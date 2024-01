JABLONECKO

Made in Jablonec 2024 – V hlavní roli šperk

Kdy: Čtvrtek 11. ledna od 17.00 a 20.00

Kde: Eurocentrum Jablbonec nad Nisou

Za kolik: 300 - 350 korun

Proč přijít: Premiéra módní přehlídky nejnovějších trendů v bižuterii. K vidění bude 70 unikátních modelů, na kterých se podílelo 22 týmů složených z oděvních salonů, škol, návrhářů, výrobců bižuterie a designérů. Jako host vystoupí swingový zpěvák Jan Smigmator.

Diverze

Kdy: pátek 12. ledna v 21.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Klub na Rampě přináší elektronickou noc. Jedná se o koncept dvou stanovišť s různým žánrem. Těšit se můžete na následující interprety: X.Morph, Monkeyboom, Dizlegtic Division.

Paličkovaná krajka

Kdy: pátek 12. ledna v 16.00 (do 10. února)

Kde: Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

Proč přijít: Jste srdečně zváni na výstavu, která se věnuje paličkování. Jde o způsob spojování většího počtu (3–800) nití namotaných na paličkách (malých dřívkách) vzájemným překřížením a stáčením. Paličkování se provádí jako ruční práce nebo na speciálních strojích, jeho účelem je zhotovení plošné průhledné textilie – krajky. Výstavu ručně vyráběných paličkovaných krajek si pro vás připravil kroužek dam z Lysé nad Labem, které tuto ruční práci udržují při životě a snaží se předávat dál. Práce Heleny Kubíkové, Miroslavy Miškovské, Věry Vernerové, Heleny Sedlákové, Pavly Předotové a Nadi Pichlové budete moci obdivovat do 10. února 2024.

Rockový ples (ex)trémistů

Kdy: pátek 12. ledna od 19.30

Kde: Parkhotel Smržovka

Proč přijít: Hrají Krausberry, Kohoutí stopa, Maršál Bazén, DJ Igorek. Úderná Tombola. Lístky jsou k dostání v klubu Na Rampě v Jablonci a v Makak aréně. Autobus z Jablonce tam i zpět zajištěn.

Koncert studentských kapel

Kdy: sobota 13. ledna v 18.00

Kde:Klub na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Komponovaný koncert, který vám představí nové hudební naděje nejen z okolí Jablonce. Ornament je jablonecká folk-rocková studentská kapela, skládající se ze tří sourozenců a jedné basačky. Na koncertě zazní jak písničky z debutového alba "Druhý pohled na svět", tak i čerstvé novinky. Propadleek je mladá pražská kapela, založena v září 2017 tehdejšími středoškolskými studenty Ondřejem Kobrlem a Janem Vaňkem. Žánrově se uskupení blíží nejvíce popfolku či poprocku. K roku 2023 už na svém kontě mají tři vydaná EP a pět singlů, které jsou k nalezení na všech streamovacích platformách. Cigarette Pillowbag je liberecký zpěvák a skladatel. Od roku 2021 vydává singly nahrané v jeho ložnici a vystupuje s kapelou. Na jaře 2023 vyšlo debutové, self titled album se sedmi skladbami. Kombinuje prvky Indie popu a rocku do jedinečné atmosféry. KTZ neboli Klub Tajných Zahradníků je neofolkové duo z Jablonce nad Nisou, přinášející sebou spoustu zvuků a zážitků.

Maxipes Fík

Kdy: neděle 14. ledna v 15.00

Kde: městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Malá Ája má jediný sen – chtěla by pejska. A tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích.

