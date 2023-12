Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu a během svátků vyrazit nejen na Jablonecku.

Vánoční tvoření v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. | Foto: MSB Jablonec

JABLONECKO

O Vánocích do muzea zdarma

Kdy: od 22. do 30. prosince

Kde: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Mimořádný dárek připravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Po celé vánoční svátky, tedy od 22. do 30. prosince, bude pro všechny návštěvníky vstup zdarma, včetně vánočního tvoření ve středu 27. prosince. „Vezměte své návštěvy, děti a známé a přijďte se pokochat krásou do muzea. Seznamte se s anglosaskou tradicí hledání vánoční okurky, prohlédněte si více než 3 tisíce vánočních ozdob, pokochejte se krásou českého skla i nápaditostí výrobců bižuterie“, zve k návštěvě ředitelka muzea Milada Valečková. Muzeum je do konce roku otevřeno denně kromě 24. a 31. prosince, od 10 do 17 hodin.

Nůž

Kdy: pátek 22. prosince

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Tradiční předvánoční koncert alternativně rockové kapely, jejíž členové jsou z části z Jablonce nad Nisou a z části z Prahy.

Dasha a Jan Smigmator - swingové vánoce

Kdy: pátek 22. prosince ve 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Populární Dasha a Jan Smigmator se opět sejdou na jednom jevišti těsně před začátkem svátků. Vánočním programem naváží na již třináctiletou spolupráci v pořadu Klub Evergreen, který slýcháme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a ke kterému vyšlo v roce 2020 stejnojmenné album. V doprovodu šestičlenné kapely čítající i Hammondovy varhany zazpívají oblíbení zpěváci evergreeny, swing, jazz, pop, muzikál, ale dojde i na řadu hudebních překvapení a vánoční klasiku.

Vánoční svařák

Kdy: pátek 22. prosince v 15.00

Kde: Areál firmy 4SOFT, Tanvald

Proč přijít: Město Tanvald a TJ Tanvald z. s. vás zve na tradiční každoroční akci Vánoční svařák – příjemné sousedské setkání, poslední před svátky, kterým si můžete zpříjemnit jejích přípravu. Přijďte se podívat a podpořit vystoupení dětí tanvaldských mateřských a základních škol, Základní umělecké školy a gymnázia, se kterými si nejen zazpíváte. Připraveno bude také bohaté občerstvení symbolizující nadcházející Vánoce - svařák, punč, grog, perníčky, cukroví. Chybět ale nebude ani domácí gulášek.

Vánoční koncert

Kdy: neděle 24. prosince ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Ještě před štědrovečerní večeří si můžete užít výšlap k hradu Valdštejn, kde vás čeká tradiční koncert. Atmosféru Štědrého dne navodí pěvecký sbor Madrigalion Praga. Pod vedením Čeňka Svobody představí svůj pestrý program zahrnující tradiční koledy i vánoční písně z období renesance a baroka.

Slavnostní mše svatá

Kdy: pondělí 25. prosince v 9.00

Kde: Kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka

Proč přijít: Na Boží hod vánoční se nejprve rozezní zvon kostela a následovat bude mše svatá. Po jejím skončení je možná prohlídka kostela a Smržovského keramického betléma.

Koledování Na Poušti

Kdy: úterý 26. prosince ve 14.00

Kde: Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod

Proč přijít: Srdečně jste zváni na tradiční koledování na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem na svátek svatého Štěpána. Program bude zahájen „evropskými koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými a zváni jsou i ti, kdo zpívat neumí.

Půjdem spolu do Betléma

Kdy: úterý 26. prosince v 16.00

Kde: Kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov

Proč přijít: V 16 hodin je sraz na centrálním parkovišti v Bedřichově, odtud projde průvod v převlečení za betlémské poutníky ke kostelu sv. Antonína Paduánského. Zde je připraven živý betlém, občerstvení a všichni si společně užijete sousedskou vánoční pohodu.

Vánoční koncert sboru Musica Fortuna

Kdy: úterý 26. prosince ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Druhý svátek vánoční je na Valdštejně již neodmyslitelně spjat se sborem Musica Fortuna, který v kapli opět zazpívá krásné vánoční písně a koledy. Přijďte si vychutnat příjemnou vánoční atmosféru.

