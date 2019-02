Jablonec n. N. - Žákovská knížka s fotbalisty FK Baumit Jablonec vyvolala vášně na sociálních sítích a hodila se i v předvolebním boji.

Žákovská knížka vyvolala nesouhlasné reakce i mezi politiky. V taškách domů ji nosí například děti ze ZŠ Pivovarská. | Foto: Deník/ Jan Žíla

Základní dokument každého žáka, tedy žákovská knížka, vyvolala množství rozruchu. Na jedné straně potěšila sportovní fanoušky a sportující děti, na druhé straně některým vadí propagace sponzorů těchto týmů na jejich dresech.



Se začátkem školního roku dostali děti z několika základních škol žákovské knížky, kde se na přední straně usmívají fotbalisté FK Baumit Jablonec. Podle některých tím dochází k propagaci soukromého subjektu z oblasti stavebnictví.



„Vzhledem k tomu, že žákovskou knížku rodiče denně prohlíží a slouží jako základní „dokument" pro komunikaci s rodiči, nemohou se každodennímu přímému působení reklamy vyhnout," vadí Pavlu Svobodovi z ČSSD a chtěl by nejlépe po zastupitelstvu navrhnout eventuálně nějaké regulační opatření.



„Město o vzhledu žákovských knížek nerozhoduje," upřesnila tisková mluvčí magistrátu Markéta Hozová. To, co musí obsahovat, je dané zákonem, ale cokoliv navíc je na vydavateli tohoto dokumentu.



V tomto případě se jednalo o projekt vydavatelství Taktik, které z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy chtělo podpořit chuť dětí sportovat, a proto oslovilo místní sportovní týmy, které by zakoupením daných míst doplnily celkové finanční náklady tak, aby žákovská knížka byla zdarma.

Sportovci jsou nadšeni

Situace kolem žákovské knížky se vyhrotila zcela zbytečně, protože za vším je dobrý úmysl, snažit se podpořit sport u mladších dětí.



„Podle průzkumů dětí s obezitou přibývá, a proto jsme s tímto projektem přišli," řekla Lenka Kafková, která školy oslovovala a žákovské knížky do škol následně rozvážela. Podobná akce v minulosti proběhla dokonce i v Liberci.



Prostor k prezentaci svých týmů využili k náboru i hokejoví Vlci, kteří chtějí přilákat nové talenty. Kromě nich se zde prezentují i potápěči ze Snakesub nebo renomované Taneční studio Magdaléna.



O samotné žákovské knížky projevili na sociálních sítích zájem i fanoušci FK Baumit Jablonec a paradoxně zároveň i žáci některých škol, kde se rozhodli žákovské knížky nevzít. Ne všechny z oslovených základních škol totiž na tuto nabídku knížek zdarma kývly. V některých pouze předem nakoupené knížky uložili do skladu a použijí je v příštím školním roce.



Za devět dní od začátku školy se našlo ale několik rodičů, kterým taková žákovská knížka vadí.

