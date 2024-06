ČESKOLIPSKO

Městské slavnosti 2024

Kdy: pátek 14. a sobota 15. června

Kde: centrum města, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Třetí červnový víkend patří jedné z největších kulturních akcí města – Městské slavnosti probíhající na několika místech po městě. Celý dvoudenní program začne v pátek v 15 hodin průvodem Superhrdinů ze Škroupova náměstí do městského parku, kde na vás a především vaše děti čeká Komiksová vesnička připravená Domovem dětí a mládeže Libertin. V 19 hodin čeká příznivce vážné hudby zahajovací koncert v Jiráskově divadle. V sobotu se na hlavní hudební scéně u obchodního domu Banco vystřídají zvučná jména – Trautenberk, Janek Ledecký, Petr Kolář, Slza, Rammstein Member´s Club, Big Band CL či Jazzová farma ZUŠ ČL. Hudební program bude probíhat i na regionální scéně v klášterní zahradě. Na Vodním hradě Lipý na vás dýchne historie, zúčastníte se historického průvodu městem a historických slavností s šermem, historickou hudbou i trhem. Chybět nebude ani program v Městské knihovně, lunapark či tradiční Neckyáda. Program najdete na www.mucl.cz.

Lustrfest 2024

Kdy: pátek 14. a sobota 15. června

Kde: Kamenický Šenov

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Open air festival skla a osvětlení bude v roce 2024 ve znamení oslav místní tradice lustrařství - svítidla se v Kamenickém Šenově totiž vyrábí již 300 let. Proto bude Lustrfest letos dvoudenní akcí a propojí se s akcí Víkend v Křišťálovém údolí. Organizátoři se v tomto ročníku rozhodli vyzdvihnout současnou tvorbu svítidel a světelných instalací, moderní design a zároveň představit některé nové technologie a inovace, které jsou podmínkou další úspěšné budoucnosti tohoto oboru. Po oba dny vás čekají otevřené sklářské provozy a výstavy, skleněný jarmark i bleší trh, tvořivé dílny a ukázky řemesel. Seznam zapojených provozů i míst s kulturním programem najdete na www.kamenicky-senov.cz.

Lesnický den v Ralsku

Kdy: pátek 14. června a sobota 15. června

Kde: areál Skelná huť u Mimoně

Proč přijít: Pořadatelem největší tuzemské lesnické akce jsou Vojenské lesy a statky ČR, v jejichž areálu na Skelné huti u Mimoně akce probíhá. Součástí dvoudenního programu bude také tradiční národní šampionát v práci s motorovou pilou. Nejlepší dřevorubci se předvedou v disciplínách kácení, odvětvování, kombinovaný a přesný řez a finálovou disciplínou bude odvětvování. Vše bude probíhat přímo před zraky návštěvníků. Na nejmenší návštěvníky Lesnického dne budou čekat lesní pedagogové VLS s celou sérií disciplín a aktivit v obřím stanu s nápisem „VLS dětem“ i na stanovištích v přilehlém lese. Za splnění úkolů, mezi kterými jsou i „poznávačky“ dřevin a bylin, na ně bude čekat diplom a samozřejmě také drobný dárek. V Ralsku se uskuteční také poslední kvalifikační závod prestižní mezinárodní soutěže STIHL Timbersports, která je divácky atraktivní ukázkou lesnických dovedností z dob, kdy hlavním nástrojem dřevorubce byla sekyra a ruční pila. Chybět nebude ukázka lesnické a další techniky. Na ploše si mohou návštěvníci prohlédnout také výstavu trofejí a shozů z honiteb divize VLS Mimoň z lovecké sezóny – 2023/24. Součástí programu bude komentovaná výstava loveckých psů i ukázky dravců.

Dětská hasičská řeka

Kdy: sobota 15. června od 12.00

Kde: Nový Bor, Sloup v Čechách, Radvanec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: O nový český rekord v dálkovém vedení vody se pokusí dětští hasiči ve věku od 4 do 15 let. Přes deset kilometrů dlouhá dětská hasičská řeka se povine mezi Sloupem v Čechách, Radvancem, Novým Borem a zpět do Sloupu v Čechách v sobotu 15. června. Součástí akce bude doprovodný program na náměstí Míru v Novém Boru a na koupališti ve Sloupu v Čechách.

