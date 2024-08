LIBERECKO

Týden Křišťálového údolí

Kdy: do soboty 31. srpna

Kde: Liberec

Proč přijít: Zajímavé výstavy, Vánoční dům a tramvaj v létě, Křišťálový trh v knihovně či módní přehlídka v tramvajovém depu představují zlomek lákadel Týdne Křišťálového údolí, který v Liberci potrvá do soboty. Týdenní festival prezentuje historii a současnost sklářské, bižuterní a šperkařské tvorby ze všech koutů Libereckého kraje. Návštěvníkům nabídne program na pětadvaceti různých místech, od Paláce Liebieg a radnice přes Botanickou zahradu Liberec a Kavárnu Pošta až po Severočeské muzeum či Muzeum Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou. Zapojí se více než osmdesát tvůrců, umělců a výrobců z Křišťálového údolí. Kompletní program na crystalvalleyweek.cz.

Komentovaná prohlídka výstavy Drobné rytecké pochutiny

Kdy: pátek 30. srpna v 17.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Komentovaná prohlídka výstavy Drobné rytecké pochutiny s autorem Janem Schindlerem. Výstava představuje jeho cestu Jana Schindlera světem rytého skla od jeho úplných začátků v roce 1992 až po současnost. K vidění jsou jeho školní práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, i práce komerčního charakteru, které vznikly v rozmezí let 1995 – 2019. Těžištěm celé přehlídky je ale autorské ryté sklo, které poodkrývá jeho blízký, i když zvláštní, vztah k technice rytí skla a vlastně i ke sklu, jako takovému. Ve volné tvorbě používá Jan Schindler běžně dostupné užitkové, nejlépe nápojové sklo. Nevyhýbá se skleněným objektům s výrobní vadou, dá se říci, že je dokonce vyhledává, nebo používá předměty odpadní a vdechuje jim druhý život. Tyto svým rytím pojednané objekty autor nepovažuje za nedotknutelná umělecká díla, naopak k nim přistupuje s racionální civilností. Jan Schindler, rodák z Turnova, žijící a pracující v Jablonci nad Nisou a pedagogicky působící v Železném Brodě si dává za cíl rehabilitaci techniky rytiny na sklo v konkurenci průmyslových technik pískování a leptání.

Inflagranti

Kdy: pátek 30. srpna v 19.00

Kde: Liberecký zámek, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jste srdečně zváni na crossover zajímavých hitů z klasiky, rocku i popu v originálních moderních úpravách pro elektrické smyčce. Elektrické smyčcové trio složené ze tří charismatických hudebnic Inflagranti působí na hudební scéně již dvacet let. Přijďte si užít krásný hudební zážitek na letní scéně u libereckého zámku na samém sklonku prázdnin. Koncert se uskuteční ve venkovních prostorech v zámecké zahradě a organizátoři vám ho nabízí zcela zdarma.

Evropská noc pro netopýry

Kdy: pátek 30. srpna

Kde: Panský lom, Liberec

Proč přijít: Tradiční Noc pro netopýry – akce, která se koná napříč Evropou - opět proběhne na tradičním místě v Panském lomu před Hanychovskou jeskyní. Vstup na akci je zdarma, návštěvníci se zde mohou setkat s živými netopýry, vyslechnout přednášku o těchto mimořádných zvířatech a odnést si i propagační materiál. S sebou je nutné vzít baterku, která vydrží svítit déle než jednu hodinu. Akce se koná za každého počasí, takže je třeba zvolit vhodné oblečení a obuv.

