Víkend Křišťálového údolí v Libereckém kraji letos slaví 300 let od začátku výroby skleněných svítidel. Návštěvníci mohou navštívit více než 50 sklářských provozů, dílen a muzeí, kde si vyzkouší výrobu skla a užijí si bohatý doprovodný program. Akce se propojí s festivalem LUSTRFEST v Kamenickém Šenově a nabídne jedinečné zážitky včetně otevřených dveří u velkých výrobců jako Crystalex a Preciosa Lighting.

Křišťálové údolí - sklářské podniky opět zvou zájemce na návštěvu provozů. | Foto: Miroslava Kroužková

Návštěvníky přivítá více než 50 sklářských provozů, dílen a ateliérů, muzeí i kostelů, společně s dalšími tvůrci po celém Libereckém kraji. Předvedou svou mistrovskou práci a někteří také nabídnou její vyzkoušení, včetně doprovodného programu. V pořadí 5. ročník Víkendu Křišťálového údolí se letos nese v duchu oslav 300 let od začátku výroby skleněných svítidel, propojí se proto se známým open air festivalem skla a světla LUSTRFEST v Kamenickém Šenově. Crystal Valley přesouvá svůj pravidelný podzimní termín Víkendu Křišťálového údolí na červen, právě kvůli těmto oslavám.

Tento víkend se výjimečně otevřou například brány velkých výrobců. V Lužických horách půjde v sobotu o novoborský Crystalex, který představí veškeré své provozy, od automatických linek až po ruční práci. Velké množství zájemců očekává v pátek 14. června Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově na svém dni otevřených dveří.

Pokud se zájemci vydají do Jizerských hor, uvidí v Preciose Ornele celý proces výroby skleněných perliček a uměleckého skla, tedy od žhavé skloviny až po vysoký lesk a broušení. Ornela láká v neděli nejen do svých provozů, ale i do Riedlovy vily a Riedlovy rodinné hrobky. Na návštěvníky se těší i ve sklárně AJETO v Lindavě, která letos slaví 30 let své existence.

Stejně tak si ale z nabídky přístupných míst na webu Crystal Valley můžou milovníci skla vybrat umělce, kteří tvoří samostatně. V Tanvaldu jde třeba o ateliér sklářky Martiny Josífkové, předvede jak vznikají její složité skleněné mozaiky. Ve Slunečné u České Lípy je možné navštívit sklářského výtvarníka Ricarda Hoineffa, který tvoří metodou spékání skla. Pracuje ve svém rodinné domě, půjde vyloženě o osobní setkání, tak jako u řady ostatních tvůrců.

Sklo na dotek

Ti, kteří touží vyzkoušet výrobu skla vlastníma rukama můžou zamířit například do proslulé sklárny Pačinek v Kunraticích u Cvikova, kde tuto možnost nabízí skláři v tamní huti za poplatek. V Krkonoších si sáhnete na sklo při sestavování skleněných perlových ozdob v rodinné společnosti Rautis v Poniklé. Zdarma si můžete vytvořit vinutou perli nad ohněm kahanu ve sklářské dílně, která je součástí budovy orloje v Žibřidicích.

„Doporučil bych všem, aby si opravdu naplánovali svou víkendovou cestu podle webových stránek Crystalvalley,“ poznamenal ředitel Křišťálového údolí David Pastva. „Máme přesně popsaná jednotlivá přístupná místa, včetně časů otevření, adres a konkrétního programu i informací o případných tvůrčích dílnách. Dozvíte s i jestli je vstup zpoplatněn, nebo ne. Já osobně se třeba moc těším na všechny naše nové členy,“ dodal ředitel.

