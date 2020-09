Krajské volby se blíží a bookmakeři sázkové kanceláře Chance zaostřili na to, jak dopadnou pro vládnoucí ANO 2011.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Na Liberecku vítězství této strany příliš nevěří, a to i navzdory posledním průzkumům hovořícím ve prospěch hnutí Andreje Babiše. „Dokládá to aktuální kurz 4.18 na jejich triumf. Na to, že ANO naopak volby v Libereckém kraji neovládne, vypsala Chance kurz 1.18,“ vysvětlila mluvčí sázkové kanceláře Markéta Světlíková.