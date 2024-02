JABLONECKO

Hromničkové tvoření v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.Zdroj: MSB Jablonec nad Nisou

Hromničkové tvoření

Kdy: pátek 2. - neděle 4. února v 10.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Aby se děti nestihly nudit během pololetních prázdnin, proběhne v muzejním ateliéru tvořivá dílna pro ně i jejich doprovod. Těšit se můžete na výrobu svícnů, takzvaných hromniček, které naši předci zapalovali na Hromnice – tedy 2. února – a měla je ochránit od všeho zlého. Kromě toho proběhne výroba čelenek a talismanů pro štěstí, to aby se vás drželo po celý letošní rok. Dílny se konají od pátku do neděle. Všechny dny platí pro dospělé zvýhodněné vstupné, děti pak mají vstup zcela zdarma.

Schodiště a Mandragora

Kdy: pátek 2. února ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ se svižným programem akcentujícím kulaté jubileum – slaví 40 let. Novinky z nadšeně přijaté albové novinky Kupředu (2020) kombinuje s písněmi z prehistorie (Pytlíky ČSA), nejslavnějšího období na přelomu století (desky Ukazovák nasliněnej a Svinska pržola) a comebackového CD Roztoky (2011). Za 40 let existence odehrála kapela nazývaná dříve Nahoru po schodišti dolů band přes 1500 vystoupení. Hudební skupina Mandragora, fungující v několikáté sestavě již od roku 1992, přinese svojí osvědčenou kolekci multižánrové hudby v rozmezí pop až hard - rock okořeněnou dechovou sekcí třech krásných víl a neméně krásné a talentované zpěvačky Kateřiny Žižkové. Přijďte si poslechnout léty osvědčené hity pečlivě vybrané z šesti dosavadních alb.

Ples lesk a třpyt

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Sokolovna Malá Skála

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: K tanci hraje BigBand ZUŠ Turnov. Nebude chybět bohatá tombola, Najla studio. Pořádá Komunitní škola Lesves.

Masopust na Dlaskově statku

Kdy: sobota 3. února od 11.00

Kde: Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Za kolik: 50 – 200 korun

Proč přijít: Čas hodování a nespoutané zábavy – to je masopust. Celé masopustní období od Tří králů až do Popeleční středy se pojí s různými oslavami, zabijačkami, tanečními zábavami, ale i se svatbami. Po masopustu totiž následoval čtyřicetidenní půst. Jak se slavívalo Pojizeří, to ukáže v sobotu 3. února skanzen Dlaskův statek v Dolánkách. Otevírá se v 11 hodin, program začne v poledne a potrvá do půl čtvrté odpoledne.

11:30–15:30 Masopustní výtvarná dílna

11:45 Folklórní soubor Horačky z Podještědí – tanec a zpěv

12:00 Zahájení programu – předání vlády nad vesnicí starostou města Turnov

12:15 Představení masopustních masek; Soutěžní tanec masek a návštěvníků o Vrkoč

12:45 Masopustní průvod masek doláneckým údolím

14:00 Divadlo Kvelb – Masopust

14:30 Folklórní soubor Horačky z Podještědí – tanec a zpěv

15:00 Masopustní taškařice Polapená nevěra

15:30 Masopustní scéna Pochování basy – Folklórní soubor Horačky z Podještědí

Nebudou chybět zabijačkové pochoutky, koblihy, nápoje alkoholické i nealkoholické a prodejní výstava ručně vyráběných masopustních masek ze Zákup.



Babí hop – Maškarní rej

Kdy: sobota 3. února ve 20.00

Za kolik: 350 korun

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Užijte si pořádný maškarní rej v rámci plesu Babí hop. K tanci a poslechu vám zahraje skupina Kontakt. Výtěžek akce bude použit na financování dětských zábavných programů.



Drobečky z perníku

Kdy: neděle 4. února od 19.00

Kde: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy Mearová je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou ji ukáže správnou cestu, jak žít. Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňkovská / Isabella Rossini, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Josef Fečo / Filip Cíl.

Waldovy Matušky, Huť Marie Josefův Důl (Jablonecko).Zdroj: archiv

Koncert kapely Trampstejk, Hospoda MUHU Bedřichov (Jablonecko).Zdroj: archiv

Sousedi, Bar u George Jablonec nad Nisou.Zdroj: archiv

Cestopisná přednáška, Josefův Důl (Jablonecko).Zdroj: archiv

Únorový program v Kinoklubu Smržovka (Jablonecko).Zdroj: archiv

Jízdy na Zubačce.Zdroj: archiv

Dětský maškarní karneval, Sokolovna Těpeře (Jablonecko).Zdroj: archiv

Techtle Mechtle Show, KC Kino Harrachov.Zdroj: archiv

Divadelní představení Spící lev, Divadlo Josefův Důl (Jablonecko).Zdroj: archiv

Sportovní ples, Sokolovna Těpeře (Jablonecko).Zdroj: archiv

Dětský karneval, KD Sklář Desná (Jablonecko).Zdroj: archiv

Dětské představení, Kino Železný Brod (Jablonecko).Zdroj: archiv

Magická show Kouzelný zámek, KD Rokytnice (Semilsko).Zdroj: archiv

Vzpomínky z cest, výstava v Zámečku Smržovka (Jablonecko).Zdroj: archiv

Výstava Terapie duše, Desná (Jablonecko).Zdroj: archiv