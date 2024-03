Dogaining je sport se psy inspirovaný australským rogainingem, kombinuje orientační běh s canicrossem a dogtrekkingem. První ročník tohoto vzrušujícího závodu se uskuteční 13. dubna ve Smržovce, kde se závodníci společně se svými čtyřnohými parťáky vydají na trasu do jizerskohorské přírody.

V přírodním terénu Jizerských hor se letos v dubnu bude konat v Česku unikátní orientační závod Dogaining. Ze Smržovky už 13. dubna odstartují za nejlepšími časy desítky účastníků v doprovodu svých psů. Směsice psích sportů, jakými jsou canisross, dogtreking a klasického orientační závodění, slibuje vzrušující zážitek pro všechny začátečníky i pokročilé sportovce a jejich aktivní čtyřnožce v krásné jizerskohorské přírodě.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – dvou a čtyřhodinovém časovém limitu. Dogaining nabízí možnost si vyzkoušet své dovednosti i fyzickou kondici a zažít dobrodružství. Registrace do prvního ročníku závodu Dogaining probíhají již nyní na webu www.behejsepsem.cz.

Roganinig je druh orientačního běhu v přírodním terénu, který vznikl v Austrálii a těší se tam obrovské popularitě. Jedná se o týmový sport, kde mají závodníci stanovený časový limit pro zdolání trasy, ale není předem dané pořadí kontrol. Kontroly jsou navíc různě obodované podle obtížnosti jejich dosažení. Je tak na závodnících, jakou strategii zvolí, jakou trasou se vydají a jak obtížná bude jejich cesta k získání co největšího počtu bodů. Týmová spolupráce, vytrvalost a vztah k přírodě jsou hlavními rysy tohoto sportu.

Proto upravili sportovní nadšenci, zkušení chovatelé a zakladatelé značky Løype inspirovaní tímto oblíbeným australským závodem jeho podobu pro české fanoušky vytrvalostních sportů se psy. Letos 13. dubna tak čeká Česko historicky první ročník závodů v Dogainingu, jak pořadatelé tuto novou sportovní disciplínu nazvali. „Skloubit rogaining s psím sportem jako je canicross nebo dogtreking nám přišlo jako skvělý nápad. Přináší zase nové možnosti sportovního vyžití pro aktivní lidi a jejich psy. Jde nám především o spojení s přírodou a poměření sil ne se soupeři na trati, ale se sebou samými a přírodním terénem,“ komentuje vznik Dogainingu pořadatel závodu Šimon Cipro.

Doganingu se mohou zúčastnit úplní začátečníci i zkušení canicrossaři, kteří ho mohou pojmout jako zajímavou formu tréninku. Do závodu je vhodné zapojit mladé aktivní psy starší 12 měsíců, jak hovoří pravidla. Závodníci si mohou podle své kondice vybrat ze dvou kategorií – trasu na dvě nebo čtyři hodiny. Týmy mohou být jen člověk a pes nebo dva i tři lidé a pes.

Startuje se z Løype Hubu ve Smržovce. Pět minut před startem dostane tým mapu s vyznačenými a různě obodovanými kontrolami a je čistě na závodnících, jakou zvolí trasu tak, aby posbírali co nejvíce bodů a stihli se v co nejpřesnějším čase dostat do cíle. Závodníci mohou běžet nebo jít, mohou také zkusit oboje kombinovat. Záleží na kondici týmu, lidí i psa podle toho, co mají společně natrénováno. Pro orientaci v terénu je povoleno mít kompas, ale používat telefon jako navigaci je zakázáno.

Když časový limit závodníci nestihnou a vrátí se později, za každou minutu se jim strhávají body. Je tedy potřeba znát výkonnost členů týmu a trasu i množství sebraných kontrol tomu přizpůsobit. „U dogainingu se mohou závodníci těšit na kontroly u zajímavých míst, které by je třeba ani nenapadlo navštívit, naskytnout se jim jedinečné výhledy, pestrý profil trati a vyběhnout mohou i na rozhledny. V cíli pak na každého čeká odměna v závislosti na počtu posbíraných bodů. Čím více bodů, tím hezčí cena,“ láká na závod v Jizerských horách autor sportovní novinky Šimon Cipro.

První ročník závodu počítá s maximálně osmi desítkami soutěžících na startu. „Dogaining je úplná novinka a rádi bychom, aby si všichni závod hlavně dobře užili, proto nechystáme masovou akci s velkolepou produkcí, občerstvovacími stanicemi a podobně. Ale pohodový závod na čerstvém vzduchu pro fanoušky psích sportů,“ vysvětluje s nadšením Šimon Cipro.

