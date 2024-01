JABLONECKO

Vodník Česílko

Kdy: pátek 19. ledna v 10.00

Kde: Městské divadlo, Železný Brod

Proč přijít: Pohádka Václava Čtvrtka pro nejmenší v podání divadla Scéna Praha. Divadelní podoba dnes již klasického večerníčku. Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku, spolu s kaprem Osmikiláčem. Kousek od jejich rybníčku má svůj zámek lakomý Knížepán, který tak trochu závidí Česílkovi přátelství s kaprem Osmikiláčem a zároveň usiluje o jejich rybník. K rybníčku se jednoho dne přistěhuje krásná Rusalka, která hledá domov. Ta se spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže Knížepán by se rád ženil a Rusalka se mu moc líbí.

Jan Hrubý, Ondřej Fencl a Hromosvod

Kdy: pátek 19. ledna ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 380 korun

Proč přijít: Čeká vás křest šestého řadového CD Hromosvodu Ondřeje Fencla " Sen nenasytných kluků" v první půli večera a Honza Hrubý s bigbítem za zády v té druhé. Propojení je nasnadě. Neufňukané texty plné vnitřních rýmů a nevšedních obratů, uvěřitelný zpěv, dvoje virtuózní housle, knopflerovská kytara a zemitá rytmika. Autorská tvorba dvaačtyřicetiletého Ondřeje Fencla, známého též z 5P Luboše Pospíšila, nedávné sestavy Marsyas, ze Schodiště nebo tria s Vladimírem Mertou a Janem Hrubým. Oproti původnímu folk-rocku hraje nyní Hromosvod barevněji, více pro písničku, méně na odiv. Zpěváka, klávesistu a kytaristu Fencla doprovází elitní čeští sidemani - na elektrickou kytaru Vojtěch Jindra, housle Hana K. Vyšínská, baskytaru Jaryn Janek a za bicími Tomáš Marek. V druhé půli večera se ke kapele přidá legendární matador Jan Hrubý a u příležitosti jubilea "75" zazní největší klasiky, které si lze jen těžko představit bez jeho magických houslí (Špejchar Blues, Večernice, Funebráci, Sladké je žít, Astrolog).

Městský sklářský ples

Kdy: pátek 19. ledna v 19.00

Kde: sokolovna, Železný Brod

Za kolik: 150/osoba a 250 korun/pár

Proč přijít: V nadcházející plesové sezoně chtějí organizátoři navázat na předchozí roky a pozvat vás na Městský sklářský ples. Zatančit si budete moci v železnobrodské sokolovně v Masarykově ulici. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Koloseum. V průběhu večera předvedou své taneční umění tanečnice z tanečního oboru ZUŠ Železný Brod. Pro všechny zúčastněné je připravena bohatá tombola, která je tvořena nejen výrobky sklářů, ale i s přispěním mnoha železnobrodských podnikatelů a živnostníků. Připraven bude i mobilní fotoateliér ze Smržovky, který uchová vaši památku na tuto akci.

14. obnovený všesportovní ples

Kdy: pátek 19. ledna od 20 hodin

Kde: Parkhotel, Smržovka

Za kolik: 314 korun

Proč přijít: Již čtrnáctý Obnovený všesportovní ples ve Smržovce. Tato společenská akce první kategorie je pořádána ve prospěch smržovské sportující mládeže. Díky loňské hojné účasti a štědrosti sponzorů mohli v roce 2023 pořadatelé rozdělit jednotlivým oddílům částku 70 000 korun. K tanci a poslechu zahraje BigʼOʼBand.

Dolnoslezská filharmonie Jelení hora

Kdy: sobota 20. ledna v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Příroda byla po staletí inspirací pro umělce, sochaře a skladatele. Jedním z umělců zvláště vnímavých ke kouzlům světa kolem nás byl Antonín Dvořák. Byl to on, kdo čerpal inspiraci z přírody a domácího českého folklóru, což se v celém jeho díle výrazně projevilo. Na programu mimořádného koncertu polské filharmonie pod vedením dirigenta Marek Wroniszewského zazní tyto skladby: Antonín Dvořák: V přírodě op. 91, Maciej Małecki: Koncert pro dvě flétny, Antonín Dvořák: 7 Symfonie d-moll op. 70.

5. Cyklistický bál – Počátky cyklistiky

Kdy: sobota 20. ledna v 19.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 290 a 390 korun

Proč přijít: Počátky cyklistiky jsou ožehavým tématem nejen mezi cyklisty. Pohybují se někde na přelomu 19.–20. století, kdy cyklistika zažívala největší rozvoj. Dobře se ale ví, zda byla dříve pneumatika nebo ráfek, a kdy na to vlastně naši předci přišli. Jste srdečně zváni přijít si zaplesat a zjistit, jak to vlastně se začátky cyklistiky bylo. Svůj oděv ideálně vylaďte do třicátých let 20. století, ovšem fantazii se meze nekladou. Kdo si přiveze svůj velocipéd, bude mít jistý obdiv nejen pořadatelů, ale i spolu účastníků. Hudební kulisu letos organizátoři trochu okoření a vedle klasického popu si budete moci zatančit i na swingové pecky.

Dangar Six

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Speciální show k 10 letům hard and heavy kapely DanGar Six. Celý večer bude znít naše hudba ze dvou již vydaných alb, ale i z toho nadcházejícího, které uvidí světlo světa snad během příštího rocku. Těšit se můžete i na speciální hosty, efekty, překvapení… no prostě večer, který musíš zažít

Myslivecký ples

Kdy: sobota 20. ledna od 20 hodin

Kde: Parkhotel Smržovka

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: K tanci i poslechu hraje Bohemia Universal Band, předtančení, bohatá tombola, myslivecká kuchyně. Na setkání se těší členové Mysliveckého sdružení Černá Studnice.

