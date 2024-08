LIBERECKO

Poprock Summer Jam

Kdy: pátek 16. srpna v 18.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Léto na náměstí je v plném proudu a jste zváni na večer parádní muziky před libereckou radnicí. Vystoupí: Jakub Regner, tCheichan a Snap Call.

Chrastavské léto

Kdy: pátek 16. srpna v 18.00

Kde: hasičská louka, Chrastava

Za kolik: 350/100 korun

Proč přijít: Tradiční akce, která se obvykle koná v druhé polovině srpna u chrastavského hasičského muzea, vám nabídne zajímavé hudební hosty. V 18 hodin bude pódium patřit úspěšnému zpěvákovi Janu Bendigovi, ve 20 hodin vás čeká netradiční spojení – dámská skupina Inflagranti vystoupí s rockerem, ale také muzikálovou hvězdou Pepou Vojtkem ze skupiny Kabát a ve 21.30 program vyvrcholí koncertem legendární skupiny Turbo. Během celého minifestivalu vás samozřejmě čeká dobré občerstvení.

Koncert české duchovní hudby

Kdy: pátek 16. srpna v 18.00

Kde: Kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec

Proč přijít: Na programu mimořádného koncertu jsou autoři: A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, P. Eben, J. Hanuš. Účinkují: Kateřina Málková - varhany a Josef Kovačič - zpěv. Vstupné dobrovolné.

Manželský čtyřúhelník na horách

Kdy: pátek 16. srpna v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Proč přijít: Komedie o rozdílech mezi muži a ženami a o životě, který nás stále něčím překvapuje. Představení navazující na úspěšný titul Manželský čtyřúhelník, které se dočkalo přes 200 repríz. Co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo? Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budou aktéři hry řešit na horské chatě před Vánocemi. Režie: Jakub Zindulka. Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina či Jakub Zindulka.

Prague Cello Quartet

Kdy: pátek 16. srpna ve 20.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Proč přijít: V zámeckých kulisách pro vás zahraje soubor čtyř výjimečných muzikantů hrajících v originální úpravě nejznámější muzikálové melodie (Jesus Star Superstar, Bídníci, Fantom opery), filmové hity (Moulin Rouge, Piráti z Karibiku), populární skladby (Queen, Coldplay) i klasickou hudbu. Výběr je více než široký a koncert navíc doplňují i vtipné a edukační scénky. Momentálně soubor tvoří Jan Zvěřina (cello, vedoucí), Štěpán Švestka (cello), Michal Haring (cello) a Tomáš Otevřel (bass).

Tradiční jízdy historických autobusů na zubačku

Kdy: sobota 17. srpna v 9.20

Kde: Nádraží MHD Liberec - Terminál Fügnerova, Liberec

Proč přijít: Kdykoli se na Zubačce koná nějaká zajímavá akce, vyráží tam speciální historické autobusy. Z Liberce pojedete tradičně přes Jablonec nad Nisou, Tanvald a Harrachov až do Kořenova a čekají vás rovněž výjezdy na Jizerku a do Příchovic. Večer se vrátíte zpět do Liberce.

Dneska na to pečeme

Kdy: sobota 17. srpna v 10.00

Kde: Státní hrad a zámek Frýdlant

Proč přijít: Přijďte navštívit perlu architektury právě v tento den, kdy se tradičně – jednou za léto – využije pec v zachovalé zámecké kuchyni a po celý den se z ní bude linout vůně čerstvých koláčů.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 17. srpna v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 17. srpna ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Komentovaná procházka Botanickou zahradou

Kdy: sobota 17. srpna v 16.30

Kde: Botanická zahrada, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka v příjemném prostředí botanické zahrady je ideální příležitostí k aktivní relaxaci. Přijďte a poslechněte si zajímavosti ze světa rostlin, poznejte své milované pokojové rostliny v zápoji a přirozeném prostředí. Dozvědět se můžete také to, jaké rostliny jsou nebezpečné nebo naopak léčivé, zdali jsou vhodné k pěstování doma či nikoli.

Lemberk Rachot

Kdy: sobota 17. srpna v 16.30

Kdy: stánek pod Lemberkem, Lvová

Proč přijít: Čeká vás pořádný punk – rockový mejdan přímo pod zámkem. Zahrají vám kapely J.T.N, Bodybag a Dá.Mi.

Caribbean Party

Kdy: sobota 17. srpna v 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: V rámci Léta na náměstí si přijďte letní sobotní večer užít v rytmu karibských tanců se skupinou La Familia Salsa Band a nejen s ní.

Čarodějky v kuchyni

Kdy: sobota 17. srpna v 19.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 550/490 korun

Proč přijít: Kuchařky Dolly a Isabel, hrdinky divadelní komedie, na kterou jste srdečně zváni, mají každá svou televizní kuchařskou show. Každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Nejen kvůli konkurenci, ale i pro dávný hřích z mládí. A právě těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show. Jaké z toho vzniknou vyostřené situace a podaří se věčným rivalkám show přežít ve zdraví? Hrají: Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej a Braňo Polák. Režie se ujal herec a režisér Roman Štolpa.

Česko-německý večer

Kdy: sobota 17. srpna ve 20.00

Kde: Státní hrad a zámek Frýdlant

Proč přijít: Během večera vás čeká koncert Jacoba Fishera, Helgy Seehofer a Lorenze Schmidta nazvaný Proměna podle legendárního díla Franze Kafky. Program, který začne na zámeckém nádvoří ve 21.15, nese název Střípky vzpomínek a přinese vám Jedinečný zážitek z živého malování přenášeného přímo na zdi zámku s improvizovaným hudebním doprovodem, o který se postarají: Frances Sander, Dima Berzon a Benjamin Herrmann, tak si tento jedinečný letní noční zážitek ve zdech frýdlantského zámku a hradu nenechte ujít.

Kinderland Festival 2024

Kdy: neděle 18. srpna v 10.00

Kde: Plochá dráha, Liberec

Proč přijít: Kinderland je kouzelné místo, kde vaše děti konečně zažijí své oblíbené pohádkové postavičky naživo. A nejen to, na Kinderlandu najdete spoustu velkých skákacích hradů, atrakcí a na všechny děti čeká celodenní animační program, spousta zpívání a hlavně tancování se všemi jejich pohádkovými oblíbenci. Na děti čeká kouzelník, klauni a jejich show, diskotéka, taneční soutěže, kreativní tvůrčí dílny, foto koutek a zajímavá gastro zóna, kde si přijdou na své děti i jejich dospělý doprovod.

Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny

Kdy: neděle 18. srpna ve 20.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: V rámci Léta na náměstí si tentokrát přijdou na své milovníci a obdivovatelé libereckého Naivního divadla, které přijde pod širým nebem zahrát svou hru o Červené Karkulce nepatrně jinak, než ji znáte.

Ohlédnutí za Crystal Valley Week 2023

Kdy: probíhá do 30. srpna

Kde: Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

Proč přijít: Nenechte si ujít fotografickou výstavu ve vestibulu Krajského úřadu, která na velkoformátových snímcích představuje zajímavé a emotivní momenty druhého ročníku velkého libereckého festivalu skla, šperku a bižuterie. Snímky z desítek míst, kde se festival Crystal Valley Week uskutečnil, doplňuje tvorba členů Křišťálového údolí. Výstava je současně i pozvánkou na letošní festival Týden Křišťálového údolí 2024, který se blíží a rozzáří Liberec od 26. - 31. srpna.

