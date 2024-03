/FOTO/ V turnovském muzeu si budete moct prohlédnout repliky královských korunovačních korun, šperky i obrazy, které vytvořil uznávaný český zlatník a šperkař z tohoto města Jiří Urban. Výstava se koná k jeho sedmdesátinám a vernisáž je v plánu na čtvrtek 14. března.

Výstava k 70. narozeninám zlatníka, šperkaře a výtvarníka Jiřího Urbana. | Foto: Radek Petrášek

Podle kurátora výstavy Miroslava Cogana se žádný ze současných českých šperkařů nemůže pochlubit tak rozsáhlým tvůrčím záběrem jako Urban. Výběr z jeho díla na výstavě, která bude mít vernisáž ve čtvrtek odpoledne, doplní obrazy jeho dcery Markéty Urbanové a plastiky a design jeho zetě Jana Jaroše.

"Takovou stěžejní části výstavy k sedmdesátinám zlatníka, šperkaře Jiřího Urbana je instalace v Klenotnici turnovského muzea, kde se vedle sebe sešly kopie čtyř korun, všechny měl na hlavě Karel IV," řekl Cogan. Jde o svatováclavskou, korunu císaře Svaté říše římské, Lombardskou a korunu, kterou Karel VI. nechal zhotovit ke své korunovaci římským králem (1346) a poté věnoval dómu v Cáchách. římského krále. Takto pohromadě mohli tyto kopie vidět jen návštěvníci putovní výstavy Magičtí Lucemburkové.

Kromě replik korun bude mít Urban na výstavě v Turnově i metrovou kopii gotické Sedlecké monstrance, architektonický klenot z pozlaceného stříbra, či pohřební korunu Přemysla Otakara II. Jedna místnost - Klenotnice je věnována Urbanovým šperkům. "Jsou to předměty, které normální návštěvník muzea nemůže vidět, protože jsou za obvyklých okolností uložené v sejfech soukromých sběratelů," uvedl kurátor výstavy.

Kromě Klenotnice však kreativní a pracovitý jubilant obsadí i výstavní sál ve 3. poschodí muzea, kde vystaví své malby – krajiny i figurální motivy a zátiší z posledních tří dekád a desítky šperků a objektů od poloviny 80. let 20. století do současnosti. "To je takové moje splněné přání. Kdysi dávno jsem chtěl být malířem, takže jsem si zkusil také zamalovat," řekl umělec. "Je to takový běžný život, postřehy třeba z cest," dodal.

O výstavní prostor se podělí s dcerou, akademickou malířkou Markétou Urbanovou, a zetěm Janem Jarošem, výtvarníkem a designérem, kteří přispějí ukázkami ze své tvorby. Smyslem tohoto spojení je naznačit nivó, v němž se Jiří Urban-výtvarník pohybuje. S dcerou Markétou hodně o své tvorbě diskutují, někdy i vedle sebe malují. Jan Jaroš se zase podílel na vzniku některých korun. Před studiem na pražské UMPRUM absolvoval turnovskou „šperkárnu“ jako zlatník a nyní vyučuje design na Fakultě architektury ČVUT. Vystaví ale nejen ukázky svého designu, mimo jiné sklo, které navrhuje pro proslulou sklárnu Lasvit, ale také soubor kovových plastik ze své volné tvorby.

Výsledkem tohoto výstavního projektu tak je atraktivní a po umělecké i řemeslné stránce mimořádně obsažná výstava, již v průběhu oživí komentované prohlídky, ale 28. března také křest monografie, kterou k sedmdesátinám Jiřího Urbana připravil kurátor výstavy PhDr. Miroslav Cogan, a s podporou Ministerstva kultury ČR a města Turnova vydá turnovské muzeum.

Urban, který v minulosti vytvořil i repliku pacifikálu (ozdobného kříže nebo zdobené destičky s motivem kříže) pro papeže Jana Pavla II. či granátovou soupravu pro anglickou královnu Alžbětu II., se nejvíce proslavil svými replikami královských korun. Z jeho vlastní iniciativy ale další nevznikají. "Tam jsem do toho tlačený a už z toho chci trochu vybruslit," uvedl. Nyní přesto pracuje na další. Zatím ale nemůže prozradit, o jakou jde. "Ale hlavně se teď soustředíme na práci pro Příbram, kde Stříbrný oltář utrpěl ztrátu nějakých artefaktů, tak to chceme nahradit," dodal Urban.

Jak dlouho výstava potrvá? Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 14. března v 17.00 hodin.

Muzeum Českého ráje v Turnově (Výstavní sál) / 14. 3. – 9. 6. 2024

Muzeum Českého ráje v Turnově (Klenotnice) / 14. 3. – 19. 5. 2024

