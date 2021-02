Nejsou sjezdovky, nejsou lanovky, nejsou ani bílé stopy. Vyhledávané mnohakilometrové tratě pro běžkaře na Černé hoře v Krkonoších přestaly být upravované. Důvod? Lyžařské středisko SkiResort Černá hora – Pec zastavilo od soboty jejich úpravu kvůli zavřené lanovce na Černou horu. Úpravu běžeckých tratí totiž financovalo z výdělků z lanové dráhy a prodeje skipasů. Lyžařským areálům komplikuje situaci vedle uzavření provozu i fakt, že dosud nebyl vypsán vládou avizovaný kompenzační program. I ten se však jeví jako naprosto neadekvátní.

SkiResort Černá hora – Pec upravoval běžecké tratě na vrcholu Černé hory do pátku 29. ledna. Šlo až o 22 kilometrů tras pro klasiku i bruslení. „Běžecké trasy na Černé hoře mají svůj start u horní stanice kabinkové lanovky na Černé hoře. Jelikož musela lanovka v důsledku vládních opatření od 30. ledna zůstat mimo provoz, ztratilo smysl upravovat trasy. Bez kabinkové lanovky jsou tratě obtížně dostupné. Vlastní úprava tratí je hrazena z jízdného za kabinkovou lanovku a lyžařských skipasů,“ vysvětlila Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora – Pec. Ve středisku nicméně předpokládají, že s obnovením provozu kabinkové lanovky Černohorský Express se k úpravě běžeckých tras na Černé hoře znovu vrátí.

Lidé si nyní můžou zapůjčit běžky v půjčovně v Janských Lázních u dolní stanice lanovky. Výdejní okénko půjčovny SkiResort Live vydává předem zarezervované a zaplacené výpůjčky skialpinistických setů, běžek i saní. „Pro tyto zápůjčky je ale nejprve nutné navštívit webové stránky skiresortcard.cz a vybrat si produkt v sekci Zážitky. Po následné online platbě je možné se s půjčovnou domluvit na parametrech výpůjčky a termínu vydání,“ popsala Plchová postup.

Na skiareály tvrdě dopadá uzavření sjezdovek a lanovek. Přináší jim obrovské ztráty. Musí propouštět pracovníky. SkiResort Černá hora – Pec není výjimkou. „Byli jsme nuceni propustit sezonní zaměstnance,“ potvrdila Plchová.

Lyžařská střediska navíc marně čekají na kompenzace slibované vládou. Dosud ani nebyl vypsán kompenzační program. „Podle nám známých podmínek program jistě stačit nebude, jelikož má kompenzovat pouze polovinu nákladů a tržby za zimní sezonu byly zatím minimální. Dalším zásadním omezením čerpání je pak takzvaný dočasný rámec stanovený Evropskou komisí, nad který nelze již přímou podporu čerpat,“ přiblížila situaci Plchová.

Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot v úterý Deníku řekl, že pro spuštění kompenzačního programu se jeví jako pravděpodobné datum 8. února. „Budeme o tom znovu jednat. Ministerstvo chtělo posunout jeho spuštění až k termínu, kdy bude zcela zřejmé, že skiareály už nepojedou,“ uvedl Knot.

„Kompenzační program má pokrýt 50 procent nákladů, ale na druhých 50 procent si nemají skiareály jak vydělat. Pokud by byly skutečně odkázány jen na kompenzace, tak se to mine účinkem, protože stejně zkrachují. Lyžařským střediskům by velmi pomohlo, pokud by mohly být alespoň ve druhé polovině února a na začátku března otevřené. Pokud ne, bude to velký průšvih,“ prohlásil ředitel Asociace horských středisek.

„Provozovatelé jsou bez peněz, nemají z čeho platit závazky, dochází k propouštění zaměstnanců a mnoho z nich tuto situaci ekonomicky nepřežije. To má už nyní negativní dopady na celé horské pohraniční regiony. Příští týden se má rozhodnout, co bude po nouzovém stavu, který platí do 14. února. Budeme doufat, že otevření skiareálů by se mohlo od 15. února podařit,“ dodal Libor Knot.