Superhero Killers: Legendary Christmas Party 2023

Kdy: úterý 26. prosince v 19.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: I letos přiváží kapela Superhero Killers do jabloneckého Eurocentra vánoční mejdan s mnohaletou tradicí. O warm - up se postará DJ DaRoot. Kapelu Superhero Killers, která vznikla roku 2002, tvoří dvanáctičlenný band se silnou dechovou základnou. Skupina je známá svým neotřelým provedením nejnovějších hitů od interpretů typu Bruno Mars, Beyoncé, Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince a dalších. To všechno ve vlastním aranžmá plném funky, pop a soul rytmů. Opět vás čeká skvělá show, která si s ničím nezadá s předchozími lety. Po koncertu bude následovat afterparty s DJem Darootem ve vedlejším Klubu Na Rampě.

Vánoční tvoření

Kdy: středa 27. prosince v 10.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Kouzelnou atmosféru vánočních svátků si užijete v jabloneckém muzeu na tradiční a oblíbené akci Vánoční tvoření.

LIBERECKO

Koncert pro radost vol. 12

Kdy: pátek 22. prosince v 18.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Proč přijít: Tak se rok s rokem sešel a v klubu pro vás za dobrovolné vstupné budou hrát celý večer známé písničky v podání 21 hudebníků spřátelených s klubem. Mají pro vás našlapaný play list, a protože letos setkání proběhne těsně před Ježíškem, nebude chybět nějaké to vánoční zpívání a také překvapení. Tak si přijďte povyrazit na již legendární akci a také si při ní odpočinout od předvánočního shonu a naladit se na správnou vánoční notu, která nemá se stresem nic společného.

Spirituál kvartet

Kdy: pátek 22. prosince v 19.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 260 korun

Proč přijít: Spirituál kvartet je skupina přímo navazující na legendární první československou folkovou kapelu Spirituál kvintet. Kontinuitu s tímto souborem, významně ovlivňujícím domácí hudební scénu více než šedesát let, zaručuje nejen návrat k původnímu historickému názvu, ale především účast Jiřího Holoubka a Veroniky Součkové, dlouholetých členů Spirituál kvintetu. Své síly spojili se dvěma vynikajícími muzikanty, zpěvákem, skladatelem, banjistou, hráčem na steel kytaru a kontrabas Zbyňkem Burešem a kytaristou a zpěvákem, majitelem podmanivého basu Janem Jandou.

Vánoční zoo

Kdy: neděle 24. prosince ve 9.00

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Možná patříte k těm, kteří si na Štědrý den zařazují do svého programu návštěvu zoo. Zkrátit si čekání na štědrovečerní večeři a nadílku dárků si samozřejmě můžete i letos, a to, jako obvykle od 9 do 14 hodin, kdy v Zoo zavírají pokladnu. Vstupné je jako každý rok dobrovolné. Najdete zde tolik potřebný klid a pohodu, protože zvířatům je úplně jedno, že je Štědrý den a potřebují péči a pozornost jako kterýkoli jiný den, proto své netrpělivé a nedočkavé děti vemte právě sem.

Vánoční bruslení

Kdy: neděle 24. prosince ve 13.00

Kde: Home Credit Arena a Sport Park, Liberec

Proč přijít: Přijďte si sváteční odpoledne před štědrovečerní večeří užít s celou rodinou při bruslení. Pouze na Štědrý den pro vás bude připraven led přímo v Home Credit Areně. Brusle si nezapomeňte přinést vlastní, protože půjčovna bude na Štědrý den uzavřena. Veřejné bruslení bude probíhat do 15.00 hodin a pro vstup využijte vchod P (plocha).Užijte si vánoční atmosféru a porci zdravého pohybu s celou rodinou v aréně a využijte tak další možnost, jak dětem vytvořit program při čekání na Ježíška.

Slavnostní požehnání adventního věnce

Kdy: neděle 24. prosince ve 14.00

Kde: park na náměstí Míru, Jablonné v Podještědí

Proč přijít: Požehnání věnci a zapálení poslední svíce při 4. adventní neděli, která letos vychází na Štědrý den. Nebude chybět doprovodný hudební program, který zajistí děti z místní ZUŠ.

