Na Malé Skále v neděli odpoledne vynesli Moranu (neboli Smrt) z vesnice.

Malá Skála, vynášení Morany, 2024 | Video: Radka Baloghová

Pradávný pohanský zvyk se pomalu vrací především do českých vesnic. Vynášení Moreny je zvyk, který zakončuje zimu, proto se zpravidla odehrává o Smrtné neděli. Spočívá ve vynášení slaměné figuríny za vesnici. Na Malé Skále byla za vesnicí hozena, ještě zapálená do vody. Poté se účastníci odebrali do vinárny Boučkova statku, kde se konal koncert Jany Vébrové a Petra Tichého.

