Zhruba před pěti lety dostala nápad, že si založí vlastní značku Handynna. Hana Urbanová byla v tu dobu na mateřské dovolené a zároveň se potřebovala nějak realizovat a tvořit. „Rodina tehdy vyhověla mému narozeninovému přání a dostala jsem svůj první šicí stroj. Přes pyžamka a trička, která jsem ušila podle těch, co jsme měli doma, jsem se coby samouk dostala k šití softshellových kalhot, triček, tepláčků,“ popsala tvůrkyně své začátky.

Nezůstalo jen u oblečení, pod vlivem debat o environmentální výchově vytvořila pytlík na chleba. Okruh lidí se zájmem o pytlíčky a ostatní výrobky se začínal rozrůstat. „Rozhodla jsem se tedy své tvoření zviditelnit a jako první vznikla před pár lety facebooková stránka. Nyní už druhým rokem jezdím s mým bezigelitovým projektem i na různé trhy, jarmarky, festivaly,“ nastínila svou cestu.

Jelikož pochází z vesnice, měla k ekologii odmala blízko. Na zahrádce pěstovali zeleninu, rodiče chovali i pár slepic, prasátko a jeden čas i králíky. Všechno bylo domácí, obešli se bez hnojiv, chemie a dalších, zdraví neprospěšných látek. „Vydala jsem se na cestu netoxické domácnosti. Velkou inspirací je mi v tomto ohledu má blízká kamarádka,“ řekla Urbanová.

Nápady na provedení a nový produkt prý dostává nad ránem ještě v polospánku. Urbanová se myšlence otevře a během pár dní se samo ukáže, jak a jestli vůbec ji má provést. Navíc se rozhodla i vzdělávat a získat nějakou tu teorii a praxi pod zkušeným vedením.

Zájemce si v tuto chvíli může vybrat z několika velikostí pytlíků z bio bavlny na chleba a pečivo a na bezobalové nakupování. Doplňují je výrobky ze lnu a pytlíky na ovoce a zeleniny ze síťoviny. Do sortimentu Urbanová zařadila i pratelné odličovací tampóny a dámské intimky. Používá kvalitní, přírodní, nebělené, většinou nebarvené materiály. „Jsem originální o v tom, že věřím v to, co dělám a sama tak žiji,“ svěřila se regionální tvůrkyně.

A jak hodnotí trend bezobalového nakupování? „Čím dál více lidí vítá tento způsob nakupování, čím dál více lidí v tom vidí pozitivum a ne překážku. Nevadí jim chodit nakupovat se sklenicemi či pytlíčky. Navíc přibývají i bezobalové obchůdky, z toho mám obrovskou radost. S několika z nich spolupracuji a při komunikaci nebo návštěvě těchto míst mám vždy úžasný pocit naděje a radosti,“ odpověděla.

„Budu vděčná, když se Handynna ještě více zapíše do podvědomí lidí jako známka čistoty a poctivosti, na kterou se mohou spolehnout, protože přesně tak pracuji. A to si vlastně přeji i v životě osobním – sobě, ale i ostatním lidem, aby nás práce, kterou děláme, bavila, naplňovala a měli jsme z ní radost, protože to je pak vidět, cítit,“ uzavřela Urbanová.