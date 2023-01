Aplikace mimo jiné láká i na výlet do Kyjovského údolí v nitru národního parku. „Krásná procházka jedním z nejhezčích míst Českého Švýcarska. Poslouchejte šumění lesa, relaxujte. Vhodné i za horkého počasí, kdy vás skály zchladí v tomto ikonickém prostředí,“ vybízejí autoři. Je to jedna ze sedmnácti tras, které tým mapovačů připravil na pomezí Česka, Německa a Polska na území dvou národních parků a několika chráněných krajinných oblastí. Hendikepované turisty nebo ty s dětským kočárkem nabízené trasy zavedou do Českého i Saského Švýcarska, z Krompachu do Hochwaldu nebo mezi Liberec a Jablonec.