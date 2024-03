Oživte svou touhu po objevování s projektem Majáky Jablonecka! Rodiny s dětmi i nadšení cestovatelé mohou nyní prozkoumat 11 rozhleden v okolí Jablonce a zúčastnit se soutěže o atraktivní ceny.

Navštivte Majáky Jablonecka. | Foto: Radka Baloghová

Majáky Jablonecka jsou společným projektem městem Jablonec nad Nisou, na kterém se podílí příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vikýř, Městská knihovna Jablonec a Kultura Jablonec.

Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 21. března u rozhlkedny hotelu Petřín. „K projektu vznikly omalovánky, mapa a samolepky a autorkou půvabných kreseb je Sofie Helfert. Na všech tiskovinách je zobrazených 11 rozhleden v bližším i vzdálenějším okolí Jablonce včetně loni znovu otevřené věže hotelu Petřín a dvanáctou je věž městské radnice.

Projekt pro malé i velké cestovatele je celoroční a jeho program je bohatý,“ přiblížila ředitelka Vikýře Martina Šípková. Právě na Petříně bylo možné získat omalovánky, do nichž si pak děti budou vyplňovat všech 12 navštívených majáků Jablonecka. „Ti, kterým se podaří vyplnit všechny úkoly do konce roku, budou zařazení do slosování o hodnotné ceny a tou hlavní je dětské kolo,“ doplnila Šípková. Aktuální informace o majácích naleznou zájemci na webu majakyjablonecka.cz a také na Facebooku na stránce Majáky Jablonecka.

