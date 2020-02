Kamenné základy dosud neznámé severní brány středověkého městského opevnění, pozůstatky kašny, kostra zvířecí obětiny nebo keramika z konce 13. století. To vše a řadu dalších nálezů přinesl tříletý archeologický průzkum v centru Jablonného v Podještědí, který provedl tým Severočeského muzea v Liberci.

Díky němu se podařilo objevit a zdokumentovat stav nejstaršího osídlení města na počátku 13. století. Tedy v době, kdy tu žila Zdislava z Lemberka. Je docela dobře možné, že při péči o nemocné mohla některé z objevených příbytků sama navštívit.

Jedná se o takzvané polozemnice. Dřevěná obydlí s jednou obytnou místností, která tvořila střed města ještě předtím, než bylo obehnáno kamennými hradbami. „Podařilo se dokonce objevit i původní střechu propadlou dovnitř, což není úplně běžné,“ popsal unikátní nález archeolog Petr Brestovanský. Podle něj šlo o speciální typ krytiny, takzvanou borku, kterou na rozdíl od obrázků v učebnicích dějepisu netvořila sláma či šindele, ale vrstva větví pokrytá listím a pláty kůry. „Díky tomu si můžeme lépe představit, jak ve středověku vypadala obydlí na severu Čech,“ dodal archeolog.

K unikátním nálezům patří i základy severní brány opevnění, které ve středověku chránilo město. Brána se nacházela v dnešní ulici Zdislavy z Lemberka, ostatní pozůstatky středověkého osídlení odkryly archeologové v ulicích Lidické, Cvikovské a na náměstí Míru.

Jak tehdy vypadal střed města, ukáže aplikace v chytrých telefonech. Fungovat by měla ještě letos a díky brýlím s trojrozměrným viděním umožní virtuální procházku středověkým městem. Ty skutečné nálezy by si lidé v budoucnu mohli prohlížet ve stálé expozici, kterou má město v plánu vybudovat ve zchátralém kostele Narození Panny Marie. Ten v minulosti sloužil mimo jiné jako pivovar nebo škola.

Expozice o nejstarším osídlení tohoto významného poutního místa by měla být jen jedním z možných využití goticko-románské památky. „V další fázi by mělo vzniknout zázemí pro místní spolky i kulturní akce,“ přiblížil starosta Jablonného Jiří Rýdl. Investice do zchátralé památky se odhaduje na zhruba 30 milionů korun. Oprava by se měla provádět ve třech etapách v průběhu deseti let.

Kraj láká na historii

Díky týmu Petra Brestovanského se kraj může pochlubit nálezy nejstaršího osídlení z doby bronzové, prezentované na zámku ve Svijanech, hrádeckým „vampírem“ nebo vzácnými nálezy středověkého osídlení ve Frýdlantu.

Severočeské muzeum díky rozsáhlému archeologickému výzkumu a unikátním objevům získalo v nedávné době dokonce statut vědeckého výzkumného pracoviště. „Z mnoha objevů archeologů budou těžit ještě další generace badatelů a jsem rád, že Liberecký kraj k tomu mohl finančně přispět,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Investice ovšem není samoúčelná. Nálezy se totiž mohou příznivě odrazit v cestovním ruchu a počtu návštěvníků, kteří do kraje přijedou utratit své peníze.