Krajské Dožínky 2024

Kdy: sobota 31. srpna v 10.00

Kde: náměstí, městský park, kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant

Proč přijít: Den, který je věnován nejen oslavě úrody, ale také poctě celému odvětví zemědělství, potravinářství, jakož i řemeslům a výrobcům z regionu. To jsou Krajské dožínky Libereckého kraje, které se uskuteční poslední srpnovou sobotu ve Frýdlantu. Chybět nebude ani muzika a doprovodný program pro dospělé i děti. Dožínkové oslavy se staly v regionu již tradicí. Jejich cílem je vyzdvihnout a ocenit kvalitní místní potraviny, řemeslné výrobky a zemědělství a oživit folklór i tradice, které se s dožínkami pojí. Přibližují návštěvníkům práci lidí, kteří nejen zajišťují potraviny, ale rovněž pečují o krajinu a usilují o zachování jejího kulturního rázu. V rámci festivalu se uskuteční ve 14 hodin vyhlášení výsledků dvacátého ročníku soutěže Výrobek roku Libereckého kraje, v níž letos bodovaly kupříkladu žitný chléb, rakytníková pralinka s levandulí, slivovice ze sudu nebo paštika s brusinkami. Hodnotitelská komise soutěže Výrobek roku Libereckého kraje udělila tuto prestižní značku, která je zárukou kvality a poctivosti místních výrobců, celkem deseti produktům z kraje. Tento rok komise vybírala ze 123 výrobků od 35 regionálních výrobců. Na organizaci krajských Dožínek se letos podílí také město Frýdlant a Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant. Pro návštěvníky bude připraven program na třech místech Frýdlantu. V parku se mohou malí i velcí těšit na výstavu hospodářských zvířat jako jsou koně, ovce či skot, k vidění bude i historická a moderní zemědělská technika. Do kostela si mohou návštěvníci přijít poslechnout děkovnou bohoslužbu nebo populárně-naučné komentované prohlídky a na náměstí pak na všechny bude čekat tržnice plná dobrot a specialit, najdou tu ukázky práce řemeslníků, a hlavně si budou moci užít řadu koncertů. Program najdete na www.mesto-frydlant.cz.

Liberecký pivní festival

Kdy: sobota 31. srpna ve 12.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: I letos, jako každý rok, si můžete přijít ochutnat spoustu různých piv od celkem dvanácti pivovarů a pobavit se u skvělé muziky. Dorazte na Liberecký pivní festival před libereckou radnici, kde vás bude celý den provázet moderátor Julián Záhorovský, známý jako účastník historicky první soutěže Česko hledá Superstar. Z hudby si užijete kapely: Traforock, S.R.O., Soundstain, Solomon Bob revival, Přehmat či U2 stay revival. Tak si jednu z posledních akcí v rámci Léta na náměstí nenechte ujít.

close info Zdroj: archiv zoom_in Loučení s létem v Horní Řasnici.

6. Festival Vína Liberec

Kdy: sobota 31. srpna v 13.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Kulturní centrum ve Vratislavicích promění ve vinařský ráj plný exkluzivních vín, neodolatelných pochoutek a hudby, která vás dostane do varu. Na festivalu se setkáte s největšími jmény českého a moravského vinařství, které vám představí svá vybraná vína, oceněná na domácích i mezinárodních soutěžích. Přes 30 vinařských hvězd se setká na jednom místě, aby vám představily svá mistrovská díla v láhvi. Navíc jsou pro vás připravené speciální zážitky: milovníci Rieslingu budou nadšeni na "I love Riesling" stagi, zatímco "Prosecco Stage" vás přenese do světa nejlepších šumivých vín. A pokud toužíte po něčem sytějším, zavítejte na Red Stage – zde budou vaše chuťové buňky plesat radostí. Hudební program letošního Festivalu Vína Liberec vás nadchne svou pestrostí a energií. Hlavní pódium bude patřit české funky legendě Monkey bussines, která vás svým elektrizujícím vystoupením roztančí a naladí na vlnu radosti. Kromě nich se můžete těšit na další talentované hudebníky a kapely, které se postarají o skvělou atmosféru po celý den. Hudební produkce začne krátce po 13. hodině a bude pokračovat až do večerních hodin, kdy se Kulturní centrum 101010 promění v pulsující centrum zábavy. Pro malé návštěvníky je připravený bohatý dětský program plný zábavy a radosti, takže se rodiče mohou plně ponořit do vinného dobrodružství. Food pointy nabídnou širokou škálu lahůdek, které dokonale doplní váš vinný zážitek – od tradičních českých specialit až po exotické chutě z celého světa.

