V sobotu 10. ledna se otevřel po týdenní sanitární odstávce pod vedením městské společnosti Bazén Liberec, která provoz převzala od Ještědské sportovní. Pro návštěvníky bazénu se nic nezměnilo, ceny i otevírací doba zůstaly stejné. Nezměnil se ale ani špatný technický stav, ve kterém se bazén nachází a podle aktuálních informací to tak zůstane i v dalších letech. Liberec totiž neuspěl se žádostí o dotaci na plánovanou rekonstrukci bazénu u Národní sportovní agentury (NSA). Na opravu, jejíž náklady by se mohly vyšplhat až k jedné miliardě, chtělo město získat 300 milionů korun.

„Rozhodnutí NSA považuji za příliš přísné a nespravedlivé. Už proto, že podle našich informací dosud schválila dotaci zatím jen dvěma z celkového počtu zhruba deseti žadatelů. Ostatní zájemci zatím stejně jako my na dotaci nedosáhli,“ řekla náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová. Podle informací webu seznamzpravy.cz Liberec žádost nezaslal datovou schránkou, a proto neprošla do dalšího kola hodnocení. Deník se snažil informace ověřit, nicméně mluvčí NSA Jakub Večerka uvedl, že se k řízení konkrétně vyjadřovat nemůže, poněvadž stále probíhá a dokud není uzavřeno, je dle zákona neveřejné.

Liberecký bazén chátrá. Nově se o něj bude starat město

„Potvrdit mohu, že k dnešnímu datu prošly dosavadní kontrolou do fáze finálního hodnocení dva projekty. U ostatních žadatelů ještě běží lhůta na dodání podkladů, popřípadě některé žádosti již byly zamítnuty pro nesplnění podmínek dotační výzvy,“ řekl mluvčí NSA Deníku.

Vedení Liberce odmítá, že by při podání žádosti pochybilo. „Naše žádost nakonec nebyla hodnocena kvůli drobným formalitám, které jsme na základě výzvy NSA včas a podle zadávacích podmínek doplnili,“ vysvětlila Loučková Kotasová. Dodala, že předpokládá, že Národní sportovní agentura vyhlásí novou dotační výzvu a Liberec se do ní s projektem rekonstrukce bazénu opět přihlásí. Projekt nicméně stále není dokončen. Firma, která na něm pracuje, musí zapracovat připomínky supervizora, až pak může teoreticky začít stavební řízení.

300 milionů by nestačilo

Podle opoziční zastupitelky Zuzany Kocumové (LOL) ale příprava rekonstrukce nevzbuzuje příliš důvěry. „Opravdu někdo věří, že plán rekonstrukce bazénu byl víc než planý volební slib? Nebo si vedení města nedokáže spočítat ani základní věc, jako je financování skoro miliardové rekonstrukce?“ ptá se Kocumová. Upozorňuje tak na to, že Liberci by stejně dotace od NSA nestačila. Na rekonstrukci totiž nemá město v rozpočtu žádné alokované peníze. Radnice by přitom potřebovala bez daně asi 820 milionů korun. I kdyby tak získala 300 milionů od státu, stále chybí přes půl miliardy.

„Vedení města chtělo 100 milionů od Libereckého kraje, dostali přislíbený 1 milion s podmínkou, že dostanou 300 milionů od agentury, od té nedostali nic. Sami měli ze svého rozpočtu dát 420 milionů, do rozpočtu za čtyři roky ve vedení města ale nedali ani korunu,“ uvedla Kocumová.

Rekonstrukce libereckého bazénu bude dražší. Vyjde téměř na miliardu korun

Město už dříve informovalo, že by si muselo vzít nový úvěr, aby mohlo rekonstrukci dofinancovat. Špatný technický stav bazénu zatím nelimituje jeho provoz a veřejnost může využívat všechny atrakce kromě divoké řeky. Velkou revizí nakonec prošel i tobogán, který je oblíbený u návštěvníků. Otázkou ale zůstává, jak dlouho bude město schopno provoz zachovat. Podle Jana Švece z Ještědské sportovní bylo hlavním důvodem, proč už nechtěl bazén provozovat to, že nebylo jasné, kdy k rekonstrukci dojde. „Bazén je už dožitý a město to ví. Vydrží rok, ale dva nebo tři roky už ne,“ řekl Deníku nedávno Švec.

Generální opravu potřebují hlavně důležitá technologická zařízení sportoviště, které už dosluhují. Střechou zatéká, nevyhovující je zasklení budovy a vana hlavního bazénu prosakuje.