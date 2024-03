Kdo začne vybírat letní příměstský tábor už teď na jaře, získá velký náskok, oblíbené a zajímavé tábory můžou mít později plnou kapacitu. Mnozí organizátoři navíc nabízejí slevy v případě rané registrace, což může znamenat významnou úsporu nákladů. Přinášíme vám tipy, jak vybírat a přehled některých zajímavých táborů v Libereckém kraji včetně Jablonecka.

Příměstský tábor u Lanového parku v Bedřichově. | Foto: Lanový park v Bedřichově.

Včasný výběr příměstského tábora doporučuje i organizátorka takových akcí při Lanovém parku v Bedřichově Eliška Hujerová. “Začít hledat a přihlašovat se do táborů na jaře vám dává možnost zvážit různé možnosti a vybrat tábor, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho dítěte, místo abyste museli přijmout, co je ještě dostupné,” řekla. Podle ní je také dobré dát dítěti vědět dopředu o táborových plánech. “Může to pomoci snížit strach z neznámého a umožnit mu, aby se na tábor těšilo a připravilo se na něj emocionálně,” dodala Hujerová.

Při výběru doporučuje vedoucí bedřichovského tábora zvážit několik aspektů. “Je důležité zjistit, jaký typ aktivit tábor nabízí a zda jsou tyto aktivity vhodné pro věk a zájmy vašeho dítěte,” myslí si. Rodičům doporučuje se zajímat o kvalifikaci a zkušenostech personálu tábora, a to zejména v oblasti péče o dítě, první pomoci a krizového managementu. “Dobré je také vědět, jak velké jsou skupiny dětí a kolik lidí z personálu se o ně bude starat,” doporučila Hujerová.

Pomoct mohou i recenze od jiných rodičů, důležitá je z organizačních důvodů pro rodinu také lokalita a doprava. “Zjistěte, jaké jsou možnosti v případě, že budete potřebovat svoje dítě z tábora vyzvednout nebo tam dopravit mimo běžné hodiny,” řekla za tábor při lanovém parku v Bedřichově jeho vedoucí.

Příměstský tábor u Lanového parku v Bedřichově

Místo: Bedřichov

Bedřichov Termíny: celé léto

celé léto Věk dětí: 6 – 14 let

6 – 14 let Cena: 3 800 korun

3 800 korun Popis: Děti si zlepší lezecké dovednosti na umělé stěně, naučí se základy jištění a slaňování a zkusí si odvážné přespávání pod stromy lanového parku s večerní bojovkou a táborákem. Budou mít možnost se zdokonalovat v orientačních hrách, vylepšit rovnováhu na slackline, zabaví se při paddleboardingu a vodních hrách i na celodenních výletech do Jizerských hor. Týden zakončí lezecké závody, na které jsou zváni i rodiče.

Příměstský Bike Kemp

Místo: Turnov, Tanvald a Liberec

Turnov, Tanvald a Liberec Termíny: 29.7. - 2.8. 2024 (Turnov), 5.8. - 9.8. 2024 (Liberec), 26.8. - 30.8. 2024 (Tanvald)

29.7. - 2.8. 2024 (Turnov), 5.8. - 9.8. 2024 (Liberec), 26.8. - 30.8. 2024 (Tanvald) Věk dětí: od 4 let

od 4 let Cena: 3 800 korun

3 800 korun Popis: Bike kemp je určený pro všechny děti začátečníky i pokročilé, které mají rádi jízdu na kole. Začátečníci si na kempu osvojí své kolo a naučí se zábavnou formou základní dovednosti a bezpečnost na kole, následně i pokročilou jízdu v terénu i na silnici. Pokročilejší dětí se zdokonalují v jízdě v terénu a zlepší své technické dovednosti. O cyklisty se postará tým kvalifikovaných trenérů s licencí.

Příměstský tábor pro malé badatele

Místo: Turnov

Turnov Termín: 05.08.2024 - 09.08.2024

05.08.2024 - 09.08.2024 Věk dětí: do 10 let

do 10 let Cena: 3070 korun

3070 korun Popis: Proměňte své dítko na týden v malého badatele. Dopřejte mu příměstský tábor plný objevů, pokusů a bádání. Společně se vydáme objevovat zdánlivě obyčejný svět kolem nás. Vypravíme se probádat, jaké zajímavosti se dají objevit třeba v kuchyni. Není nad kulinářské pokusy! Čeká nás také lesní a vodní den. Konstrukce a praktické vyzkoušení vodních mlýnků a mnohem více! Děti vybavíme bezpečným chemickým nádobím, aby se mohly naplno ponořit do pokusů. Bádáme jak uvnitř, tak venku.

Příměstský tábor Výleťák

Místo: Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou Termíny: celé léto

celé léto Věk dětí: různý podle termínu

různý podle termínu Cena: 3000 korun

3000 korun Popis: Výlety do širokého okolí, exkurze, zážitkové hry. Letošním téma je Za pověstmi a bájemi našeho kraje. Kde se nacházela zdejší čarodějka? Jak se u nás vzalo sklářství? Jak se jizerky zbavily zlého ducha? Kde všude jsou ještě vidět zbytky po ochránci Jizerských hor? To a spoustu dalšího se děti dozví a určitě se znovu podívají tam, kde ještě před tím nikdy nebyly. V plánu máme výlety na všechny strany a několik exkurzí.

Létající příměstský tábor

Místo: Liberec

Liberec Termíny: celé léto

celé léto Věk dětí: od 6 do 15 let

od 6 do 15 let Cena: 3990 korun

3990 korun Popis: Nechte své děti sportovat a přitom zažívat stav bez tíže, dopřejte jim radost z pohybu a úspěchu. Jedinečné disciplíny, které budou absolvovat na našem příměstském táboře jim posunou hranice fyzické i psychické. Budeme se společně skvěle bavit a zlepšovat mobilitu, sílu i flexibilitu. Děti čekají veškeré sporty vzdušné akrobacie, které ve studiu vyučujeme-Pole dance, Contempole, Hand loop, Aerial hoop, Aerial yoga acrobatics, Aerial Silks a také všeobecná taneční průprava- Conteporary, jazz dance, moderní tanec.

Příměstský tábor Českého červeného: kříže Léto s křižáky

Místo: Liberec

Liberec Termíny: 8. – 12. 7. 2024 a 12. – 16. 8. 2024

8. – 12. 7. 2024 a 12. – 16. 8. 2024 Věk dětí: 7 – 11 let

7 – 11 let Cena: 3 300 Kč

3 300 Kč Popis: Užijte si s námi týden plný her, výletů a poznávání. Zjistíme, kdo vlastně Křižáci jsou a naučíme se to nejdůležitější z první pomoci. Bude nás čekat i mnoho dalších aktivit věnovaných nejen IZS, ale v pestrém programu nebude chybět výlet vlakem, Kočičí stezka, návštěva iQLANDIE a mnoho dalšího.

Příměstský tábor Wake Sport park

Místo: Česká Lípa

Česká Lípa Termíny: celé léto

celé léto Věk dětí: od 6 let

od 6 let Cena: 4450 korun

4450 korun Popis: 5 dní adrenalinové zábavy, 4 vodní vleky - 1 pro úplné začátečníky, 1 pro mírně pokročilé jezdce s malými překážkami a 2 vleky s většími překážkami pro pořádné pokroky. Hosté z profesionální úrovně světového wakeboardingu. Odpolední adrenalinové i odpočinkové aktivity.

Mohlo by vás zajímat: Známe základní školy na Liberecku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky