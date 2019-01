Bolí vás záda? Rychle vybouchnete i při malém podnětu? Není divu. Zaměstnanci v tuzemských firmách jsou dnes vystavení zhruba o 34 % více stresovým situacím, než před čtyřmi lety. Přes 50 % zaměstnanců (2,5 milionu) si vliv práce uvědomuje.

Ilustrační foto | Foto: Isifa

Neblahý trend potvrzuje i dlouholetá lektorka PaedDr. Olga Medlíková. Podle ní by pomohla manažerům lepší práce se stresem.

Obrana proti přetížení a tlaku

Zaměstnanec má pevně danou pracovní dobu a vykonává každý den rutinní činnost. Její poměr se však neustále zvyšuje, on nestíhá. Nadřízený se s ním baví jen tehdy, když jej úkoluje. Stres se výrazně podepisuje na vztahu mezi kolegy a nadřízenými. Ti jej dávají najevo podstatně více, než v minulých letech. Důvodem je obrana proti přetížení a tlaku. Více jsou podle průzkumů postiženi zaměstnanci nad pětatřicet let. Například data Českého statistického úřadu hovoří jasně přes půl milionů pracujících je vystaveno nejen fyzickým rizikovým faktorům, ale i duševním.

Varovné znaky stresu:úzkost

vyčerpanost

agresivita

porucha soustředění a chopnosti rozhodovat

častější absence na pracovišti

Odolnost je potřeba stále trénovat

Olga Medlíková trvá na tom, že je třeba trénovat a posilovat stresovou stabilitu. Tělo silně reaguje nejen na infekce a jejich původce, bakterie a viry, ale i na pocity, zejména pak na strach, zlost či radost. „Stresová stabilita přímo souvisí s vnitřním vyladěním a životním postojem. Míru svého stresu má člověk tedy do značné míry ve vlastních rukou. Stres je vysoce subjektivní faktor. Co je pro jednoho člověka už stresující, může druhý vyhodnotit jako zábavu. Někdy nám jsou lidé a události výzvou, jindy nás sklátí," říká Olga Medlíková, lektorka pro byznys, neziskové organizace a státní správu.

Syndrom vyhoření

Pokud zaměstnavatelé dlouhodobě ignorují duševní zdraví lidí, dojde k vyhoření, depresím a agresi. „Vyhoření je důsledek dlouhotrvajícího stresu. Může se vyskytnout ve firmách, stejně jako u jednotlivců. Lze ho definovat jako ztrátu zájmu, energie, chuti něco dělat nebo měnit. Jako posun v hodnotách," vysvětluje Olga Medlíková a dodává: „Obecně pomáhá změna. Tím myslím změna režimu práce, odchod z byznysu do neziskového sektoru nebo naopak, začít pracovat samostatně, osobní rozvojové programy, rotace, stáž v zahraničí, přestěhování se, práce s výzvou či nový tým.

Riziko zranění

Podle údajů odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce zřízeného ministerstvem práce jsou dokonce až dvě třetiny lidí vystaveni v práci stresu, což si odnáší se zdravotními komplikacemi. Nastávají problémy i zaměstnavateli, neboť musí řešit finanční ztráty. Vyhnout se dá správnou komunikací, vyjasněním pracovních rolí, zlepšením kolegiálních vztahů či vysvětlením změn ve firmě. Roste i riziko zranění v práci. Podle průzkumů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví až pětkrát.

Jak na zdravotní problémy?

Když si během rozhovoru s druhou osobou budete psát poznámky, daleko méně vám hrozí, že vybouchnete a začnete křičet (do poznámek se dá psát i to, kam má zmíněná osoba jít… a nemusí se to vůbec dozvědět).

Bolavá záda potřebují hořčík pro výživu svalů, důsledně tlačit ramena od uší dolů, když bolí oblast krční páteře, posilovat břišní svalstvo, jestliže bolí oblast hrudní páteře a prohřívat křížovou kost, pokud bolí oblast bederní páteře.

Křeče a tiky svalstva zmírní, nebo dokonce odstraní, kombinace vápníku, hořčíku a vitaminu B.

Obtížné usínání ulehčí prohřátí žaludku, křížové kosti a nohou.

Jestli vás pálí žáha a nechcete používat léky, rozkousejte a spolkněte tři lžíce máku a bude vám lépe.

Pečujte o sebe, protože největší vliv na míru stresu máme my sami.