Půlnoční mše

Kdy: neděle 24. prosince v 16.00 a ve 24.00

Kde: Kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant

Proč přijít: Půlnoční mše svatá se odehraje hned ve dvou časech, aby se jí mohl zúčastnit každý včetně dětí. Bude možné také navštívit betlém, který bude v kostele vystaven.

Půlnoční bohoslužba

Kdy: neděle 24. prosince ve 23.00

kde: Kostel Krista Spasitele, Frýdlant

Proč přijít: Půlnoční bohoslužba s doprovodem frýdlantského pěveckého sboru Gaudium Pura.

Vánoční mše svatá

Kdy: neděle 24. prosince ve 22.30

Kde: Kostel sv. Kryštofa, Kryštofovo údolí

Proč přijít: Vánoční mše svatá s hudebním doprovodem rodiny Tužových. Na varhany bude hrát Martin Grobár.

Vánoční koncert

Kdy: pondělí 25. prosince v 16.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Proč přijít: Česká mše vánoční, známá také pod názvem „Hej mistře!“, je tradičním symbolem českých Vánoc a současně nejpopulárnějším dílem skladatele Jakuba Jana Ryby. V období adventu a o vánočních svátcích máte možnost slyšet dílo snad ve všech koutech naší země. Skladba vznikla v roce 1796 a Ryba je autorem nejen hudby, ale také textu. Zajímavostí je, že mše je celá v češtině. Příběh vypráví o andělském zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí a pro svou radostnou atmosféru si získala trvalou oblibu u široké veřejnosti.

Výstava betlémů

Kdy: pondělí 25. prosince ve 13.30

Kde: Kostel sv. Jana Křtitele, Liberec

Proč přijít: Římskokatolická farnost Rochlice vás srdečně zve do kostela sv. Jana Křtitele na výstavu betlémů – typický symbol Vánoc. Výstava bude ke zhlédnutí až do Nového roku.

Vánoce s Kulišákem

Kdy: úterý 26. prosince ve 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Proč přijít: Hříčka pro nejmenší na motivy pohádky bratří Grimmů. V pohádce vstává ptáček brzy ráno, aby přinesl chrastí a zatopil v kamnech, myška vstává dopoledne, aby uvařila polévku - a klobása až na konec, aby jim tu polévku navoněla. A žije se jim blaze. Až do dne, kdy jim cizí pták Kulišák ze závisti nakuká, že to tak nemá být. Klobása je vyslána do lesa pro chrastí a náš ptáček místo ní skočí v poledne do horké polévky. Příběh by skončil tragicky, nebýt ovšem Štědrého večera, který zvířátka slaví v lese u svého stromečku. Tentokrát je to právě Kulišák, který jim připraví nejhezčí překvapení.

Vánoce s Magic Alexem

Kdy: úterý 26. prosince v 16.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Veselá kouzelnická show pro celou rodinu, plná magie, soutěží, zábavy, dárků, vánoční atmosféry a překvapení. Nebudou chybět zvířátka z balónků a kouzelnický obchůdek, kde si jak malí, tak velcí diváci mohou na památku koupit opravdové kouzlo. Přijďte s Magic Alexem prožít kouzelné sváteční odpoledne a zažijte tak nezapomenutelný okamžik, který ke kouzelným Vánocům rozhodně patří.

Vánoční koncert na zámku

Kdy: úterý 26. prosince v 16.00 a v 18.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Vánoční koncert, na němž účinkují sólisté opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem Eva Hartová (soprán) a Radek Krejčí (basbaryton), za klavírního doprovodu Martina Moudrého. Na programu jsou díla J. J. Ryby, F. X. Brixi, F. Chopina, A. Dvořáka, Ch. Gounoda, F. Schuberta, C. Francka, A. L. Webera, pastorely a vánoční koledy.

Imaginárim

Kdy: středa 27. prosince v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Koncert alt-pop-rockové kapely. Jako hosté vystoupí kapely The Neons a Tcheichan.

