LIBERECKO

Afrika, má krutá i něžná láska

Kdy: pátek 9. února 17.00

Kde: Malá výstavní síň, Liberec

Proč přijít: Statutární město Liberec vás srdečně zve na výstavu Karla Klinovského, který se osobně zúčastní slavnostní vernisáže. Zahájení výstavy fotografií, která potrvá do 31. března, slovem provedou Ivan Langr a Jitka Mrázková.

Městský ples

Kdy: pátek 9. února v 19.00

Kde: školní jídelna, Chrastava

Za kolik: 250 a 300 korun

Proč přijít: 16. městský ples je v Chrastavě již naprosto tradiční akce. Ples se uskuteční v sále školní jídelny a během celého večera vás bude hudebně provázet kapela Septima. Hostem večera bude populární zpěvačka s nezaměnitelných hlasem - Ilona Csáková.

Dlouhomostecký Masopust

Kdy: sobota 10. února v 10.00

Kde: hostinec U Loterie, Dlouhý Most

Proč přijít: Průvod masek začne u prodejny potravin, projde zástavbou po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště, dále kolem rybníku, před silnici a železniční přejezd. Cíl bude v hostinci U Loterie, kde pro vás budou připraveny bohaté vepřové hody a s nimi jitrnice, jelítka, chleby se sádlem, plněné knedlíky, ale i sladké dobroty, které k masopustu neodmyslitelně patří. Zde také proběhne vyhlášení soutěže o nejoriginálnější dětskou masku a o zábavu se postará kapela Hazard. „Ve 20 hodin začne v hostinci masopustní diskotéka.

Hrádecký masopust

Kdy: sobota 10. února v 10.00

Kde: před radnicí, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Tradiční masopustní průvod městem. Sraz je v 10 hodin před radnicí, kde starosta předá na jeden den vládu nad městem Masopustovi a jeho družině. Z oken budou létat jitrnice a sladkosti, poté se průvod vydá na cestu. Čeká vás několik zastavení s občerstvením pro všechny maškary. V městském parku se odehraje krátké představení s názvem Jak jelito balí brokolici aneb Zabíjačka, a v hasičárně potom dojde podle zvyklosti na porážení kobyly. Přidejte se do průvodu. Čím více masek bude v průvodu, tím lépe. V hasičárně budou také už od dopoledne probíhat vepřové hody a v odpoledních hodinách k tanci a poslechu bude hrát kapela Jedeme dál.

Údolský Masopust

Kdy: sobota 10. února v 14.00

Kde: centrum, Kryštofovo údolí

Proč přijít: Tradiční Údolský Masopust s hudebním doprovodem folklórního souboru Jizera a skupiny Štíhlá koza. Sraz proběhne ve 14 hodin v Novině a o půl hodiny později se průvod vydá na cestu do centra Kryštofova údolí, kde bude probíhat tradiční zábava. Večer (ve 20 hodin) bude masopustní zábava v hospodě U Kryštofa.

ČEZ Energy Fest

Kdy: sobota 10. února v 18.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Nelítostné počasí zhatilo plány pořadatelům legendární Jizerské 50, takže závody se nemohou konat pro nedostatečné množství sněhu v Jizerských horách. Pořadatelé se však rozhodli ponechat alespoň něco z doprovodného programu – a to sobotní program na libereckém hlavním náměstí. V 18.00 vystoupí písničkář Pokáč (vlastním jménem Jan Pokorný) a o hodinu později hlavní hvězda večera – zpěvačka Ewa Farna, které se vloni obzvlášť dařilo a jako nejmladší česká interpretka vyprodala největší českou halu – pražskou O2 Arenu. Vstup na koncerty je tradičně zdarma.

Masopust v Liberci

Kdy: neděle 11. února v 10.00

Kde: Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), Liberec

Proč přijít: V Paláci Liebieg si v neděli připomenete tradici masopustu. Program začne v 10 hodin pohádkou souboru Čmukaři Pletené pohádky. O hodinu později je připravena kreativní dílnička po pohádce – vyrábět se budou, jak jinak, masopustní masky. Ve 14.30 se můžete těšit na tradiční masopustní rej, na kterém nebudou chybět různé taškařice a masopustní představení v podání souboru „Z ničeho nic“. V 15 hodin bude ze zadní zahrady Paláce Liebieg vycházet masopustní průvod. Po skončení průvodu bude možné si v zahradě zakoupit a opéct buřty a v 15. 30 bude v Zeleném sále zahájen taneční rej pro děti v maskách.

Velryba Lízinka

Kdy: neděle 11. února v 10.00

Kde: DK Beseda, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Výpravná pohádka o zatoulané malé velrybě v českých řekách. Hrdinka příběhu velryba Lízinka se ze Severního moře zatoulá až do českých řek, kde se potkává se sladkovodními rybkami. Hledá kamaráda, ale v podvodním světě se jí to nedaří. Až potká malého rybáře Tomáše. A protože se jejich kamarádství stane opravdové, dokáží spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Tomáš Lízinku před chamtivými lidmi ochrání a jejich kamarádství ještě upevní. Pohádka je provázena milými písničkami od Marka Ebena. Hraje: Divadlo Krapet.

O červené Karkulce a O prolhaném tygrovi

Kdy: neděle 11. února v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Byla jednou jedna holčička a ta holčička se jmenovala..to je vlastně jedno, protože když jednou měla narozeniny, dostala od maminky červenou čepičku – karkulku – a protože tu karkulku nosila pořád na hlavě, nikdo jí neřekl jinak než Červená Karkulka. A její příběh zná dobře každé dítě i dospělý, tak si ho přijďte připomenout. A tentokrát vás čekají pohádky dvě. Tou druhou je loutkový muzikál na motivy indické pohádky o tom, že vypustit prolhaného tygra z klece ven se vůbec nemusí vyplatit.

Sněhová královna

Kdy: neděle 11. února v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Klasická loutková pohádka Sváťova dividla pro ty nejmenší. Činoherní pohádka na motivy Hanse Christiana Andersena v nastudování DS Vojan Desná – Mladá haluz. Zlá královna střípkem z kouzelného zrcadla začarovala malého Kaje a unesla ho do ledového světa bez lásky. Osvobodit ho může jen malá Gerda. I když neví, co ji čeká, je ochotna pomoci nejbližšímu člověku a podstoupí vše, aby Kaje zachránila. Překoná mráz, vichřici i další nástrahy, které jí staví do cesty zlí skřeti. Nejtěžší zkouška ji čeká v království Sněhové královny.

