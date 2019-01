Jablonecko - Mluvilo se o tom už před rokem, ale letos je vize Naturalu 95 za 40 korun ještě reálnější. Většina lidí zatne zuby a připlatí si, někteří musejí měnit životní styl a chodí denně celé kilometry pěšky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Sedmatřicetiletý Petr ze Železného Brodu a o dva roky starší Monika z Nové Vsi. Oba ještě loni pravidelně jezdili do práce autem, ale dnes už je to pro ně spíš nevyhnutelná výjimka. Petr teď jezdí autobusem a jak říká, náklady jsou díky tomu poloviční. Monika chodí z Nové Vsi denně několik kilometrů pěšky. Po silnici. Oba mění životní styl ze stejného důvodu kvůli neustále rostoucím cenám pohonných hmot.

„Dřív by mě to nenapadlo, ale osobní finanční krize, na níž má dlouhodobě vliv i drahý benzin, mě k tomu prostě donutila,“ říká paní Monika.

A podle analytiků bohužel ceny benzinu a nafty budou lámat rekordy dál, a to vlivem oslabování koruny, ekonomické krize i hrozby konfliktu v Íránu.

Například jablonecké čerpací stanice Shell a LukOil nabízely na konci minulého Natural 95 už za 36,30 korun, přičemž nafta byla ještě o více než korunu dražší. Pořád ale v Jablonci pohonné hmoty nejsou tak drahé jako v Liberci, kde minulý týden cena Naturalu 95 nakrátko vystoupala až na 38,20.

I tak ale mnozí lidé z Jablonecka musejí své cesty autem stále více omezovat, někteří už dokonce tankují jen v Polsku.

„Bratr tam jezdí jak na nákupy, tak tankovat. Nabere vždy plnou, k tomu povolený dvacetilitrový kanystr a pořád na tom minimálně dvě stě korun ušetří. Já tankuji pořád v Česku, ale autem už jezdím vyloženě jen tehdy, když musím. Vypadá to, že to zdražování nemá konce a je to nehoráznost. Za chvíli asi opravdu budeme jezdit za čtyřicet a auto se stane přepychem,“ říká Petr ze Železného Brodu.

Cestovat do práce autobusem je pro něj sice delší a navíc je časově závislý na jízdním řádu, jenomže má ženu na mateřské dovolené a rodinný rozpočet mluví jasně autem to nejde.

V loňském roce nepochybně vlivem rostoucích cen benzinu a nafty přibyl i počet případů krádeží pohonných hmot. Zatímco v roce 2010 nahlásili pumpaři z Jablonecka policii 32 případů, kdy někdo natankoval a odjel bez zaplacení, loni to bylo ještě o několik případů více. A letošek zřejmě lepší nebude. „Zatím máme na přestupcích hlášeno pět těchto případů. Čtyři z Jablonce a jeden ze Smržovky,“ řekla Deníku mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová s tím, že objasnitelnost je bohužel velmi nízká, a to i přesto, že čerpací stanice jsou vybavené kamerovým systémem. Zloději totiž o kamerách vědí a často jezdí k pumpám s vyměněnými registračními značkami.

Policisté také řeší mnoho případů krádeží pohonných hmot z odstavených vozidel. V únoru se kriminalistům podařilo dopadnout dva mladíky, kteří si loni tímto způsobem nakradli 1 320 litrů nafty, a to na Smržovce, v Albrechticích, Železném Brodě a Lučanech. Naftu mladíci kradli z odstavených nákladních vozů, z pracovních strojů a jednou i z barelu uskladněného v garáži.