Ještě letos by se měla v česko-polském pohraničí zprovoznit nová trasa pro cyklisty i pěší. Na její přípravě pracují hned čtyři partneři naráz, na polské straně jde o obce Sulików a Zgorzelec a město Zawidów, na české straně je partnerem evropského projektu obec Černousy.

„Slibujeme si od toho zvýšení turistického ruchu. Cyklistů už tu dnes jezdí poměrně dost, snad to přiláká i další. Bude to něco nového, bude se jezdit po hezkých nových cestách,“ řekl Deníku starosta Černous Miroslav Richter.

Nově půjde polské jezero Niedów, zvané též Witka, objet kolem dokola. Vyznačená stezka bude mít totiž tvar smyčky, která jezero obkrouží. Celkově bude nový okruh měřit téměř 16 kilometrů. Na většině míst povede trasa po stávajících cestách, úplně nově vznikne jen asi kilometrový úsek. Dalších šest kilometrů stávajících cest projde rekonstrukcí. Součástí trasy budou také odpočinková místa, značení, informační tabule nebo nové vyhlídkové molo.

Začátek cyklostezky bude v Černousích u penzionu Zámecký dvůr, centrem obce pak cyklisté projedou k vlakové zastávce a vydají se podél železniční trati do Polska. Po cyklostezce půjde dojet až na druhou stranu jezera do vesničky Niedów, odkud trasa povede zpátky po druhém břehu do české osady Ves a zpět do Černous.

V POLSKU SE UŽ PRACUJE

Evropský fond regionálního rozvoje na projekt přispěje zhruba 465 tisíc eur, tedy bezmála 12 milionů korun. „Aktuálně probíhají výběrová řízení a přípravné práce. Každý partner to řeší po své linii,“ popsal Richter.

Například v polském Zawidówě se již pracuje. „Stavební práce probíhají rychlým tempem. Dodavatel už dokončil výkopové práce, vytvořil odvodnění a připravil půdu pro odpočinkové místo,“ uvedlo město na svém Facebooku. . Hotovo by mělo být ještě letos.