Komedie o narození Páně

Kdy: středa 27. prosince v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Proč přijít: Vánoční a velikonoční biblické příběhy patřily k nejstarším námětům lidového divadla, které se formovalo od 17. století. Jeho kořeny ovšem sahají ještě hlouběji. Během advent a o Vánocích se v českých kostelech už od dob středověku četl příběh o narození Ježíše Krista. Pro zvýšení účinku byl s oblibou i dramatizován a uváděn jako součást mše. Postupně ovšem do příběhu začaly pronikat světské prvky, a tak byla taková představení vykázána před kostel, kde se jich ujali učitelé a žáci, posléze i cechy, a lidové drama bylo na světě. Spousta takových her se zachovala v opisech či fragmentech a mnohé z nich se v nejrůznějších úpravách uvádějí v adventním čase dodnes. Pro tuto inscenaci byla zvolena hra méně známého autora Jana D. Klejcha, která příběh o narození Ježíška nahlíží velmi poeticky s místy naivní, ale o to půvabnější prostotou. Vzhledem k tomu, že se písně z této hry nedochovaly v plném znění, bude inscenace doplněna o řadu více i méně známých koled.

Vánoční prohlídky

Kdy: středa 27. prosince v 10.00 (do 1. ledna)

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vánočně vyzdobené interiéry zámku – stromečky, ručně foukané a malované ozdoby, dobové dárky i vůně cukroví. To vše vás čeká na zámku Sychrov během Vánočních svátků Prohlídky probíhají bez průvodce. Máte tak jedinečnou příležitost projít si zámek s celou rodinou i přáteli vlastním tempem.

ČESKOLIPSKO

Vánoční řemeslné trhy

Kdy: čtvrtek 21. prosince a pátek 22. prosince od 8.00 do 16.00

kde: náměstí Dr. E. Beneše, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Čekají vás největší vánoční řemeslné trhy v regionu, na kterých bude k mání opravdu vše, na co si v souvislosti se svátky vzpomenete. Sortiment bude větší než jindy, dokoupíte poslední dárky, ale také se občerstvíte domácími dobrotami. Trhy budou trvat ještě v pátek 22. prosince.

Betlém na Vodním hradě Lipý

Kdy: probíhá do 1. ledna 2024

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zavítejte v rámci adventní či vánoční procházky na nádvoří vodního hradu Lipý. Téměř po celý prosinec zde bude k vidění nový dřevěný vyřezávaný betlém v životní velikosti. Vánoční atmosféru doplní prodej svařáku a horkých nápojů v Krčmě U Šedivky.

Betlémská vánoční zahrada

Kdy: probíhá do 2. ledna 2024

Kde: Hospůdka v kolonii, Holý Vrch, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Krásnou vánoční náladu vám navodí návštěva betlémské vánoční zahrady, kterou pro vás vytvořil českolipský spolek Souznění a Hospůdka v kolonii. Čeká vás nejen krásný slaměný Betlém, ale také živá zvířata. Součástí akce budou výtvarné dílny pro děti a na Štědrý den se bude od 9 hodin konat soutěž o nejlepší bramborový salát. Atrakce bude otevřena v neděli 24. prosince i večer. Až si rozbalíte dárky a budete potřebovat rozhýbat přejedená těla, čeká vás tu Štědrovečerní svařák.

Vánoční prohlídky a prohlídky s arcivévodou

Kdy: sobota 23. - čtvrtek 28. prosince v 10.00

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: O Vánocích si nenechte ujít prohlídky zámku, který je slavnostně vyzdoben a vy se dozvíte, jak jeho dávní obyvatelé slavily Vánoce. Od úterý 26. prosince se přidají ještě prohlídky s arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este, který se na zákupském zámku oženil s Josefínou Chotkovou a také vám představí, jak se na zámku žilo a slavilo o Vánocích.

Jakub Jan Ryba: II. Česká mše půlnoční

Kdy: neděle 24. prosince ve 22.00

Kde: Kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa

Proč přijít: Krásné zakončení Štědrého večera můžete prožít v českolipském kostele Mistra Jana Husa, který se 24. prosince rozezní tóny Rybovy II. české mše půlnoční. Vystoupí pěvecký sbor Hvězda a členové CČSH. Na varhany je doprovodí Eva Navrátilová

Půlnoční Mše svatá

Kdy: neděle 24. prosince ve 22.00

Kde: Kostel svatého Jana Křtitele, Kamenický Šenov

Proč přijít: Půlnoční mši svatou povede šenovský duchovní Oldřich Kolář a vystoupí LodateTrio.