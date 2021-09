Loni poprvé pořádalo závod město bez přispění externí agentury, od které po dohodě odkoupilo logo, název a veškeré marketingové nástroje závodu. „Je to správná cesta, když si Českolipáci užijí svůj závod nejen jako aktivní účastníci, ale i jako spoluorganizátoři. Město vypisuje velmi štědré dotační tituly pro sportovní spolky a toto je jedna z možností, jak to našemu městu v dobrém smyslu vrátit,“ okomentoval tehdy zastupitel města Roman Málek.

Výrobcem medailí pro letošní ročník závodu je opět českolipská firma Modus. Medaile kombinuje kov s logem závodu a plastový obal, který dotváří medaili do tvaru loga města. V letošním roce bude mít medaile sytě oranžovou barvu. „Do tras závodu nezasáhla žádná z velkých rekonstrukcí komunikací a trasy mohou zůstat tak, jak jsme je naplánovali,“ podotkl ředitel příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.

Nezadržitelně se blíží šestý ročník závodu City Cross Run & Walk, který se uskuteční v sobotu 25. září v České Lípě. Zájemci se mohou registrovat online do neděle 19. září, přihlásit se lze i na místě v den závodu. Čekají na ně kilometrový rodinný běh, školní štafety, sedmikilometrový běh a hlavní závod na 21 kilometrů. „Ačkoli jsou závody stejně dlouhé jako v loňském roce, trasy jsme maličko změnili. Na trase zůstala atraktivní místa jako jsou klášterní zahrady nebo průběh výrobní halou firmy Modus, která je opět naším velkým partnerem, za což jsme moc rádi,“ sdělil radní pro sport Michal Prokop.

V nejbližší době se ukuteční 7. ročník běžeckého závodu Kaiser Josef 2021, a to v neděli 19. září. Hned první říjnovou sobotu je v plánu Mattoni Liberec Nature Run, 28. října můžou lidé oslavit vznik Československa Sokolským během republiky.

„Vyběhnout si za svou výzvou, ať už je jakákoliv, a poznat krásu českého města. V tom spočívá kouzlo našich závodů. Účast je nyní kvůli covid-19 obecně nižší, ale konkrétně závod v městě pod Ještědem bude mezi těmi lepšími, co se týče účasti,“ řekla ředitelka běžeckého seriálu Nikola Mráčková.

Po koronavirové epidemii postupně ožívá nejen kultura, ale také amatérský sportovní život. Důkazem jsou plánované běžecké závody v Libereckém kraji. Běh se stále těší popularitě, hobíkům však chyběla atmosféra sportovních akcí, kolektivní start a prvek soutěživosti. To se v nejbližší době změní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.