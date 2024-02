ČESKOLIPSKO

Koncert vítězů Lípa Cantantes 2024

Kdy: pátek 16. února v 18.00

Kde: ZUŠ, Česká Lípa

Proč přijít: Českolipská Základní škola umění srdečně zve všechny fanoušky a příznivce zpěvu, jednoho z nejkrásnějších projevů člověka, do foyer ZUŠ na koncert, který završí spolu se slavnostním vyhlášením vítězů soutěžní klání pěvecké soutěže Lípa Cantantes 2024. Škola a Mezinárodní hudební festival Lípa Musica vyhlašují každý rok pěveckou soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu Lípa Cantates pro žáky ZUŠ Libereckého a Ústeckého kraje ve věku od 7 do 25 let. Letos proběhne již 11. ročník a vítěze právě tohoto klání uvidíte na pátečním slavnostním večeru. Smyslem soutěže je podpořit zájem dětí a mladých lidí o klasický zpěv a vytvořit příležitost pro talentované žáky k porovnání jejich dovedností a získání prvních koncertních zkušeností.

Preškavský masopust

Kdy: sobota 17. února od 9.30

Kde: Prysk

Proč přijít: Sraz masek bude u Triany. V 10 hodin vyrazí průvod masek z Vesničky do Dolního a následně Horního Prysku, a to s hudebním doprovodem a polní kuchyní se svařeným vínem a čajem. V poledne odstartují zabijačkové hody u kiosku v Horním Prysku. Připraveny budou také soutěže pro děti i dospělé.

Charitativní ples Nemocnice Česká Lípa

Kdy: sobota 17. února ve 20.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Během večera, který zdaleka nebude jen o tanci a hudbě se můžete těšit na jedinečný orchestr Big ´O´ Band Marka Ottla, módní přehlídku JFrost a nově také na klasickou tombolu.

Lilimat a Olda Minka Band

Kdy: sobota 17. února ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: Lilimat založili v roce 2019 trumpetista Nick Arthofer s kytaristou Ivošem Novákem – po několikaletém společném působení po boku Báry Hrzánové a Mária Biháriho v kapele Condurango se rozhodli vytvořit nový, komornější autorský projekt ovlivněný tvorbou jejich oblíbených hudebníků. Hudba Lilimatu tak čerpá inspiraci ze žánrové rozmanitosti Conduranga, ale zároveň z písní umělců, jako jsou například Pat Metheny, Chet Baker či Billy Joel. V současnosti hraje Lilimat ve složení Nicholas Roy Arthofer (trubka, zpěv), Ivo Novák (kytara), Matyáš Mejzr (bicí, perkuse, vokály) a Lucie Flemrová (kontrabas, vokály). Old Minka Band slibuje návrat k undergroundu v jeho čisté podobě.

Hot wings

Kdy: sobota 17. února ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: V tomto premiérovém koncertu se v dokském klubu představí folk-jazzová formace z nedaleké Mladé Boleslavi Hot Wings. Pokud máte rádi písně Marsyas (Z. Michnová, P. Kalandra), Nerez (Z. Navarová), ale také dua Hansard & Irglová, nebo třeba Báry Polákové, neměli byste si nechat tento koncert ujít. Samozřejmě nebude chybět i trocha jazzu, který je pro dokský klub typický. Kapela vystoupí ve složení Jana Šímová - zpěv, Pavel Sedliský - kontrabas a Jan Rudolf – kytara.