Divadelní náměstí

Kdy: neděle 1. září v 15.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Prázdniny končí a s nimi i akce na hlavním libereckém náměstí pod společným názvem Léto na náměstí. V první zářijovou neděli vás čekají The Plastic People of The Universe a Pohromadě na přehradě, orchestr DFXŠ, činoherní a baletní vystoupení, stánky, občerstvení a Šalďák dětem. Vše proběhne v prostoru mezi Divadlem F. X. Šaldy a radnicí.

Petra Janů a kapela Amsterdam

Kdy: sobota 31. srpna v 16.00

Kde: koupaliště, Hodkovice nad Mohelkou

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Jste zváni do areálu hodkovického koupaliště na letní koncert zpěvačky Petry Janů s kapelou Amsterdam. Součástí programu je i vystoupení kapel Logr, Hitmakers a následná Oldies party DJ Michala Tůmy.

Koncert v zámecké kapli

Kdy: sobota 31. srpna v 17.00

Kde: Liberecký zámek

Proč přijít: Tentokrát vás v kapli čeká putování světem klasické hudby - Irina a Maxim Biriucovi s klavírem a flétnou. Zároveň si během soboty můžete užít komentovanou prohlídku zámku a také výstup na zámeckou věž.

Komentovaná prohlídka Domu Karla Hubáčka

Kdy: neděle 1. září v 18.00

Kde: Dům Karla Hubáčka

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V rámci doprovodného programu k výstavě Karel Hubáček známý neznámý pořádá Severočeské muzeum pásmo komentovaných prohlídek domu Karla Hubáčka – unikátní montované stavby v libereckých Lidových sadech, kterou významný architekt nejen navrhl, ale většinu života v ní také bydlel. Ve své době dům způsobil malou revoluci, neboť individuální bydlení bylo považováno za „buržoazní přežitek“. Zadání bylo jasné – měl být vytvořen levný, ale kvalitní dům za cenu bytu. Vypracováno bylo několik alternativ kombinujících různé hmotové, výškové a dispoziční řešení, včetně uplatnění dvojdomů. Projekt měl předvést levný, dostupný a kvalitní dům pro nejširší vrstvy obyvatel a dokázat, že ho lze vytvořit i s minimem prostředků. Zůstalo však jen u tohoto prototypu.

Keep on Dreaming!

Kdy: probíhá do 7. září

Kde: Kavárna Pošta, Liberec

Proč přijít: Týden Křišťálového údolí, který od pondělí do soboty probíhá v Liberci, hostí také zahraniční hosty, mimo jiné nizozemské tvůrce Hanse van Bentema a Rachida Assouiho. Jejich společná výstava, která propojuje skleněné a další objekty s módními kreacemi, je k vidění v prostorách běžně nepřístupné kavárny Pošta. Výstava Keep od Dreaming!, tedy Nepřestávej snít!, vznikla ve spolupráci s Davidem Sobotkou, uměleckým ředitelem kunratické sklárny Pačinek a libereckou agenturou Rea Models.

close info Zdroj: archiv zoom_in Dětský den ve Stráži nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Veselení na Mlejně, Český Dub.

close info Zdroj: archiv zoom_in Pohádkový les, Mníšek u Liberce.

close info Zdroj: archiv zoom_in Pohádkové putování Dětřichovem.

close info Zdroj: archiv zoom_in Vernisáž v Galerii Desítky, Vratislavice nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Koncert sboru Iuventus, Garde! v kostele v Horní Řasnici.

close info Zdroj: archiv zoom_in Denní program v Zoo Liberec