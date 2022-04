„Ženy a děti, které přijely do Nového Boru a okolních obcí, potřebují naši pomoc. Děti je třeba adaptovat na docházku do škol a školek, mnozí by potřebovali psychoterapeutickou podporu po prodělaném traumatu a většina z nich ocení doučování českého jazyka, a to i prostřednictvím dobrovolníků,“ řekl Miloš Vacík s tím, že všichni vystupující se vzdali honoráře. „Jako bubeníci a muzikanti chceme pomáhat šířit radost, energii a naději,“ zdůraznil bubeník.

Součástí programu bylo představení dvou skleněných objektů, které vznikly podle návrhu Miloše Vacíka, a to pod rukama sklářů Jaroslava Šváchy a Jiřího Pačinka. Sklářské výtvory odrážely motiv míru v podobě letící holubice na pozadí duhy. Na místě si mohli zájemci koupit také tričko ve stejném designu. Peníze získané z prodeje a dražby též budou odeslány na transparentní účet určeného na pomoc ukrajinských uprchlíkům.