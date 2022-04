V rozsáhlé mezinárodní a národní soutěži se v řadě kategorií představí ta nejlepší a nejnovější tvorba, která v současné světové animaci vzniká. Doprovodný filmový program se pak tematicky bude věnovat hlavně animovanému humoru, připomene řadu nejlepších tvůrců a filmů z různých období i zemí, k vidění budou i letošní krátké animované filmy nominované na Oscary. Speciální filmový program bude věnován Ukrajině, festival představí to nejlepší ze současné tvorby ukrajinských animátorů a v programu budou i filmy určené ukrajinským dětem, které v Liberci našly dočasný bezpečný domov.

Festival bude mít opět několik soutěžních kategorií – celovečerní film, krátký film, studentský film, abstraktní a nenarativní animace, videoklip, VR filmy, počítačové hry a národní soutěž nazvanou Český obzor. „Opět nebudou chybět české premiéry a také jedna světová, kterou přijedou představit autoři. Půjde o snímek autorské dvojice Satomi Maiya a Yutaro Kubo z Japonska a jejich novinku Dívka ze země Venku,“ zve diváky Pavel Horáček, programový ředitel Anifilmu.

Ten mimo jiné upozornil i na další zajímavosti v jiných kategoriích, třeba na to, že k nejpestřejším patří kategorie krátkého filmu, kde si autoři zkouší různé styly animace a jde vždy o velkou podívanou. Vyzdvihl například snímek Bestie od autorů z Chile, kteří v animaci používají keramické figurky. „V letošním ročníku festivalu se nám sešel rekordní počet soutěžících v kategorii celovečerních filmů, kterých je nakonec ve finále jedenáct,“ poznamenal Horáček. Ti budou soutěžit o skleněnou cenu Animorpha, jíž pro festival vytvořili skláři společnosti Preciosa.

S pomocí obětem Černobylu nedoletěli, Francouzi se zřítili na Smědavské hoře

Zažít Anifilm budete moci v Liberci doslova na každém kroku. Centrálním místem festivalu bude Liberecký zámek s festivalovým stane v zahradě, program plný přednášek a workshopů najdou zájemci v Grandhotelu Zlatý Lev, na filmy lze zajít do kina Varšava, Cinema City, Malého divadla, Severočeského muzea nebo na Technickou univerzitu do auly G. Těšit se mohu Liberečáci také na promítání pod širým nebem na náměstí Dr. Edvarda Beneše před radnicí, kde budou projekce k vidění zdarma. Filmy doprovodí výstavy i vstup zdarma do Oblastní galerie v Liberci a bohatý program pro děti.

„Jsme rádi za to, že se festival před třemi lety přestěhoval do Liberce. Město spolu s ním ožívá a dostane se sem díky němu spoustu zahraničních tvůrců a přijíždí i hodně návštěvníků. Rádi ho podpoříme i v budoucnosti,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Anifilm 2022 stále hledá dobrovolníky

Primárně potřebují pomoci s provozem sálů, kontrolou vstupenek, výdejem sluchátek. Šikovné ruce se ale budou hodit i na rautech, u dětských dílen a při celkových přípravách festivalu. Pomoci můžete i na infopointech a při prodeji vstupenek. Zájemcům musí být alespoň 15 let. Informace a přihláška je na webových stránkách ZDE.