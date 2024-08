LIBERECKO

Sraz velorexů z Čech, Moravy a Slezska

Kdy: pátek 23. – neděle 25. srpna

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Nenechte si ujít zcela ojedinělou akci organizovanou Automuzeem. Příjezd účastníků se očekává v pátek již od 16 hodin a následně budou vozítka k vidění před Technickým muzeem. V sobotu i v neděli budou řidiči konat s Velorexy spanilé jízdy po okolí, v neděli chystají odjezd.

Rych-lost: výstava o legendách motorsportu

Kdy: pátek 23. srpna (trvá do 1. září)

Kde: Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Liberec

Proč přijít: Autoři výstavy Filip a Lukáš Houdkovi ve své výstavě propojili letitou vášeň k rychlým kolům s láskou k umění a obtiskli do ní preciznost a inovativnost řemeslného zpracování sklářských produktů. Rychlost je leitmotivem současnosti, v mnoha podobách se dotýká nás všech, ať chceme nebo nechceme, a výstava bratrů Houdkových věnovaná fenoménu motosportu je jen přirozeným vyústěním této civilizační inklinace. Výstava je součástí festivalu Týden Křišťálového údolí, v jehož rámci bude Rodný dům exkluzivně otevřen celý týden od pondělí 26. 8. do neděle 1. 9. od 9 do 17 hodin v rámci standardního vstupného.

Open air tančírna

Kdy: pátek 23. srpna v 19.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Pro příjemné strávení pátečního letního podvečera pro vás opět před muzeem připravili organizátoři open-air tančírnu na prostranství před vchodem do Severočeského muzea. Hudba pro vás bude hrát od 19 do 22 hodin a můžete si vyzkoušet řadu tanečních stylů - salsu, bachatu, kizombu/urban kizz). Přijďte si zatančit a popovídat s přáteli, nezapomeňte však nechat doma taneční střevíce, před muzeem jsou dlažební kostky, takže vhodnější budou obyčejné tenisky.

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť

Kdy: pátek 23. - neděle 25. srpna

Kde: Horní náměstí, Hasičská louka, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Jste zváni na největší kulturní akci v Hrádku. Zahájení proběhne již v pátek vernisáží výstavy Hrádecký štětec v DK Beseda, program bude pokračovat na Horním náměstí narážením pivních sudů a také hudebním programem – vystoupí kapela Jarret nebo Vymazáno z archivu. V sobotu je program rozmístěn po celém Hrádku a chybět nebudou divadelní a taneční představení, zahraje kapela Vobuty, Cello Boys, písničkář Michal Horák a Petra Janů. V neděli vás čeká třeba kouzelnická show nebo koncert populární slovenské kapely No Name. Po celý víkend nebude samozřejmě chybět bohatý stánkový prodej, pouťové atrakce, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, výstava drobného zvířectva v Domě chovatelů a spousta dalšího. Program najdete na www.hradek.eu.

Skotské hry

Kdy: sobota 24. srpna v 9.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 1200 korun

Proč přijít: Již po čtyřiadvacáté ovládnou Skoti státní zámek Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska, a které patří mezi jedny z největších skotských her v Evropě.

The Culture Festival

Kdy: sobota 24. srpna

Kde: Skiareál Ještěd, Liberec

Za kolik: od 950 korun

Proč přijít: The Culture Festival se vrací s druhým ročníkem do Liberce pod Ještěd na centrální parkoviště P1 a slibuje být opět nezapomenutelným zážitkem pro všechny hudební nadšence a festivalové fanoušky. Čeká vás také festival dobrého jídla, koktejlů, soutěží o hodnotné ceny a spousty dalších volnočasových i sportovních aktivit. Vystoupí: Ektor, Ben Cristovao, PTK, Hard Rico, Rest, Adam Mišík, Rohony, Refew + Jaroslav Olah, Similivinlife, PBN, Kojo, Dzety + Yannick.

Loučení s létem

Kdy: sobota 24. srpna ve 14.00

Kde: koupaliště, Jablonné v Podještědí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční letní akce, která se koná vždy, když se blíží konec prázdnin. Připraveny jsou atrakce nejen pro děti, vystoupení klaunů a klaunek, divadlo pro děti, hasičská pěna, malování na obličej a hudební vystoupení kapel Vladimír a Metalica.

Pohádkový les

Kdy: sobota 24. srpna ve 14.00

Kde: Kiosek na Milířích, Rádlo

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pohádkový les je velmi oblíbenou aktivitou, kterou obce pořádají pro své rodiny s dětmi. Tuto sobotu vás na dětské odpoledne plné pohádkových bytostí a soutěží zvou v obci Rádlo. Děti mohou vyrazit na trať mezi 14 a 16 hodinou.

