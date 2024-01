LIBERECKO

Kávový festival. Ilustrační foto.Zdroj: Redakce

Gazdina roba

Kdy: pátek 26. ledna a neděle 28. ledna v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 190 - 490 korun

Proč přijít: Gabriela Preissová napsala Gazdinu robu ve svých sedmadvaceti letech, hra byla okamžitě uvedena na scéně Národního divadla (v roce 1889) a její úspěch vyvolal jeden z nejbouřlivějších skandálů v české divadelní historii. Vášnivý spor mezi zastánci pozdního romantismu a průkopníky realismu poněkud přehlušil onu mimořádnou skutečnost, že Preissová napsala čistou a klasickou tragédii, jednu z mála v české literatuře, odvážnou a znepokojivou, takže přitahuje vždy další generace divadelníků i diváků a nabízí vzácně dramatické postavy a situace. Vesnice tu představuje svět s přísným řádem a pevnými rituály, proti kterým se horké lidské srdce bouří, ale naráží na krutou společnost srdcí zlomených a vychladlých. Režisér Martin Františák vesnickému dramatu rozumí v jeho věčném a syrovém zápasu života se smrtí, umí v něm s citem vyhmátnout živou divadelní krev a sledovat její proudění v živlu hereckém. Jeho inscenace Sylva podle Vesnického románu Karoliny Světlé přivedla liberecký ansámbl na dvě prestižní mezinárodní přehlídky. Činohra se s Preissovou naposledy setkala v Její pastorkyni Michala Langa v roce 2012. Gazdina roba se ovšem v původní činoherní podobě představí v Liberci úplně poprvé.

Víkendové prohlídky na Zámku Svijany

Kdy: sobota 27. a neděle 28. ledna v 9.00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Nečekejte na zámeckou sezónu do jara a vydejte se na prohlídku zámku už teď. Srdečně jste zváni na poslední víkend v lednu na prohlídku expozic Zámku Svijany. Prohlídka je nekomentovaná (probíhá bez průvodce), zámek si můžete v klidu prohlédnout kdykoliv od 9 do 17 hodin. A co vás na prohlídce čeká? Je toho skutečně hodně: Archeologická expozice z doby bronzové, bronzový poklad, historie zámku a okolí, expozice Neolitu a Eduarda Štorcha, velká kaple či expozice podzemí.

Liberecký kávový festival

Kdy: sobota 27. a neděle 28. ledna

Kde: Palác Liebieg Liberec

Za kolik: 150 - 350 korun

Proč přijít: Připravte se na kávový zážitek jako žádný jiný. Čeká vás druhý ročník Libereckého kávového festivalu, na který jste srdečně zváni. Tento jedinečný festival se uskuteční v nádherném prostředí Liebiegova paláce. Co vás čeká? Festival nabídne národní kolo soutěže Czech Brewers Cup 2024, kde se nejlepší baristé utkají v přípravě filtrované kávy. Vítěz této soutěže bude mít tu čest reprezentovat Českou republiku na světovém mistrovství v Chicagu. A to není vše - uvidíte také předkola nejprestižnější baristické soutěže Czech Barista Championship 2024. Ale kávový festival není jenom o soutěžích. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program plný inspirativních přednášek, praktických workshopů a samozřejmě ochutnávek kávy. Navíc se představí stánky těch nejlepších českých pražíren výběrové kávy. Liberecký kávový festival 2024 je událostí, která oslavuje kávovou kulturu, umění baristů a je to příležitost k setkání milovníků kávy, kteří se o kávě chtějí dovědět něco nového a objevit nové chutě a možnosti.

Rodinné odpoledne: Hvězdný posel

Kdy: sobota 27. ledna v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Zimní odpoledne, kdy se ne vždy dá vytvořit pro děti program venku, můžete strávit v divadle, kde se nebudou nudit malí ani velcí. Připravena je pro vás inscenace o životě slavného vědce, matematika, astronoma, filozofa a fyzika Galilea Galileiho inspirovaná stejnojmennou knihou uznávaného autora a ilustrátora originálních dětských knih, Petra Síse. Představení je určeno dětem již od 8 let.

