vám přinese představení Divadla Kampa o slavné francouzské zpěvačce. Šansonové písně Edith Piaf i její životní příběh inspirují k interpretaci mnoho hudebních, divadelních i filmových tvůrců. Jak říká sama Edith Piaf: „Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce a naříkat, to je můj žánr." Každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek, emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé písně je objevováním toho, kdo Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat.

Vackovo léto

Kdy: neděle 11. srpna ve 20.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: V rámci Léta na náměstí si tentokrát přijdou na své milovníci dechovky. Přehlídka dechovek z našeho regionu vám zpříjemní nedělní letní večer.

Jan Cichý

Kdy: probíhá do 30. září

Kde: Kodap, Liberec

Proč přijít: Jan Cichý se narodil v Liberci v roce 1986, kde až na několikaletou přestávku, trvale žije. Malování a kresbě se věnoval již na základní škole, kde se účastnil celorepublikové soutěže Zlatý štětec. Své první komiksy tvořil již v deseti letech. Vystudoval Střední uměleckou školu v Liberci. Zde začal prohlubovat svoji tvorbu o graffiti, fotografování a počítačový design. Po maturitě studoval v Kolíně na Vyšší odborné škole misijní a teologické. Pracoval v rámařství, působil jako grafik, malíř a editor webu. Jako malíř vystavoval na dvanácti společných a dvou samostatných výstavách v letech 2012 - 2020.