Vratislavické slavnosti 2024

Kdy: sobota 24. srpna 14.00

Kde: Zámecký park, Vratislavice, Liberec

Proč přijít: K létu ve Vratislavicích patří již neodmyslitelně Vratislavické slavnosti a letos tomu nebude jinak. Připojte se k pořadatelům v Zámeckém parku tuto sobotu a užijte si den plný her, sportu, skvělého jídla a především hudby. V 17.30 se můžete těšit na vystoupení libereckého rodáka - rappera LIPA, v 19.30 vystoupí kapela Hodiny a třešničkou na dortu příjemného dne a večera bude koncert kapely MIG 21 ve 21.30. Parkování zdarma pro vás bude opět připraveno v areálu společnosti INTEX a. s.

close info Zdroj: archiv zoom_in Šimifest, Šimonovice - Minkovice.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 24. srpna ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Námořníková pohádka

Kdy: sobota 24. srpna v 15.00

Kde: Sýpka Lemberk, Lvová

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Divadlo Koloběžka sehraje divadelní představení určené primárně pro předškolní děti, které ovšem potěší i děti starší a jejich doprovod také.

Koncert v zámecké kapli

Kdy: sobota 24. srpna v 17.00

Kde: Liberecký zámek

Proč přijít: Tentokrát vás v kapli přivítá sólistka opery Divadla F. X. Šaldy Věra Poláchová a její hosté. Bezplatné vstupenky je třeba si z kapacitních důvodů zarezervovat online přes www.evstupenka.cz nebo na recepci Paláce Liebieg.

Hradozámecká noc na Sychrově – Mezi dvěma lvy

Kdy: sobota 24. srpna v 17.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Co spojuje Čechy a Skoty? Kdy a jak se naše dějiny prolnuly a jaký to mělo vliv na české země nebo naopak na Skotsko? Od dob Římské říše až do 21. století se událo mnohé. Pokud se chcete dozvědět víc, přijďte na přednášku, která se uskuteční v Alainově sále Bertina křídla zámku.

O pejskovi a kočičce

Kdy: neděle 25. srpna v 17.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Vezměte své děti do dětského koutku v Lidových sadech na legendární pohádky Josefa Čapka a láskyplném soužití pejska a kočičky. Můžete se těšit na pohádky: Jak myli podlahu, Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort, Jak našli panenku, která tence plakala nebo O pyšné noční košilce.

Hradozámecká noc na Lemberku

Kdy: sobota 24. srpna v 18.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: V rámci Hradozámecké nci vás čekají kostýmované prohlídky zámku (Reprezentační a soukromé pokoje) při svitu svíček se špetkou humoru a velké nadsázky. Časy jednotlivých prohlídek: 18, 19, 20 a 21 hodin. Zároveň budete mít možnost večerního výstupu na středověkou věž.

Hradozámecká noc na Grabštejnu

Kdy: sobota 24. srpna v 18.45

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Letos pro vás připravili na Grabštejnu hrané prohlídky s názvem „Straší na hradě?“. Už jste někdy dělali rozhovor se strašidlem? Teda pokud vůbec nějaká jsou. Průvodce vám rozhodně bude tvrdit, že se na hradě nic divného neděje. Zápisy záhadologa Charlese Forta ale tvrdí opak. Spolu se zvídavým reportérem se vydáte do hlubin grabštejnské historie a vyzpovídáte zbloudilé duše dávných obyvatel hradu. Dobře bavit se tedy budou dospělí i děti. Prohlídky začínají v 18.45, 19.30, 20.15 a ve 21:00.

Hradozámecká noc na Frýdlantu

Kdy: sobota 24. srpna ve 20.00

Kde: Státní hrad a zámek Frýdlant

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Čekají vás vtipné satirické večerní prohlídky ze života panstva i sloužících s názvem Tentokrát to bude kluk. Poslední z prohlídek proběhne ve 23 hodin.

close info Zdroj: archiv zoom_in Mezinárodní festival sborového zpěvu Bohemia Cantat Liberec.

close info Zdroj: archiv zoom_in Zábava na koupališti, Jablonné v Podještědí.

close info Zdroj: archiv zoom_in Komentované prohlídky Lemberkem.

close info Zdroj: archiv zoom_in Svijanské pivobraní, hřiště ve Svijanech.

close info Zdroj: archiv zoom_in Rockový fest, Pivovarská hospoda Vratislavice nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Kalush Orchestra, Koloseum Liberec.

close info Zdroj: archiv zoom_in Denní program v Zoo Liberec