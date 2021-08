„Pokud k nám přijde úplný začátečník, trvá mu přibližně hodinu, než je schopný postavit se na vodu, rozjet se a objet zatáčky,“ popisuje Štěpán Janžura z českolipského Wake sport parku v Dubici.

Wake sport park v České Lípě. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Právě do tohoto areálu přijíždějí hlavně v létě vyznavači wakeboardingu, wakeskatingu nebo jezdci na vodních lyžích. Zkusit si tyto sporty však v Dubici mohou i naprostí nováčci. „Není ani nutné, aby člověk měl zkušenosti z jiného podobného sportu, například ze snowboardingu. Naopak bez nich je to do začátku lepší, protože si nepřinese žádné zlozvyky. Naši instruktoři vše, co je potřeba, vysvětlí a pomohou. Takže se není čeho bát,“ dodává Štěpán Janžura.