Liberec, Sychrov - /ROZHOVOR/ Moderní liberecký orchestr v čele s Markem Ottlem chystá videoklip k první autorské skladbě, více v rozhovoru s ním.

UPLYNULÝ VÍKEND na Sychrově. Příští na Ještědu. | Foto: BOB

Big'O'Band je známý tím, že jde s dobou a v aranžích pro big band hraje současnou populární hudbu. Nyní ale vkročil do neprobádaných vod a nazkoušel autorskou píseň, ke které točí také videoklip, jímž vzdá hold krásám Libereckého kraje. Více prozradil v rozhovoru kapelník Marek Ottl.

Doposud jste hráli cover verze. Co se stalo, že budete mít autorskou písničku? Kdo Vám ji napsal?

Big'O'Band vždycky hrál a hraje především dobrou muziku, neustále sledujeme světovou jazzovou a popovou scénu a tam také patří autor písničky Weekend with You, Dennis Beganovich. Je nám velkou ctí, že si tenhle naprosto úžasný, světově proslulý pozounista a skladatel náš orchestr tolik oblíbil a věnoval nám svou skladbu. Setkal se s Big'O'Bandem na mezinárodním festivalu bigbandů MareziJazz ve svém domovském Marezige ve Slovinsku, kde jsme již dvakrát reprezentovali Liberecký kraj a rádi vzpomínáme na tamní nadšené publikum. Pro hudebníky je hrozně důležité hledat a rozvíjet vazby se světem, překračovat hranice, a to se nám právě s Dennisem daří.

Co si od natočení autorské skladby a videoklipu slibujete? Budete mít časem svůj repertoár, se kterým budete pořádat vlastní koncerty a nebudete závislí pouze na plesech a městských akcích?

Co se autorského repertoáru týče, jsme na startu. Ano, rádi bychom jej časem rozšiřovali. Nicméně to rozhodně neznamená, že přestaneme hrát plesy. To je a v dohledné době zůstane naší hlavní náplní. Spolupráce s Dennisem bude ale jistě dlouhodobá a naši fanoušci se mohou těšit i na naše vlastní skladby.

A jaké bylo natáčení videoklipu?

Natáčení videoklipu? Velká „legrace"… tedy spíše obrovská nová zkušenost. Produkce tohoto videoklipu, veškeré přípravy a spolupráce s filmaři nám rozhodně přinesly povědomí o tom, jak to ve filmovém světě chodí. Těšíme se, že v klipu předvedeme jedinečnou sílu živé muziky, která by se neměla ze současné kultury vůbec vytrácet, a současně že ukážeme půvab Libereckého kraje z nevšedního úhlu pohledu. Pro nás je Liberecký kraj tím nejkrásnějším místem, kde žijeme, sníme a tvoříme, a tak ho chceme zachytit živě a dynamicky. Uvidíte.

Jaký bude scénář videoklipu? Budete točit na Sychrově i na Ještědu. Jak budou vypadat scény a máte naplánované i nějaké další místo?

Lokace jsme pečlivě vybírali ve spolupráci s Libereckým krajem a filmovým štábem. Krásných míst je kolem spousta. Našli jsme místa nejtypičtější, která by mohla kraj symbolizovat, vyjadřují jeho přitažlivé kouzlo pro výletníky a zároveň umožňují vytvořit členitou scenérii pro natáčení s velkým tělesem. Natáčet budeme v Krajské knihovně, zdařilém příkladu současné architektury, sloužícím široké kulturní veřejnosti, na zámku Sychrov, reprezentativním vzoru historické památky libereckého regionu, zasazeném do nádherné krajiny a romantického parku. Neobvyklé koncerty orchestru natočíme i na pohyblivé scéně historické tramvaje a ve skutečné sklářské huti, kde mistři skláři vedle našich muzikantů rozehrají své vlastní virtuózní umění, spojené s nejtypičtějším a nejpoetičtějším produktem regionu.

A samozřejmě vrcholem našeho klipu bude Ještěd nesporný symbol Libereckého kraje, dominanta, která spojuje půvab přírodní horské krajiny s nejkultivovanější podobou moderní architektury. Hudba bez dominanty prostě nemůže být! A ještědská scenérie přímo vybízí k rozehrání site-specific kulturních událostí.

Scénář vytvořila Lenka Chválová Big'O'Bandu přímo „na tělo", s láskou k energii živé hudby i k našemu kraji.

Natáčet s orchestrem bude asi docela náročné. Budou v klipu vystupovat všichni, nebo budou spíše křoví a hlavní roli bude hrát někdo jiný? Například zpěvačky nebo kapelník?

Hlavní roli ve videoklipu obsadí tvůrce skladby Dennis Beganovich. Zahraje si cizince, který objevuje specifické kouzlo Libereckého kraje. Chceme tím Dennisovi poděkovat za krásnou hudbu, kterou pro nás složil, a zároveň ho představit i českému publiku. Myslím, že ho v Čechách uvidíme teď daleko častěji. Mimo jiné se s ním setkáme i při našem každoročním hudebním projektu Big Band Jam 2015, který chystáme na září tohoto roku.

Orchestr v něm ale určitě bude?

Videoklip ale samozřejmě točíme s celým orchestrem. Žádné křoví. Samé hlavní role. Hlavně velké. V Big'O'Bandu je vždycky všechno velké. A jako třešničku na dortu pro naše milé fanynky jsme k natáčení přizvali i skvělého herce a gentlemana Jarka Hylebranta. V takové roli ho ještě neviděly! Je taková převleková. Hraje totiž Ženy, Děti a Psy.

Je pravdou, že organizace celého natáčení se trochu blíží řízení letového provozu, ale i tak se na něj moc těšíme.