Benefiční ples hejtmana

Kdy: sobota 27. ledna v 20.00

Kde: Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec

Za kolik: 1500 korun

Proč přijít: Jste zváni na 16. ročník plesu pod záštitou libereckého hejtmana Martina Půty, jehož výtěžek putuje jako vždy na dobročinné účely. Během večera vám zazpívá Erika Stárková, zatančí Marek Adamczyk se svou taneční partnerkou, se kterou prošel soutěží Stardance – když hvězdy tančí a baletní soubor Divadla F. X. Šaldy. K tanci a poslechu zahraje liberecký Big’O’Band a celým večerem provede oblíbený herec a moderátor Tomáš Měcháček. Výtěžek z plesu podpoří Centrum duševního zdraví v Libereckém kraji.

Dětský karneval

Kdy: sobota 27. ledna v 15.00

Kde: Centrum volno časových aktivit, Chrastava

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Hudební divadlo Hnedle vedle potěší děti na dětském karnevalu. Přijede za vámi Tom a jeho kamarádi, zazpíváte si a zatancujete. Čekají vás soutěže o pěkné odměny.

Nepálské šestitisícové vrcholy a krásné treky v jejich okolí

Kdy: sobota 27. ledna ve 19.00

Kde: kino, Henice

Proč přijít: Cestovatelská přednáška o treku v národním parku Sagarmatha a o výstupu na Lobuche a Ama Dablam. Přednášet budou Honza „Tráva“ Trávníček, Jan Machovič, Tomáš Prchal, Miloš Bohoněk a Miri Jirková.

Reprezentační ples v Lázních Libverda

Kdy: sobota 27. ledna od 19.30

Kde: Spa Resortu Libverda

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: V sobotu se v Lázních Libverda naskytne skvělá příležitost opět protančit střevíce. Na hosty čeká nejen pestrý program, mj. i vystoupení liberecké taneční skupiny The Wings v historických kostýmech, ale také bohatá tombola, kdy hlavní cenou tomboly je týdenní lázeňský pobyt s procedurami. Mezi další atraktivní ceny pak patří víkendový lázeňský pobyt nebo možnost čerpání lázeňských procedur, rituálů a masáží. O občerstvení se po celou dobu plesu stará personál restaurace, který každoročně připravuje teplý i studený raut a letošní novinkou bude i čokoládová fontána se spoustou čerstvého ovoce. Hudbou bude k tanci až do ranních hodin doprovázet kapela NEXT BAND. Vzpomínkové foto zajistí zábavný fotokoutek. Vše vyvrcholí slavnostním ohňostrojem. Vstupenka stojí 500 Kč, v předprodeji jsou již nyní k dispozici na tel. 733 674 824 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@lazne-libverda.cz. Případně je možné zakoupit vstupenku online na www.lazne-libverda.cz/vouchers.

Den setkání

Kdy: neděle 28. ledna v 10.00

Kde: bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Proč přijít: Celý program začne v 10 hodin Mší svatou, která bude zaměřená na děti, následovat bude vernisáž nové expozice v podzemí baziliky nazvané jednoduše – Cesta. Poetická instalace inspirovaná životem paní Zdislavy a byla vytvořena za základě kreseb dětí a mladých lidí z Jablonného v Podještědí a okolí. Chybět nebude obědové občerstvení a přednáška s názvem Svatý Tomáš pro malé i velké. Paralelně s programem uvnitř baziliky, bude probíhat na dvoře kláštera mini taškařice pro děti, v rámci které si nenechte ve 14 hodin ujít divadelní představení Rybáři – apokryfní mono drama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl, které pro vás sehraje Jan Horák. Jste srdečně vítáni v jakékoli části nedělního programu.

O Budulínkovi

Kdy: neděle 28. ledna v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice 101010, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Klasická loutková pohádka Sváťova dividla pro ty nejmenší o chlapci, který neposlouchal babičku s dědečkem a málem to pro něj nedopadlo dobře.

Liliom

Kdy: neděle 28. ledna v 18.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Liliom napsal v roce 1909 maďarský dramatik Ferenc Molnár. Dnes je toto dílo dobře známé jako předloha pro broadwayský muzikál Carousel. Příběh bývá obvykle interpretován jako velmi dramatický, temný a násilný, ale v libereckém představení se zaměří nejen na dramatická témata, ale také na čistou lásku mezi Liliomem a jeho ženou Julií. Všechno špatné chování Lilioma pramení z jeho romantické lásky k Julii, která neutichá ani po jeho smrti. Inscenace vám ukáže osudový milostný příběh dokreslený originální hudbou přední japonské skladatelky Hiyoko Takai.

Vojenský ples, DK Liberec.Zdroj: archiv

Sobotní program v Klubu Argonaut, Liberec.Zdroj: archiv

Expozice Cesta, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí (Liberecko).Zdroj: archiv