JABLONECKO

Traktoriáda. Vyskeř 2022.Zdroj: Radka Baloghová

Lyžařský bál

Kdy: pátek 26. dubna v 19.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 290 a 390 korun

Proč přijít: Přišel čas obnovit tradiční lyžařský bál v Jablonci nad Nisou, který vždy spojoval všechny milovníky lyžování, ať už profesionály či hobby lyžaře, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Proto, ať už jste lyžaři, nebo prostě jenom sportovci tělem i duší, srdečně jste na ples zváni. A co vás čeká? Bohatá tombola, lyžařský závod, který se zvládne i bez sněhu, ale i oblíbená tradiční pivní štafeta smíšených týmů. Prostě krásná kulturní společenská akce na zakončení lyžařské sezóny, která letos z pohledu počasí nebyla nejšťastnější.

2. koncert Tanvaldského hudebního jara 2024

Kdy: pátek 26. dubna v 19.00

Kde: Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

Za kolik: 50 a 150 korun

Proč přijít: Již druhý koncert v rámci 68. ročníku Tanvaldského hudebního jara, na kterém se představí Dvořákovo klavírní kvarteto. Na programu jsou skladby pánů Mahlera, Suka či Dvořáka.

Traktoriáda Vyskeř

Kdy: sobota 27. dubna od 7.45

Kde: Vyskeř (letiště)

Proč přijít: Automoto klub Vyskeř pořádá v sobotu na účelové ploše letiště Vyskeř 17. ročník Traktoriády. Je vypsána celkem pro tyto kategorie: M1 – malotraktor 4×2, M2 – malotraktor 4×4, T3 – tovární traktory do roku 1970, T4 – tovární traktory od roku 1971 a Ž1 – ženy. Přejímky strojů začínají v 7.45, od 8.00 se jede jízda zručnosti ‒ slalom a v 11.00 startuje hlavní závod – dvě jízdy souměrnosti. Závod šlapacích traktůrků pro děti do 9 let se koná od 10.00 do 12.00. K vidění bude i současná zemědělská a zahradní technika, v doprovodném programu bude předvedena práce s motorovou pilou při dřevosochání. Probíhat budou i fotolety s NISA AIR v třímístném vrtulníku. Pro veřejnost bude od 10.00 do 14.00 hodin otevřena kaple sv. Anny. Další informace automotoklubvysker.cz.

Slavnosti sv. Patrika

Kdy: sobota 27. dubna ve 20.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Tradiční taneční večer v irském stylu, který se koná k příležitosti svátku oblíbeného irského světce bude mimo jiné doplněný o vystoupení dvou tanečních skupin. Letošní ročník bude věnován gaelskému svátku Beltain. Uvidíte nejnovější choreografie tanečních skupin Irské sestry a Divokej Ir, zúčastníte se tradiční výuky irských tanců a poslechnete si hudební skupinu Alastair, jejíž členové jsou jak Češi, tak Britové. Restaurace v době akce návštěvníkům kromě jiného nabídne i hutnou irskou polévku Irish stew a stylové donuty.

Princezna ze mlejna

Kdy: neděle 28. března v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Muzikálová pohádka vznikla původně pro Českou televizi, ale stala se natolik oblíbenou, že má i své divadelní zpracování. Přináší dětem poučení, že lásku nejde koupit ani nejkrásnějšími dary světa. A to, že laskavé chování jednoho k druhému se vždy v dobrém několikanásobně vrátí. Příběh mládence Jindřicha, krásné mlynářovy dcery Elišky, čerta, vodníka a dalších bytostí se odehrává v jihočeské vísce nedaleko Bavorova.

Lunapark na Tajvanu, Jablonec nad Nisou.Zdroj: archiv

Pouť v Jenišovicích.Zdroj: archiv

Divadelní představení v KD Sklář Desná.Zdroj: archiv

Dálkový pochod Krajem českých sklářů, Alšovice (Pěnčín).Zdroj: archiv

Český ráj dětem, Turnov.Zdroj: archiv

Historické motoráčky na Zubačce.Zdroj: archiv

Sportovní den na Frýdštejně.Zdroj: archiv

Pasecké čarodějnice, Jablonecké Paseky.Zdroj: archiv

Trackspotting, Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou.Zdroj: archiv