Plavby na Jarmile

Kdy: sobota 15. června ve 13.00 a 14.30

Kde: přístaviště Doksy

Za kolik: 90 – 220 korun

Proč přijít: I lodě mají narozeniny. Výletní loď jménem Jarmila, která brázdí vody Máchova jezera, letos oslaví krásné sté narozeniny. Tato loď byla vyrobena v Berlíně v roce 1924. Je dlouhá 16,6,m a pojme až 60 cestujících. Narozeniny Jarmily můžete oslavit v sobotu 15. června, kdy na její počest vypluje celá flotila Regaty Máchovo jezero. Plavby budou uskutečněny ve dvou časech: 13:00 a 14:30 z přístaviště v Doksech.

Dogs/y day

Kdy: sobota 15. června ve 13.00

Kde: zámecký park, Doksy

Proč přijít: Psí den na pomoc pejkům z Útulku Dogsy. Připraven je bohatý doprovodný program pro všechny milovníky a chovatele psů. Čeká vás dogdancing, agility, fotokoutek, workshop zaměřený na výcvik základní poslušnosti, péče o zuby a ústní hygiena psů, pletení copánků, tetovací koutek, workshop zaměřený na správnou výživu psa a spousta dalšího.

Praktik fest

Kdy: pátek 14. června v 16.00

Kde: Horecký rybník, Stráž pod Ralskem

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Hudební festival ve Stráži je trochu jiný, než jak si běžně představujete festivaly. Je celý zaměřen na důkladnou recyklaci, které se ve Stráži věnují již 30 let. Pořadatelé chtějí k recyklaci přimět také účastníky festivalu, proto na každého, kdo přinese vyřazený a nepotřebný elektrospotřebič, čeká voucher na pivo zdarma. Během večera, kterým vás provede známá moderátorka a herečka Adéla Gondíková, vystoupí mimo jiné populární slovenská kapela No Name, písničkář Pokáč či skupina Těla.

Karel Pazderka a band

Kdy: sobota 15. června ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Známý písničkář, fotograf, fejetonista a bloger Idnes Karel Pazderka zatím vydal dvě alba: V báječném balení (2014) a Made In Kladno (2019). Toto album bylo uvedeno v České jazzové sklizni 2019 Českého rozhlasu mezi nejzajímavější alba roku. Vše najdete na známých streamovacích službách. Jsou to písně rozkročené mezi jazzem a blues s vlastními texty nebo zhudebněnými básněmi autorů jako Kopta, Krchovský, Žáček, Vlková a další. V současnosti hraje Karel Pazderka sám nebo v triu s Věrou Rais - harfa a Filipem Kratochvílem – akordeon, pro které píše nové skladby vydávající se zpátky k folkové formě balad a poezie. Tento zajímavý projekt uvádíte v klubové premiéře a neměl by vám uniknout. Vstup je volný.

Výprava do světa LEGO pirátů

Kdy: neděle 16. června v 17.00

Kde: Městské muzeum, Mimoň

Proč přijít: Sběratelská výstava představuje kompletní sady z kultovní série LEGO pirátů z let 1989–1997. Původní sety jsou získané z celého světa. Výstava je postavená na příběhu kapitána Rudovouse, jeho posádky a ikonické lodi Barracuda. Součástí expozice je i spousta dalších LEGO plachetnic a zajímavých setů. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie. Pro dětské návštěvníky je připraven doprovodný program – mohou se stát pirátem Lego světa ve foto koutku, poskládat si loď v herním koutku, vymalovat si piráta nebo najít poklad kapitána Rudovouse.

Dětský den

Kdy: neděle 16. června ve 14.00

Kde: Letní kino, Cvikov

Proč přijít: Můžete se těšit na dětské atrakce - nafukovací skluzavka, autíčkový kolotoč nebo šlapací čtyřkolky. DDM Cvikováček zajišťuje dílničky pro děti a Hasiči Cvikov, jako každý rok pěnu, ve které si děti pořádně zařádí.

Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení v proměnách času

Kdy: probíhá do 30. června

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Do konce června jste zváni na výstavu, která mapuje vývoj vysvědčení. Výstava prezentuje ta nejzajímavější vysvědčení od 18. století. Školní vysvědčení je jeden z nejobávanějších, ale také z nejvýznamnějších dokumentů školákova života. Výstava srovnává podobu vysvědčení a způsoby kvalifikace od vydání tereziánského Všeobecného školního řádu (1774) do dnešní doby. Zároveň zachycuje měnící se grafickou podobu tohoto důležitého dokumentu. Výstavu, zapůjčenou z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, doplňují předměty ze sbírek českolipského muzea. Návštěvníci si ve dvou vitrínách prohlédnou psací a kreslicí potřeby z první poloviny 20. století. Penály, perka, křídy a pastelky, jejichž značky a renomé přetrvaly až dodnes.

